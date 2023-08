Un nouveau feu de forêt déclenche l’autoroute. 33 près de Beaverdell

Le feu de forêt de Logan Creek s’étend actuellement sur 0,3 hectare et est considéré comme hors de contrôle. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Un nouveau feu de forêt s’est déclaré près de l’autoroute. 33 à Beaverdell.

A partir de 14h le 14 août, BC Wildfire Service répertorie l’incendie de Logan Creek à 0,3 hectare et hors de contrôle.

La cause est encore inconnue. L’incendie est l’un des 379 incendies de forêt actifs dans la province.

