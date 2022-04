Un nouveau film d’horreur trouve réconfort et identité dans la terreur

Une histoire de passage à l’âge adulte sur les dangers et les avantages de la création d’identité virtuelle, « Nous allons tous à l’exposition universelle » rejoint d’autres films d’horreur récents à petit budget ( « Les cordes, » « Pourrir » ) qui perturbent le ton et la forme. Cobb, 19 ans, fait ses débuts au cinéma avec une performance troublante ancrée dans une électricité taciturne, comme une fusion étrangère de Billie Eilish et de Sandy Dennis des années 1960. Schoenbrun, 35 ans, a utilisé des techniques d’images trouvées, des confessionnaux de webcam et du bruit numérique pour « sonder une expérience queer », ont-ils déclaré.

« Je n’avais pas l’intention de faire un film qui faisait ce que 98% des films d’horreur avaient l’intention de faire, c’est-à-dire inquiéter », ont-ils déclaré.

Le film a reçu de fortes critiques en dehors des festivals, et Schoenbrun et Cobb ont déjà signé des projets plus médiatisés. de Schoenbrun prochain film, le thème de l’horreur « I Saw the TV Glow », est en cours de réalisation pour A24. Et Cobb joue aux côtés de Timothée Chalamet dans « Bones and All », le nouveau drame de Luca Guadagnino.

Schoenbrun, qui est originaire du comté de Westchester, et Cobb, qui a grandi à Plano, au Texas, se sont récemment assis ensemble à New York pour parler de la réalisation de « World’s Fair » et de la recherche de réconfort chez les monstres. L’interview a été éditée et condensée.

Qu’est-ce qui a inspiré ce film ?

JANE SCHOENBRUN En 2014, un ami m’a parlé du coup de couteau de Slender Man, le cas où ces enfants qui souffraient de maladie mentale s’étaient essentiellement convaincus que ce boogeyman en ligne était réel et qu’ils devaient adopter des choses terribles dans le monde réel en hommage à lui.