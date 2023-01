Un nouveau film Netflix mettant en vedette des mégastars hollywoodiennes sera tourné à Bradford

Un film HOLLYWOOD mettant en vedette Oprah Winfrey et Susan Sarandon doit être tourné – à Bradford.

Six Triple Eight raconte l’histoire de la seule unité entièrement noire et entièrement féminine de la Seconde Guerre mondiale.

Le 6888th Battalion, fort de 855 hommes, a contribué à l’effort de guerre en travaillant en Grande-Bretagne pour éliminer un arriéré de 17 millions de courriers américains.

Le bataillon a reçu la médaille d’or du Congrès l’année dernière.

Le film Netflix est réalisé par le compagnon du prince Harry et de Meghan, Tyler Perry.

Des lettres ont été envoyées aux habitants de la région de Little Germany à Bradford, les avertissant des fermetures de routes pour le tournage.

L’équipe de production commencera à habiller les rues demain et le tournage commencera le 16 février.