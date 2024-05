Un nouveau gel pourrait neutraliser les effets de l’alcool avant la gueule de bois : ScienceAlert

Un gel à base de protéines de lait et de nanoparticules d’or pourrait s’avérer le remède ultime contre la gueule de bois – en empêchant même les conséquences redoutées de l’alcool de se produire.

Même si le processus de développement est encore très précoce, les premiers tests sur la souris suggérer « une stratégie prometteuse pour une désintoxication efficace à l’alcool ».

Grâce à ce gel moucheté d’or, Raffaele Mezzenga, spécialiste des matériaux à l’ETH Zurich, et Jiaqi Su, spécialiste de l’alimentation, ainsi qu’une équipe internationale de chercheurs, ont pu réduire de 40 pour cent le taux d’alcoolémie chez des souris intoxiquées en 30 minutes.

« Le gel déplace la dégradation de l’alcool du foie vers le tube digestif. Contrairement à la métabolisation de l’alcool dans le foie, aucun acétaldéhyde nocif n’est produit comme produit intermédiaire. » explique Mezzenga.

Acétaldéhyde est le coupable derrière de nombreux symptômes de la gueule de boisnotamment des nausées, des maux de tête, une bouche sèche, une baisse de la tension artérielle, une accélération du rythme cardiaque, une température cutanée plus élevée et des rougeurs au visage.

L’équipe a montré que leur gel pouvait catalyser la dégradation de l’alcool dans l’intestin en une substance moins toxique. acide acétiqueplutôt que l’acétaldéhyde.

Dans les 30 minutes suivant la consommation d’alcool, les souris intoxiquées ayant reçu le gel ont constaté une réduction de 40 pour cent de leur taux d’alcool dans le sang et une réduction de plus de 50 pour cent en 5 heures.

De plus, les souris ayant reçu le gel quotidiennement avec de l’alcool ont perdu moins de poids et ont eu un meilleur métabolisme des graisses dans leur foie que les souris ayant reçu de l’alcool seul pendant 10 jours. Cela suggère que le gel atténuait les dommages causés à plusieurs organes.

« Il est plus sain de ne pas boire d’alcool du tout » mises en garde Mezzenga. « Cependant, le gel pourrait être particulièrement intéressant pour les personnes qui ne veulent pas abandonner complètement l’alcool, mais qui ne veulent pas mettre leur corps à rude épreuve et ne recherchent pas activement les effets de l’alcool. »

Pour créer ce gel miraculeux, les chercheurs ont utilisé du lactosérum – la partie aqueuse du lait qui est séparée du caillé solide lors de la fabrication du fromage.

Lorsqu’il est bouilli pendant plusieurs heures, le lactosérum forme de longs brins qui peuvent être amenés à se gélifier lors d’une réaction avec un composé contenant du fer. L’ajout de nanoparticules d’or et d’un peu de sucre aide le gel à faciliter une cascade de réactions enzymatiques pour « désarmer » l’alcool.

Les gels mettent naturellement plus de temps à être digérés par l’intestin, et les nanoparticules d’or prolongent également le temps de digestion. Cela donne aux composants du gel le temps de convertir l’alcool nocif en acide acétique moins toxique, que notre corps peut ensuite décomposer davantage en eau et en dioxyde de carbone.

Mais cela ne fonctionne que tant que l’alcool est encore dans le tube digestif. Une fois dans le sang, les effets toxiques de l’alcool sont hors de portée du gel.

Il reste encore beaucoup de travail à faire avant que le gel puisse être considéré comme sûr pour les essais sur l’homme, mais l’espoir est que le gel puisse être pris avant ou pendant la consommation d’alcool pour éviter ses effets néfastes.

Cette recherche a été publiée dans Nature Nanotechnologie.