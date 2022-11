Un groupe social de soutien pour les parents, qui met l’accent sur l’engagement de nouvelles figures paternelles, tiendra sa première réunion le 26 novembre à Kelowna.

DADA (Dads Against Domestic Abuse) est un groupe nouvellement formé pour fournir un soutien, une éducation, des encouragements et un mentorat aux nouveaux papas, jeunes papas, figures paternelles et papas de tous âges et expériences, a déclaré Tom Macauley, père d’un, avec un en route et ancien candidat au conseil municipal de Kelowna.

Macauley a déclaré qu’il avait créé le groupe dans le but de responsabiliser et d’aider les personnes qui pourraient être aux prises avec les exigences de la parentalité.

Macauley a déclaré qu’en fournissant un réseau d’encouragement et d’autonomisation, il espère aider à mettre fin au “cycle d’abus dans lequel tant de pères tombent”.

Sans un soutien adéquat, les sentiments d’isolement et d’inadéquation peuvent amener les personnes assumant des rôles parentaux à se retirer de la responsabilité de s’occuper d’un enfant, ou peuvent inciter les gens à se déchaîner de frustration et de colère, a déclaré Macauley.

Il a expliqué qu’après la naissance de son premier enfant, il s’est senti isolé, nerveux et inquiet de faire des erreurs et a été surpris du manque de ressources dirigées vers les figures paternelles.

Macauley a déclaré qu’il était à peu près aussi préparé à la paternité que n’importe qui peut l’être et même encore, il se sentait dépassé.

En créant DADA, Macauley espère offrir un espace amusant où les nouveaux parents peuvent partager leurs difficultés et leurs succès et être encadrés par des parents expérimentés.

DADA en est encore à ses balbutiements et recherche des personnes qui pourraient vouloir s’impliquer en tant que membre fondateur pour aider à façonner ce que l’organisation fera et comment elle le fera.

Macauley a déclaré que s’il espérait mettre fin au cycle de violence domestique perpétré par les pères, toutes les identités de genre sont les bienvenues dans DADA.

Si quelqu’un souhaite s’impliquer, il est encouragé à envoyer un courriel à dads.canada@outlook.com.

La première réunion pour DADA aura lieu le 26 novembre. Le lieu et l’heure seront communiqués par e-mail.

Si les gens souhaitent suivre DADA, ils peuvent suivre sur Instagram à @dad.kelowna et/ou sur Facebook à DADA Kelowna.

