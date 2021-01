La série Galaxy S21 sera dévoilée plus tôt que d’habitude et le premier teaser officiel est déjà sorti. Intitulé «Une nouvelle galaxie attend», le court clip de 30 secondes est une refonte élégante de l’évolution du design de l’ensemble de la série S.

La vidéo est actuellement définie comme «non répertoriée» sur la chaîne américaine Samsung. La société envoie également des invitations animées pour l’événement à venir (ci-dessous). C’est un peu abstrait, mais cela semble être un teaser pour le téléobjectif amélioré.

Le Galaxy S21 Ultra aura un nouveau périscope plié 10x et un objectif télé standard 3x, selon les informations détaillées, qui ont fui plus tôt. Des détails sur les Galaxy S21 et S21 + ont également été divulgués, montrant que les téléphones utiliseront un appareil photo 64MP et un zoom numérique.

Le teaser animé est teinté de violet, qui semble être la couleur du héros pour la génération S21. Voici les rendus des S21 et S21 + en violet:

MySmartPrice rapporte que l’événement Unpacked pour la révélation S21 est fixé au 14 janvier à 15h00 GMT. Samsung a un événement au CES prévu le 6 janvier, mais celui-ci sera axé sur l’électronique domestique. Pourtant, l’attente est presque terminée – Samsung Chine accepte déjà les précommandes pour le S21, vous pouvez également réserver une unité auprès de Samsung US (il y a 50 $ pour des accessoires pour vous, plus des offres de reprise).

Les petits caractères de l’offre américaine de Samsung ajoutent un accord important – il indique que la période de précommande se termine à minuit le 28 janvier, ce qui signifie presque certainement que les produits phares S21 seront mis en vente avant la fin du mois de janvier.

