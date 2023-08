Un nouveau drone sous-marin nord-coréen pointe vers l’évolution de la doctrine des armes nucléaires du régime (expert)

La Corée du Nord a poursuivi ses efforts pour développer de nouvelles façons de livrer des armes nucléaires à des cibles, plus récemment avec le développement de drones sous-marins censés être capables de mener des attaques nucléaires.

« Le nouveau drone sous-marin nucléaire est conforme à la doctrine nucléaire de la Corée du Nord, que Pyongyang cherche à opérationnaliser afin de détenir des cibles à risque en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis », a déclaré Rebekah Koffler, analyste stratégique du renseignement militaire qui a servi comme haut responsable de la Defense Intelligence Agency (DIA), a déclaré à Fox News Digital.

Les commentaires de Koffler interviennent alors que la Corée du Nord a dévoilé plusieurs véhicules sous-marins sans pilote ces derniers mois, qui, selon le pays, sont à capacité nucléaire et conçus pour mener des attaques contre des navires et des ports ennemis. Le pays a effectué son premier test d’une telle arme en mars, le média d’État nord-coréen Korean Central News Agency (KCNA) se vantant à l’époque que l’arme était conçue pour lancer un « tsunami radioactif », selon un reportage de NBC News.

Le drone à capacité nucléaire a été surnommé « Haeil », ce qui en coréen signifie tsunami, et est conçu pour être lancé depuis la côte ou remorqué par un navire et pour « s’infiltrer furtivement dans les eaux opérationnelles et créer un tsunami radioactif à grande échelle par explosion sous-marine « , a déclaré KCNA.

L’engin sous-marin sans pilote a voyagé à une profondeur de 262 à 492 pieds pendant le test, qui aurait duré 60 heures et s’est terminé par une détonation d’essai d’une ogive sur une cible conçue pour ressembler à un port ennemi, ont déclaré les médias d’État, ajoutant que le test était un moyen d’alerter les États-Unis et ses alliés d’une « crise nucléaire » dans la région et que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un était « très satisfait » de ses résultats.

Le test de Haeil a été suivi d’un autre test quelques semaines plus tard, cette fois avec un deuxième engin sous-marin sans pilote nommé « Haeil-2 », selon un rapport du Japan Times. Cette fois, KNCA a rapporté que le deuxième drone sous-marin a parcouru 620 milles pendant 71 heures et 6 minutes avant d’exploser avec succès près d’une cible ennemie simulée.

« Le test a parfaitement prouvé la fiabilité du système d’arme stratégique sous-marine et sa capacité d’attaque fatale », a déclaré KCNA.

Des photographies publiées avec le rapport de KCNA montraient un gros objet en forme de torpille se déplaçant apparemment dans l’eau, suivi d’une explosion sous-marine visible à la surface.

Le dévoilement des navires sous-marins est intervenu en même temps que des tensions accrues entre la Corée du Nord et l’Occident avec une série d’essais de missiles nucléaires en mars qui comprenait une attaque simulée contre la Corée du Sud et le lancement d’un missile de croisière vers la mer trois jours plus tard. , selon NBC News.

Le pays a continué à afficher ses avancées nucléaires signalées au cours de l’été, montrant plus récemment plusieurs navires sous-marins sans pilote lors d’un défilé militaire à Pyongyang pour commémorer le 70e anniversaire de l’armistice qui a mis fin à la guerre de Corée. Le défilé comprenait également les missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens Hwasong-17 et Hwasong-18, selon un rapport de Reuters, qui auraient une portée pouvant frapper n’importe où aux États-Unis.

Dans l’ensemble, Koffler a déclaré que son évaluation suggère que « la Corée du Nord peut être considérée comme un État nucléaire de facto ».

« Il a probablement suffisamment de matériel pour plus de 100 armes et a déjà effectué des tests de missiles balistiques qui ont démontré la capacité de frapper des cibles aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud », a déclaré Koffler.

Koffler a déclaré que la stratégie nucléaire actuelle de la Corée du Nord « donne la priorité à la dissuasion plutôt qu’à la stratégie offensive » et qu’il est peu probable qu’elle lance une « frappe nucléaire à l’improviste sur les États-Unis ou ses alliés », bien qu’elle ait noté que la communauté américaine du renseignement est » gravement préoccupé » que le pays puisse poursuivre « une politique militaire plus agressive et prendre un plus grand risque cinétique » dans les cinq à sept prochaines années.

« Le président Kim Jong Un pense que cette capacité stratégique lui permettra d’intimider les voisins de son pays par la coercition et des frappes non nucléaires mais meurtrières », a déclaré Koffler. « Cette confiance accrue dans l’efficacité de sa dissuasion nucléaire découle de la conviction de Pyongyang que Washington et Séoul s’abstiendraient d’une réponse cinétique forte et inacceptable à son agression. »

La Corée du Nord a également apparemment cherché à renforcer ses efforts diplomatiques, cherchant à forger des liens plus étroits avec la Russie et la Chine pour combattre l’Occident. Selon Reuters, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et une délégation chinoise ont rejoint Kim lors du récent défilé militaire du pays.

Koffler a également noté les similitudes entre les nouveaux navires sous-marins sans pilote de la Corée du Nord et la torpille Poséidon de la Russie, affirmant que de telles similitudes soulèvent des problèmes de prolifération.

« Les régimes russe et nord-coréen ont établi des liens plus étroits, y compris dans le domaine militaire, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Poutine et de la formidable réponse de Washington à l’agression de Moscou », a déclaré Koffler.

Koffler a déclaré qu’elle pensait que la Corée du Nord continuerait probablement à aggraver les tensions dans la région dans les années à venir, bien qu’il soit peu probable que le pays opte pour l’utilisation de la « force militaire traditionnelle ».

« Alors que nous pouvons nous attendre à une escalade de la belligérance de la Corée du Nord cette décennie, Pyongyang est plus susceptible d’utiliser la stratégie de coercition et d’action secrète, plutôt que la force militaire traditionnelle, y compris les armes nucléaires, pour atteindre ses objectifs politiques et de sécurité », a déclaré Koffler. « Il est presque certain que Pyongyang continuera à produire, tester et utiliser des armes nucléaires et des missiles et à faire évoluer sa doctrine nucléaire. »