Un nouveau front s’ouvre dans la guerre contre l’avortement alors que les pharmacies commencent à distribuer des pilules

La liste de GenBioPro, qui n’a pas encore été publiée, offre un premier aperçu de l’une des mesures les plus importantes prises par l’administration Biden pour élargir l’accès à l’avortement après l’avortement.Chevreuil. Bien que le déploiement ait été plus lent et plus limité que ce que souhaitaient les partisans du droit à l’avortement, ils affirment qu’il pourrait encore modifier radicalement le paysage, car la plupart des gens vivent beaucoup plus près de leur pharmacie locale que d’un cabinet médical ou d’un hôpital.

« Je suis sûr que tout le monde a son opinion, mais nous sommes des professionnels de la santé qui sont là pour aider les gens à obtenir les médicaments dont ils ont besoin quand ils en ont besoin », a déclaré Steve Moore, propriétaire de Condo Pharmacy à Plattsburgh, dans l’État de New York. a récemment certifié qu’il stockait de la mifépristone, mais aucun patient n’en a fait la demande. Moore a ajouté qu’il n’avait reçu aucune réaction négative.

Mais les groupes anti-avortement se sont engagés plus tôt cette année à faire des piquets, à boycotter et à organiser des campagnes de pression ciblant les pharmacies qui distribuent les pilules, et ont réitéré qu’ils le feraient à mesure que davantage d’entre elles obtiendraient leur certification.

« Nous espérons que l’avortement deviendra impensable et nous travaillons dans ce sens dans notre pays, mais en attendant, nous voulons que les gens sachent que l’avortement chimique n’est pas comme se faire enlever une verrue ou prendre de l’aspirine », Jeanne Mancini, présidente de la Marche pour la vie. , a déclaré vendredi dans une interview.

Evan Masingill, PDG de GenBioPro, a déclaré que le traitement des demandes en pharmacie offre aux patientes une autre option pour accéder à l’avortement.

« Chez GenBioPro, nous croyons fermement que chacun a le droit d’accéder à des soins de santé fondés sur des preuves et à des médicaments sûrs et efficaces, et cela inclut l’avortement médicamenteux », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Danco, la société pharmaceutique qui fabrique la version de marque de la mifépristone, a déclaré à POLITICO qu’elle avait certifié bon nombre des mêmes pharmacies que GenBioPro ainsi que d’autres, mais qu’elle ne rendait pas son répertoire public tant qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation des pharmacies.

Un porte-parole a déclaré que la société est « très enthousiaste à l’idée d’élargir l’accès au Mifeprex afin qu’un plus grand nombre de patientes puissent accéder aux soins d’avortement dont elles ont besoin ».

La mifépristone, ainsi qu’un autre médicament, le misoprostol, sont approuvées jusqu’à 10 semaines de grossesse et sont utilisées dans plus de la moitié des avortements dans tout le pays. L’administration Biden a annoncé en janvier que les pharmacies de détail pourraient distribuer les pilules – dans le cadre d’une campagne plus large visant à préserver et à élargir l’accès à l’avortement alors que de plus en plus d’États interdisaient cette procédure. Auparavant, les femmes enceintes devaient obtenir les médicaments directement auprès de leur médecin ou se les faire prescrire par télémédecine et les envoyer par courrier, selon les lois de leur État.

La plupart des premières pharmacies certifiées pour distribuer le médicament se trouvent dans des États bénéficiant de protections juridiques pour l’avortement en général et les pilules en particulier, notamment la Californie, le Maryland, New York, la Pennsylvanie et Washington. Mais certains se trouvent dans des États où l’interdiction est quasi totale, comme le Texas, et dans des États qui coupent l’accès au début de la grossesse, notamment la Caroline du Sud, qui impose une interdiction de six semaines, et l’Arizona, qui impose une interdiction de 15 semaines. Les lois sur l’avortement dans le Wisconsin, où une pharmacie est certifiée pour en dispenser, restent dans un vide juridique.

Plusieurs facteurs, cependant, risquent de maintenir les pilules hors de portée pour beaucoup.

Les plus grandes chaînes de pharmacies du pays ont déclaré à POLITICO qu’elles ne vendraient pas ces médicaments, pour l’instant, dans les États où les procureurs généraux du Parti républicain ont menacé de poursuites judiciaires, ou dans les États où l’avortement est légal mais où la capacité des pharmaciens à délivrer les pilules tombe dans une zone grise juridique. .

De nombreux États dirigés par les conservateurs ont également interdit ou imposé des restrictions sur les pilules, et les efforts déployés par les médecins et les fabricants de médicaments pour renverser ces restrictions ont, jusqu’à présent, échoué au tribunal.

Et dans les États dotés de protections juridiques, de nombreuses pharmacies et pharmaciens refusent de dispenser des médicaments en raison de leurs objections personnelles à l’avortement, du désir d’éviter les manifestants ou des obstacles qu’ils doivent franchir pour devenir éligibles à la distribution des médicaments.

Kirsten Moore, directrice du projet d’expansion de l’accès à l’avortement médicamenteux, connu sous le nom d’EMAA, a déclaré que les sociétés pharmaceutiques ont dû faire preuve de prudence en divulguant quelles pharmacies distribuent en raison des menaces des responsables de l’État du Parti républicain et des défenseurs de l’avortement.

« L’opposition veut vraiment remettre ce médicament sous clé », a déclaré Moore, sans lien de parenté avec Steve Moore. « Rendre ces informations disponibles revient essentiellement à apposer un panneau ‘Kick Me’ sur la pharmacie. »

CVS et Walgreens se sont engagés en janvier à distribuer les médicaments dans certains États, après que la FDA leur a donné le feu vert. Fraser Engerman, porte-parole de Walgreens, a déclaré à POLITICO que l’entreprise était « dans les dernières étapes de finalisation de la certification », tandis qu’Amy Thibault de CVS a déclaré que ses responsables « continueraient à suivre les étapes » pour obtenir la certification pour distribuer le médicament. Ces étapes consistent notamment à garantir un approvisionnement adéquat en pilules, à créer un système qui protège la vie privée des patients et à vérifier que seuls les médecins certifiés envoient des ordonnances aux pharmaciens certifiés.

Le Collège américain des obstétriciens et gynécologuesle Association médicale américainele Académie américaine des médecins de famille et d’autres groupes médicaux et de défense ont appelé l’administration Biden à abandonner l’exigence de certification sur les pilules, ce qui aurait permis aux pharmacies de commencer à les délivrer comme n’importe quel autre médicament sur ordonnance plus tôt cette année.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que l’administration se concentrait sur la garantie de l’accès à la mifépristone, que la FDA a approuvée comme étant sûre et efficace il y a plus de 20 ans, et qu’elle s’en tenait à la politique actuelle.

La note de janvier ordonnant aux agences d’assouplir les restrictions sur les pilules, a déclaré le porte-parole, « a été publiée face aux attaques des responsables de l’État visant à empêcher les femmes d’accéder à la mifépristone et à décourager les pharmacies d’être certifiées pour délivrer ce médicament ».

Dans les mois qui ont suivi cette note, les partisans du droit à l’avortement ont également pris des mesures pour élargir l’accès aux pilules au-delà des pharmacies physiques.

Une récente vague de lois de protection permet aux médecins de Californie et d’autres États bleus de prescrire et d’envoyer les médicaments aux patientes des États dotés de lois anti-avortement, et de plus en plus de cliniques virtuelles ont ouvert depuis. Chevreuil est tombé – dont certains enverront le médicament n’importe où aux États-Unis, quelles que soient les restrictions de l’État.

«Je soupçonne qu’à long terme, une grande partie de ces informations se feront par courrier», a déclaré Alina Salganicoff, directrice du programme de politique de santé des femmes au KFF, un groupe de réflexion sur les politiques de santé. « Il y a encore une stigmatisation à l’égard du fait d’aller dans une pharmacie. Certains patients peuvent être mal à l’aise, surtout si vous vivez dans une zone rurale où vous connaissez les commis et les personnes qui y travaillent, ce n’est donc peut-être pas une option pour vous.

Mais les partisans d’un accès plus large soutiennent que les pharmacies ont encore un rôle crucial à jouer, notamment parce que les avortements peuvent être urgents.

Les gens pourraient ne pas être en mesure d’attendre que les médicaments arrivent par courrier, soit parce qu’ils font une fausse couche, soit parce que leur grossesse menace leur santé, soit parce qu’ils se trouvent dans un État qui interdit l’avortement après six semaines de grossesse. D’autres peuvent ne pas avoir d’adresse postale fiable ou vivre avec un partenaire violent.

Le déploiement des médicaments dans les rayons des pharmacies est également suspendu à une affaire judiciaire qui pourrait rétablir les règles antérieures selon lesquelles seuls les médecins peuvent délivrer les pilules ou retirer complètement l’approbation du médicament par la FDA. L’administration Biden et Danco ont récemment fait appel à la Cour suprême pour qu’elle annule une décision d’un tribunal inférieur qui interdirait la délivrance en pharmacie et la livraison postale de mifépristone et imposerait d’autres restrictions. La Cour suprême devrait entendre l’affaire en 2024 ou 2025.

Rachel Rebouché, experte en droit de la santé reproductive et doyenne de la faculté de droit Beasley de l’université Temple, se demande si le bourbier juridique en cours autour de la réglementation des pilules n’a pas effrayé les pharmaciens qui pourraient autrement obtenir une certification pour les délivrer.

« Pourquoi engager des dépenses administratives et des tracas logistiques pour obtenir une certification, puis stocker de la mifépristone – avec tous les rapports, le stockage, les numéros d’identification et autres qui vont avec – si la Cour suprême va essentiellement dire : « Nous remonter le temps jusqu’à avant 2016 ? » » a-t-elle déclaré, faisant référence à l’année où la FDA a mis à jour l’étiquette du médicament, autorisant son utilisation jusqu’à 10 semaines de grossesse et en réduisant la dose.

Pourtant, les grandes chaînes de pharmacies ont confirmé qu’elles n’étaient pas découragées par la possibilité d’une telle décision et qu’elles commenceraient bientôt à délivrer des médicaments malgré la menace d’un futur retrait national des médicaments.