Un nouveau jeu vidéo révèle la réalité délicate de la gestion d’une petite entreprise

1. Flux de trésorerie – Restez proche de votre flux de trésorerie, comprenez les conditions des accords de paiement et envisagez éventuellement de récompenser les clients pour les paiements anticipés.

2. Investissement – Une fois que vous aurez appris à maintenir des coûts faibles et faibles, vous pourrez investir en toute confiance dans les domaines qui vous rapporteront le plus.

3. Ventes – Une nouvelle croissance proviendra du test d’un public inconnu avant de lancer des produits, puis de l’identification d’une liste cible de nouveaux clients potentiels.

4. Surmenage – Avoir le temps de réfléchir vous empêchera de devenir trop ancré dans la minutie de l’entreprise et vous aidera à voir la situation dans son ensemble, ce qui sera finalement bénéfique pour vous et l’entreprise.

5. Santé mentale – Il est toujours bon de trouver un exutoire à votre stress ou quelqu’un avec qui discuter des problèmes et même demander conseil à d’autres propriétaires d’entreprise peut être instructif.

6. Gestion du temps – Les PME peuvent s’enliser dans la gestion quotidienne de leur entreprise, mais en prenant du recul et en apprenant à identifier les domaines de votre entreprise qui ont besoin d’une aide supplémentaire et en pratiquant une bonne gestion du temps, vous pourrez vous concentrer. , mais aussi être un catalyseur de croissance et de développement.

7. Attentes irréalistes concernant la gestion d’une entreprise – Le succès en affaires se fait rarement du jour au lendemain et il s’agit d’un marathon et non d’un sprint. La récompense n’est pas seulement dans les résultats et les finances – mais aussi dans la façon dont vous vous sentez.

8. L’impact social – C’est formidable d’avoir la famille et les amis comme pom-pom girls et plus grands supporters, mais ils ne sont pas nécessairement les meilleurs conseillers en affaires. Chercher des opinions externes où il y aura moins d’émotion impliquée dans le processus de pensée peut faire des merveilles pour l’inspiration.

9. Manque de conseils extérieurs neutres – Il est important de penser « de l’extérieur vers l’intérieur » – écoutez et comprenez les besoins de vos clients et cela donnera à l’entreprise les meilleures chances de croissance avec des idées et des concepts que vous n’aviez peut-être pas envisagés auparavant.

10. Peur de l’échec – Entourer votre entreprise d’une « équipe de rêve » d’experts dans les domaines dans lesquels vous vous sentez le moins préparé ou le moins bien informé aide à relâcher la pression et à protéger votre entreprise sur les questions juridiques et financières.