Un nouveau gouvernement signifierait-il un changement profond pour Israël ?

Naftali Bennett, qui dirige un petit parti de droite, et Yair Lapid, le chef centriste de l’opposition israélienne, ont uni leurs forces pour tenter de former une coalition diversifiée pour renverser Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien.

Couvrant l’éventail politique agité d’Israël de gauche à droite, et s’appuyant sur le soutien d’un petit parti arabe et islamiste, la coalition proposée, surnommée le « changement de gouvernement » par ses partisans, pourrait signaler un changement profond pour Israël. Ses dirigeants se sont engagés à mettre fin au cycle d’une politique de division et d’élections peu concluantes.

Mais même s’ils créent la coalition avant minuit et renversent M. Netanyahu, quel changement leur « changement de gouvernement » apporterait-il, alors que certains des partis ne s’accordent sur rien d’autre que l’antipathie pour le dirigeant le plus ancien d’Israël ?

M. Bennett, dont le parti a remporté sept sièges au Parlement, est souvent décrit comme étant plus à droite que M. Netanyahu. Alors que M. Netanyahu a érodé l’idée d’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, M. Bennett, un fervent défenseur de la colonisation juive en Cisjordanie occupée, rejette ouvertement le concept d’un État palestinien souverain et a préconisé l’annexion territoire de Cisjordanie.