Un nouveau feu de forêt causé par la foudre à l’ouest de Princeton couvre maintenant 111 hectares – Kelowna Capital News

Le feu de forêt de Champion Creek, à l’ouest de Princeton, couvre désormais 111 hectares. Tulameen et le service d’incendie du district ont pris cette photo à 13 km sur la route de service forestier de Lodestone, en direction de Dear Mountain. (Photo – Facebook du service d’incendie de Tulameen et du district)

Un nouveau feu de forêt à l’ouest de Princeton a atteint 111 hectares samedi matin, le 3 septembre.

Le feu de forêt de Champion Creek a éclaté vendredi soir et est soupçonné d’être causé par la foudre.

BC Wildfire Service dit que l’incendie brûle à 31 kilomètres à l’ouest de Princeton.

“Il est classé comme étant hors de contrôle et nous aurons du personnel et un hélicoptère sur place aujourd’hui pour évaluer et élaborer un plan d’action sur cet incendie”, a déclaré Mélanie Bibeau, agente d’information sur les incendies.

Le service d’incendie de Tulameen et du district a déclaré que la fumée de l’incendie serait visible dans les communautés environnantes, les équipes faisant du porte-à-porte pour informer les résidents de la situation.

Plus à venir.

