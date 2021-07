Un nouveau documentaire sur l’assassinat de JFK révèle une « opération noire organisée », a déclaré le réalisateur Oliver Stone à RT — RT USA News

Oliver Stone a sorti un nouveau documentaire sur l’assassinat de JFK, revisitant un sujet qui a fait de lui un franc-tireur à Hollywood. Malgré ce que suggère le récit dominant, les preuves indiquent un complot clair, a-t-il déclaré à RT.

Quelque trois décennies après la sortie de son film révolutionnaire et controversé « JFK », Stone est revenu une fois de plus sur les événements qui ont précédé et suivi le meurtre horrible en novembre 1963 du 35e président américain. Pour le cinéaste et réalisateur légendaire, l’assassinat est aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était il y a trente ans.

Dans une interview avec Going Underground de RT, Stone a suggéré que Kennedy avait peut-être été tué pour avoir poursuivi des politiques anticoloniales et cherché à mettre fin à la guerre froide – défiant les souhaits des secteurs militaire et du renseignement en croissance rapide et de plus en plus puissants. L’assassinat de JFK a servi de « avertissement aux autres » – en particulier à tous les présidents qui ont succédé à Kennedy – de ne pas « franchir une certaine ligne. » S’adressant à l’hôte Afshin Rattansi, Stone a déclaré que le meurtre de Kennedy avait permis « très clair pour le peuple américain, inconsciemment peut-être, qu’il y avait des forces plus grandes que n’importe quel homme » impliqué.

Quand vous faites exploser la tête d’un président au milieu d’un cortège comme celui-ci, qui est une opération noire très organisée – il y a tellement de choses à faire. La sécurité le long du parcours a été modifiée, le parcours du défilé a été modifié. Toute la mécanique de ce jour était contrôlée et faisait partie d’une opération.

Il a déclaré qu’un examen minutieux des preuves originales utilisées pour blâmer Lee Harvey Oswald pour l’assassinat, y compris les tests balistiques et les rapports d’autopsie, montre que le « Loup solitaire » la théorie est une « faux. » Par exemple, il a affirmé que les preuves montrent qu’Oswald avait été un membre de la CIA « actif » pendant des années et que l’homme qui l’a tué plus tard, Jack Ruby, était un informateur du FBI. Même des affirmations apparemment incontestées, telles que la croyance qu’Oswald se trouvait au sixième étage du dépôt de livres de Dallas au moment de la mort de Kennedy, ont été démenties par des informations nouvellement révélées et des témoignages.

Il a regretté que l’ancien président américain Donald Trump ait décidé de ne pas divulguer entièrement les documents classifiés concernant l’assassinat qui ont été gardés secrets pendant des décennies en raison de prétendus problèmes de sécurité nationale. Stone a exprimé des doutes sur le fait que Joe Biden divulgue le reste des documents, même s’ils sont en train d’être « illégalement » retenu au public.

Stone a reconnu que ses détracteurs ont tenté de le rejeter comme un « adepte de la théorie de conspiration » – mais le cinéaste a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi certains pensent que de tels complots dépassent les capacités humaines.

« Nous savons par l’histoire qu’il y a eu tant de conspirations », il a noté.





Aussi sur rt.com

Oliver Stone dit que le rapport du Sénat russe n’est pas digne de confiance sur l’émission de Bill Maher, Twitterati prend des fourches et des torches







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!