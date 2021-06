Un nouveau film révélera le T-Rex préhistorique qui a aidé le dinosaure préféré de Clone Park

Le prochain Jurassic World: Dominion sortira en juin de l’année prochaine, et bien que ce soit dans un an, les fans ne peuvent contenir leur enthousiasme pour la prochaine partie de l’extravagance américaine des monstres de science-fiction à succès. Réalisé par Colin Trevorrow, c’est le sixième film de la franchise Jurassic Park, la suite de Jurassic World : Fallen Kingdom (2018) et le troisième volet de la trilogie Jurassic World.

Le projet très médiatisé est prêt à montrer l’histoire d’origine du puissant Tyrannosaurus Rex ou T-rex, comme le dinosaure est connu sous le nom populaire qui est apparu pour la première fois dans Jurassic Park (1993). L’anti-héros féminin, appelé Rexy ou Roberta par les fans, verra ses origines génétiques expliquées dans le prochain film. ‘Rexy’ joue un personnage anti-héros qui sauve les êtres humains d’autres créatures dangereuses dans les parcs d’Isla Nublar ainsi que des rapaces combattus et d’autres dinosaures féroces comme l’Indominus Rex.

Avec un rôle mineur dans le Jurassic Park original, elle a été réintroduite au public dans Jurassic World en 2015, puis est réapparue dans Jurassic World: Fallen Kingdom en 2018 et dans la série animée Netflix Jurassic World: Camp Cretaceous en 2020.

Il est rapporté par Cri d’écran que le film est basé sur le concept selon lequel les téléspectateurs visiteront la période où les dinosaures parcouraient librement la terre et avant la projection de F9 en IMAX, un aperçu du film de 5 minutes donnera aux fans un aperçu du Période crétacée.

Colin Trevorrow a déclaré au média que l’aperçu peut être divisé en trois parties, c’est-à-dire la période du Crétacé, le T-Rex actuel et une scène en trois pour conclure. Renversant plus de haricots, il a expliqué au média ce que le public pouvait attendre du film attendu. L’aperçu comportera sept nouveaux dinosaures et l’histoire se poursuivra quatre ans après Jurassic World: Fallen Kingdom.

Le réalisateur a également déclaré que le film tant attendu montrera une action préhistorique suivant la vie des fans. Tyrannosaure préféré, dont un aperçu sera donné dans la bande-annonce de 5 minutes qui devrait être diffusée avant le film F9 sur IMAX.

Le réalisateur a expliqué que depuis que les dinosaures ont été ramenés de l’extinction à l’aide de la technologie génétique, le T-Rex a été un personnage récurrent majeur de la franchise Jurassic Park car son fossile a même servi de logo principal de la franchise. Trevorrow a également déclaré qu’il souhaitait ramener ‘Rexy’ pour le film de 2015 lorsque la franchise a été secouée, 22 ans plus tard après s’être frayé un chemin à travers les clôtures devant le Dr Alan Grant, Ian Malcolm et les premiers invités d’Isla. Île de Nublar. Et comme les fans ont appris du premier film que l’ADN à partir duquel les dinosaures du parc ont été clonés a été extrait de moustiques piégés dans de l’ambre, le nouveau film montrera également ce qui est arrivé au donneur génétique préhistorique de Rexy.

Il a en outre partagé que le film suivrait la vie de T-Rex et ce qui lui est arrivé psychologiquement depuis le film original.

