Un nouveau hotspot Covid du Nord-Est émerge

Les cas de CORONAVIRUS augmentent dans 97% des régions d’Angleterre alors que le virus continue de se propager, selon les données.

La carte interactive révèle si votre région est un point chaud, car les cas dans le nord-est augmentent de 25% en une semaine – alors qu’un nouvel épicentre émerge dans la région.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Depuis des semaines, les trois zones les plus infectées du pays sont toutes concentrées dans le Nord-Ouest.

Mais à mesure que les infections de la variante Delta se propagent, le Nord-Est connaît également une augmentation des cas, selon les données de Public Health England (PHE).

Le 29 juin, le Nord-Est enregistrait 2 005 nouvelles infections par jour, quelques jours plus tard, et ce taux se situe à 2 496 et augmente de 24,4 %.

Hyndburn, dans le Lancashire, dans le nord-ouest, continue d’avoir le taux le plus élevé d’Angleterre, avec 493 nouveaux cas au cours des sept jours précédant le 27 juin – l’équivalent de 608,3 cas pour 100 000 personnes.

Il s’agit d’une augmentation de 444,2 en sept jours jusqu’au 20 juin.

Newcastle upon Tyne, dans le nord-est, a désormais le deuxième taux le plus élevé, passant de 306,1 à 519,8, avec 1 574 nouveaux cas.

Blackburn avec Darwen dans le Lancashire a le troisième taux le plus élevé, en légère baisse de 515,0 à 503,7, avec 754 nouveaux cas.

En plus de Newcastle qui se glisse dans les trois endroits les plus infectés d’Angleterre, il est également numéro cinq en ce qui concerne les zones qui ont connu la plus forte augmentation de cas au cours de la semaine dernière.

Il y a également deux autres régions du nord-est qui ont connu une augmentation rapide des cas la semaine dernière, montrant que le virus est en augmentation dans la région.

South Tyneside est passé de 149,7 cas pour 100 000 à 376,9 et Gateshead a également connu une augmentation de 167,3 cas pour 100 000 à 391,5.

Au cours des sept jours précédant le 27 juin, Tamworth dans les Midlands a connu la hausse la plus rapide du nombre de cas, passant de 80,8 pour 100 000 à 445,9.

Oxford dans le sud-est est également passé de 74,8 à 340,4 cas pour 100 000.

TARIFS RÉGIONAUX

En regardant les taux de cas sur une base régionale, le Nord-Ouest a toujours le plus grand nombre quotidien de nouveaux cas positifs de Covid.

Environ 4 366 personnes sont testées positives chaque jour dans le Nord-Ouest, 71 personnes étant également admises quotidiennement à l’hôpital avec le virus.

Le Yorkshire et le Humber sont les prochains et la région signale actuellement 2 810 nouvelles infections chaque jour.

Les données hospitalières du Yorkshire et du Humber sont combinées avec celles du Nord-Est et combinées, 70 personnes par jour sont admises à l’hôpital avec le virus quotidiennement.

Le Sud-Est enregistre 2 727 infections par jour, avec 27 hospitalisations et Londres enregistre 2 705 infections par jour, avec 51 hospitalisations par jour.

Le Nord-Est est cinquième en ce qui concerne les infections, enregistrant 2 496 nouvelles par jour.

Les West Midlands enregistrent 2 435 par jour et les données pour les East Midlands et West Midlands sur les hospitalisations sont combinées avec 41 personnes par jour devant être hospitalisées dans les Midlands.

Dans le Sud-Ouest, 1 767 personnes sont testées positives chaque jour, dont 16 personnes hospitalisées.

Les East Midlands enregistrent 1 561 infections par jour et l’Est de l’Angleterre enregistre 1 502 infections par jour avec sept hospitalisations quotidiennes.

Hier, il a été signalé que les cas de Covid ont plus que doublé en une semaine.

27 989 nouveaux cas ont été enregistrés et 22 décès ont été signalés par le gouvernement.

Les derniers chiffres se comparent à 26 068 nouvelles infections et 14 décès mercredi.

Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens depuis le 29 janvier, lorsque le Royaume-Uni luttait contre certains des pires jours de la pandémie.

Les cas ont augmenté de 71,8% par rapport à la même période la semaine dernière, le nombre de décès ayant augmenté de 10%.