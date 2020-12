ROME – «Pinocchio» de Carlo Collodi est l’un des livres pour enfants les plus appréciés au monde, traduit dans plus de 280 langues et dialectes, et fait l’objet d’innombrables films et séries télévisées.

Lorsque le réalisateur italien Matteo Garrone a décidé de donner sa version à «Pinocchio», qui ouvre dans les cinémas aux États-Unis le jour de Noël, il a emprunté un chemin inhabituel: la fidélité à l’original «Les aventures de Pinocchio», publié pour la première fois sous forme de livre dans 1883.

Le résultat est un récit beaucoup plus réaliste, parfois plus sombre. Finis les mignons minous, poissons rouges et horloges coucou qui animaient la version 1940 de Disney. Il n’y a pas de chansons entraînantes destinées à devenir des classiques.