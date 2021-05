Un nouveau film de James Bond pourrait sortir sur Amazon Prime Video après un accord de 6 milliards de livres sterling pour acheter les droits

LE nouveau film de James Bond pourrait sortir sur Amazon Prime Video après un accord de 6 milliards de livres sterling pour acheter les droits.

Le déménagement d’Amazon pour MGM Studios pourrait également voir le service de streaming «ré-imaginer et développer» la franchise 007.

Alamy

Amazon Prime a acheté les droits de James Bond[/caption]

La dernière sortie de Daniel Craig en tant qu’espion – retardée cinq fois par Covid et une production en difficulté – devrait actuellement ouvrir dans les cinémas britanniques le 30 septembre.

Les patrons de la MGM auraient essayé de vendre No Time To Die, le 25e versement d’obligations, à Amazon et Netflix pour 600 millions de livres sterling l’année dernière, mais se sont vu offrir seulement 283 millions de livres sterling.

Outre Bond, Amazon met la main sur une bibliothèque de 4000 films et 17000 heures d’émissions de télévision pour rivaliser avec Disney + et Netflix.

Sont inclus les franchises et classiques Rocky et Robocop tels que Silence of the Lambs, Thelma and Louise et Raging Bull.

Les séries télévisées à succès The Handmaid’s Tale et Real Housewives sont également dans les coffres.

Mike Hopkins, directeur de Prime Video et d’Amazon Studios, a qualifié le catalogue arrière de MGM de «trésor» que les deux sociétés prévoyaient de «réinventer et de développer ensemble».





Il a ajouté: «C’est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité.»

MGM a été fondé en 1926 et est devenu l’un des principaux studios de l’âge d’or d’Hollywood.

Cependant, la marque a connu des difficultés ces dernières années et est brièvement tombée en faillite en 2010.