Un nouveau film revient sur le procès pour agression sexuelle de Trump et d’E. Jean Carroll

Les premières lignes trahissent peu d’émotion, mais elles surprennent : « Je suis ici parce que Donald Trump m’a violé. Il a menti et brisé ma réputation et je suis ici pour essayer de retrouver ma vie.

Ces mots, récités par trois actrices hollywoodiennes, sont tirés du témoignage d’E. Jean Carroll dans le procès civil contre l’ancien président, qui a été condamné à payer 88,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour une rencontre survenue il y a longtemps dans un Bergdorf Goodman dressing. Ils constituent la puissance narrative de l’œuvre de Robert Greenwald. court documentaire ciblant les électeurs des États du champ de bataille avant les élections de novembre.

Les actrices — Ellen Burstyn, Kathryn Hahn et Lexi Underwood — façonnent un récit captivant tiré du roman de Carroll. version des événements dans un langage qui résonne dans son euphémisme. Ils apparaissent un par un, personnages solitaires sur un écran sombre, leurs voix se mêlant au récit de ce moment du milieu des années 1990, où « une drôle de scène new-yorkaise » dans un grand magasin a dégénéré en violence qui, des décennies plus tard, éclaterait sous la présidence de Trump. .

Le documentaire de 17 minutes de Robert Greenwald « E. Jean Carroll c. Donald J. Trump » a été publié sur les réseaux sociaux ce mois-ci. (Ricardo DeAratanha/Los Angeles Times)

« Il n’y avait aucun enregistrement audio des procès », a déclaré Greenwald, fondateur de Brave New Films, dont les documentaires, courtes vidéos, tweets et autres publications médiatiques ont atteint 68 millions de vues cette année. « J’ai passé des semaines à revoir les transcriptions écrites complètes. J’étais ému, motivé et passionné pour présenter cela à un public. Si nous parvenons à déplacer 3 000 à 5 000 électeurs dans les États clés, ce serait énorme.»

Les 17 minutes «E. Jean Carroll contre Donald J. Trump » a été publié sur les réseaux sociaux ce mois-ci. Greenwald a déclaré que l’intention est d’influencer les électeurs irréguliers – ceux qui ne votent pas de manière cohérente – avec une histoire « très humaine, très personnelle » qui les mènera aux urnes. Le film et ses vidéos dérivées ont été visionnés 6,2 millions de fois sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et d’autres plateformes dans le cadre d’une campagne de guérilla à petit budget que Greenwald mène depuis près de deux décennies.

Les révélations de Carroll ont marqué un moment fascinant dans une présidence habituée au scandale. L’affaire est survenue après le mouvement #MeToo lorsque des femmes du divertissement, de la politique et d’autres domaines ont accusé des hommes, y compris des producteurs. Harvey Weinsteind’inconduite sexuelle. Écrivain et chroniqueur de conseils, Carroll a publié un article dans le magazine New York en 2019 accusant Trump de viol.

En 2023, un jury civil lui a accordé 5 millions de dollars après avoir rejeté l’allégation de viol, mais déclaré Trump responsable d’abus sexuels et de diffamation. Il a nié les accusations et a attaqué Carroll dans des interviews, des dépositions et sur les réseaux sociaux, la qualifiant de « cinglée » et de « pas mon genre ». Elle l’a poursuivi une deuxième fois pour diffamation et a gagné en janvier avec des dommages et intérêts fixés à 83,3 millions de dollars.

Trump a fait appel des verdicts, publiant immédiatement après le procès : « Notre système juridique est hors de contrôle et est utilisé comme une arme politique. »

Comme le décrivent les actrices, Carroll, 80 ans, était naïve, brisée, confiante, déterminée, blessée et parfois pleine d’humour lorsqu’elle était à la barre. Elle a déclaré que Trump l’avait approché et lui avait demandé de l’aider à choisir un cadeau dans le rayon lingerie. Elle a témoigné qu’elle était « ravie », le décrivant comme étant agréable et drôle. Mais les choses ont vite changé. La porte du vestiaire a été ouverte puis refermée. S’exprimant sous le nom de Carroll, Underwood, qui est apparu dans la série « Little Fires Everywhere », a déclaré : « Cette porte m’a tourmenté pendant des années, parce que j’y suis entrée. »

«E. Jean Carroll c. Donald J. Trump » et ses vidéos dérivées ont été vues 6,2 millions de fois. sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et d’autres plateformes. (Eduardo Munoz Alvarez / Associated Press)

Elle a déclaré que Trump l’avait poussée contre un mur et s’était forcé à se rapprocher. Récitant les paroles de Carroll, Hahn, qui a joué dans la mini-série « Mrs. Fletcher » et « Tiny Beautiful Things » ont déclaré : « Il s’est penché et a baissé mes collants. Ses doigts sont entrés dans mon vagin, ce qui était extrêmement douloureux. … C’était une sensation horrible. … Puis il a inséré son pénis. Je pouvais certainement ressentir cette douleur.

Carroll a déclaré qu’elle était « très stupide » et que la rencontre « m’a laissé incapable d’avoir à nouveau une vie romantique ». Elle a témoigné que « flirter s’est avéré être la pire décision de ma vie » et qu’elle n’est pas allée voir la police parce qu’elle avait honte. Dans la voix de Burstyn, 91 ans et lauréat d’un Oscar pour « Alice ne vit plus ici » il y a des échos de défi, de regret et de maturité ironique d’un survivant. « Il est ignoble », a-t-elle dit à propos de Trump, ajoutant que ses moqueries publiques à son égard lui faisaient sentir : « Je suis trop moche pour l’attaquer. Trop laid pour être violé. … Cela m’a frappé et cela m’a mis à terre.

L’un des avocats de Carroll est interprété par Regina Taylor, qui est apparue dans la série télévisée « I’ll Fly Away ». Son autre avocat dans le film est une voix masculine non identifiée, qui a demandé à Carroll, dans une tentative préventive de contrer les interrogatoires sévères de l’équipe juridique de Trump, si elle appréciait l’attention portée à l’affaire. Elle répond : « Attirer l’attention sur un viol ne l’est pas, » elle fit une pause, « c’est difficile. Attirer l’attention pour avoir préparé une bonne salade aux trois haricots, ce serait bien.

Un certain nombre d’acteurs que Greenwald a approchés pour jouer Carroll, y compris ceux connus pour leur activisme, ont refusé. Certains s’inquiètent des attaques physiques des partisans de Trump ; d’autres, a-t-il supposé, pensaient que le film était trop risqué pour leur carrière à une époque de division politique. « Le niveau de peur parmi les actrices était grand », a déclaré Greenwald, qui n’a pas voulu nommer ceux qui l’ont refusé. « Je ne choque pas facilement, donc c’était une surprise. »

Greenwald, ancien réalisateur de longs métrages et de télévision, qui a réalisé «Le lit brûlant» un téléfilm phare de 1984 sur une femme battue jouée par Farrah Fawcett, a lancé la société à but non lucratif Brave New Films en 2005. Les documentaires de la société sur la politique et la justice sociale comprennent des longs métrages et de courtes vidéos sur la suppression des électeurs, les préjugés conservateurs de Fox News, le racisme, la reproduction. droits humains, la violence armée, les guerres en Afghanistan et en Irak et le système pénitentiaire. Greenwald est un muckraker itinérant de la vieille école, travaillant avec de petites équipes, parfois seulement lui-même, pour raconter des histoires d’oppression et de menaces contre la démocratie de la part de ceux qui ne sont souvent pas entendus.

Rachel Crooks, Jessica Leeds, Samantha Holvey et le président de Brave New Films Robert Greenwald s’expriment lors d’une conférence de presse organisée par des femmes accusant Donald Trump de harcèlement sexuel en décembre 2017 à New York. (Monica Schipper/Getty Images)

Il a été diabolisé par ses ennemis, principalement ceux de droite. L’ancien animateur de Fox News, Bill O’Reilly, a qualifié Greenwald d' »absurdement malhonnête » et de « fanatique de gauche obsédé par Fox News ». Le documentaire de Greenwald sur le pouvoir politique des frères milliardaires conservateurs Charles et David Koch a suscité une réprimande de la part de leur avocat, qui l’a accusé de « comportement de harcèlement » et de « ressassement dérivé de distorsions et de fabrications faites par des blogueurs d’extrême gauche ».

Le film « Carroll contre Trump » est sa dernière tentative de micro-cibler certains publics via les médias sociaux afin de faire passer un message à l’ère numérique hautement interactive. Avec un budget de production d’environ 20 000 $, Greenwald, qui est sensible aux algorithmes, a sorti le film dans son intégralité mais a également édité certaines parties pour les adapter aux caractéristiques temporelles, de contenu et de style des différentes plateformes. « TikTok est un public différent de Facebook », a-t-il déclaré, « cela devient donc un véritable défi. Ce n’est certainement pas une solution universelle. … Cela s’écarte des idées reçues.»

Comme de nombreux documentaristes, Greenwald a été confronté à ce qu’il a appelé « une réduction radicale du financement » à un moment où certains donateurs et fondations progressistes sont épuisés par la politique et ne voient que peu de retour sur leurs investissements. Il a abandonné son bureau de Culver City – « nous travaillons à 100 % en virtuel » – et a réduit son effectif de 22 à cinq personnes. Il a embauché des pigistes moins chers pour travailler sur le film « Carroll contre Trump », notamment un graphiste du Kosovo, un monteur de l’Utah et un chercheur de Bolivie.

«C’est sauvage», dit-il. « Vous pouvez recruter des personnes talentueuses, mais l’effet fontaine d’eau a disparu. »

L’ancien président Trump comparaîtra devant le tribunal pour une mise en accusation le 4 avril 2023, dans une affaire impliquant E. Jean Carroll. (Seth Wenig / Presse associée)

« Carroll contre Trump » correspondait à l’esthétique de Greenwald et à son portefeuille. C’est minimaliste, dit-il, soulignant que l’une de ses plus grandes influences est Claude Lanzmann, qui a réalisé « Shoah », un documentaire de neuf heures sur les souvenirs de l’Holocauste. Greenwald voulait que son film évoque une sensation similaire. Burstyn, Hahn et Underwood sont seuls sur chaque plan. Il y a peu de musique et presque pas de graphismes, comme si l’on se promenait dans une salle sombre et rencontrait des visages illuminés racontant une histoire cruelle tout en indiquant le chemin.

L’intention, dit-il, n’était pas de manipuler le spectateur mais de tout lui enlever « pour entrer en lui ». [Carroll’s] âme. »

Il espère que le film amènera les gens à voter. « Nous nous demandons constamment ce qu’est le succès », a déclaré Greenwald, qui lit « The Body Keeps the Score », un livre sur la guérison des traumatismes. « Les chiffres que nous atteignons montrent que nous réussissons. » Il a ajouté que l’utilisation des médias sociaux « est un mélange de choses », comme s’appuyer « sur un messager de confiance » pour acheminer les informations vers des publics connectés les uns aux autres. « C’est essentiellement du bouche à oreille », dit-il.