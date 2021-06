Un nouveau gouvernement israélien pourrait signifier une aide pour les villages bédouins négligés

Depuis des décennies, des dizaines de villages bédouins du Néguev, dont Khasham Zana, où vit la famille al-Athamen, sont dans les limbes. Sans la reconnaissance par l’État de leurs communautés, ils ont longtemps souffert d’un manque de planification et de services de base comme l’eau courante, les égouts, l’électricité, la collecte des ordures et les routes pavées.

Le nouveau gouvernement reconnaîtra Khasham Zana et deux autres villages du Néguev au cours des 45 premiers jours de son mandat, a déclaré Raam dans un communiqué, et il préparera un plan pour traiter avec d’autres villages non reconnus de la région au cours de ses neuf premiers mois en Puissance.

Mais même si un tel accord est conclu, il est peu probable qu’il apporte un changement rapide aux communautés délabrées, a déclaré Eli Atzmon, un expert israélien sur les Bédouins, qui font partie de la minorité arabe d’Israël. Peu de villages reconnus par Israël au cours des dernières décennies ont connu des améliorations drastiques de leurs moyens de subsistance, a-t-il déclaré.

Il n’y a également aucune garantie qu’une nouvelle initiative visant à remédier aux inégalités entre les Bédouins du sud et d’autres parties de la société israélienne sera plus fructueuse que les tentatives précédentes. En décembre, le gouvernement semblait prêt à reconnaître le village de Khasham Zana et deux autres, Rukhma et Abda, mais l’effort a été bloqué en raison de luttes politiques internes.