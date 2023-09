Un nouveau documentaire montre le combat acharné d’une mère en deuil pour la justice

Un nouveau Canal 4 documentaire, Peter DohertyQui a tué mon fils ?explore la mort inexpliquée de Mark Blanco en 2006 et la quête infatigable de justice de sa mère en deuil pendant 17 ans.

Blanco était un acteur et diplômé en philosophie de Cambridge décédé à l’âge de 30 ans après avoir assisté à un rassemblement avec l’ancien leader des Libertines Doherty dans un immeuble à Whitechapel, Londres.

Le rassemblement a eu lieu au domicile de Paul Roundhill, l’agent littéraire autoproclamé de Doherty. La propriété était connue de la police comme une maison de drogue utilisée depuis des années pour prendre et vendre de la drogue, selon le documentaire.

Blanco a ensuite été retrouvé mourant sur le trottoir à l’extérieur, apparemment tombé d’un balcon. Sa mère, Sheila Blanco, croit cependant qu’il a été tué et a passé les 17 dernières années à tenter de le prouver.

Bizarrement, alors qu’il était à l’appartement, Blanco avait donné à Doherty un dépliant pour une production dans laquelle il devait jouer. La pièce était celle de Dario Fo. Mort accidentelle d’un anarchiste, à propos d’un homme qui tombe mort d’une fenêtre.

Doherty a toujours nié toute responsabilité dans l’incident, et il a ensuite déclaré à un journaliste musical qu’il pensait que Blanco avait dû sauter du balcon en guise de « déclaration artistique ».

Dans le documentaire de Channel 4, une femme présente à la réunion, Naomi Stirk, affirme qu’un Blanco excité avait « plaqué » Doherty contre un mur ce soir-là, le faisant pression pour qu’il vienne voir la pièce.

Stirk dit : « Peter faisait signe avec ses yeux à Johnny [Headlock, Doherty’s minder] et Paul d’une manière qu’ils comprendraient en disant : « Aidez-moi ici », alors ils ont physiquement escorté Mark hors de l’appartement. L’atmosphère était sinistre.

Elle ajoute plus tard : « Un certain temps a passé. Annabel [a fellow guest] a décidé qu’elle allait partir. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné et c’était Annabel qui a dit : « Mark va vraiment mal, je pense que nous devons appeler une ambulance. » Je me souviens de lui avoir simplement tenu la main et d’avoir essayé de m’assurer qu’il était à l’aise parce qu’il était mourant.

« Vous vous sentez terriblement impuissant, bien sûr, parce que vous ne pouvez rien faire… Je sais que quelque chose d’horrible s’est produit et ce n’était pas accidentel. »

Mark et Sheila Blanco (Shutterstock)

Roundhill a admis avoir forcé Blanco à sortir de l’appartement et l’avoir frappé au visage à trois reprises, selon d’autres rapports précédents. Il a déclaré qu’il était revenu peu de temps après, même si les personnes présentes dans l’appartement ont déclaré qu’elles ne savaient pas qu’il était de retour. Roundhill, Headlock et Doherty ont tous nié savoir comment Blanco en était arrivé à mourir sur le trottoir.

Des images de vidéosurveillance de la nuit montrent Blanco tombant, puis montrent Doherty, Headlock et Groundhill quittant le bâtiment, enjambant son corps, puis s’enfuyant. «C’est absolument insensé», dit Sheila, la mère de Blanco, dans l’émission. « Un manque d’humanité irrépréhensible. Il a été définitivement bousculé, renversé, mais la police métropolitaine ne souhaite pas découvrir la vérité. Ce n’est pas le rôle d’une mère d’enquêter sur la mort de son fils.»

Quatre mois après la mort de Blanco, Doherty a enregistré une vidéo de sa nouvelle chanson « The Lost Art of Murder » dans l’appartement de Groundhill. «Je suis sûre que cela a été fait intentionnellement», déclare Sheila dans le documentaire, en regardant la vidéo. « Le motif derrière cela est honteux. Cela me rend malade. Rien d’autre à dire. »

Headlock avait été entendu se vanter d’avoir « jeté » Blanco par-dessus le balcon, affirme le film, et il a ensuite téléphoné à la police, alors qu’il était ivre et sous l’effet de la cocaïne, avouant le meurtre. Alors qu’il était assis dans sa cellule en attendant d’être interrogé, Headlock a changé d’avis et est revenu sur son histoire. Il a été libéré sans inculpation.

Pete Doherty en août 2023 (Schneider-Press/Raphael S/SIPA/Shutterstock)

L’enquête policière initiale aurait été ratée, affirme-t-on : les policiers ont supposé qu’il s’agissait d’un suicide et n’ont pas bouclé les lieux pour des raisons médico-légales. Ils n’ont pas non plus informé le coroner du coup de poing de Roundhill sur Blanco.

Lors d’une enquête l’année suivante, le coroner Dr Andrew Reid a déclaré : « Je n’irai plus loin dans l’examen de la possibilité que M. Blanco se soit suicidé, je peux l’exclure sans réserve. » Il a enregistré un verdict ouvert et a demandé à la police de réexaminer l’affaire.

Plusieurs années plus tard, selon le film, la police a interrogé Headlock, Roundhill et Doherty à propos du meurtre de Blanco. Les trois hommes ont été interrogés sous caution, puis relâchés sans inculpation.

Dans une interview avec NME en 2012, Doherty a affirmé que la police avait compris qu’il était innocent. « L’escouade des meurtres de Limehouse, oui, ils ont ouvert et clôturé cette affaire trois ou quatre fois. La pression qu’ils m’ont exercée était totalement minime. Et ils ont en quelque sorte dit hors bande : « Pete, nous sommes désolés pour ça, c’est vrai, mais la famille est convaincue que leur fils a été assassiné. » Je peux le comprendre et ça a l’air douteux.

L’enquête de la police est toujours en cours.

Le documentaire montre comment l’analyse d’expert commandée par le journaliste Peter Marshall pour l’émission de la BBC Newsnight programme en 2012, suggérait que des indices vitaux avaient été manqués sur la vidéosurveillance. L’expert en criminalistique vidéo John Kennedy a déclaré qu’il pensait que le corps de Blanco avait l’air « mou », ce qui indique qu’il était peut-être inconscient avant de tomber.

Grant Fredericks, qui enseigne la science vidéo au FBI, a déclaré que la vidéosurveillance indique clairement qu’au moins une autre personne semblait être avec lui sur le balcon lorsqu’il est passé par-dessus le bord.

Dans le film, Fredericks tente de prouver que Blanco a été jeté par-dessus le balcon avec un processus connu sous le nom de projection inverse 3D. Il s’agit de recréer le point de vue exact de la caméra de vidéosurveillance et de mesurer divers mouvements par rapport au matériel vidéo original.

Dans une déclaration faite au programme, Roundhill a déclaré : « Mark était mon bon ami. Je ne protégerais personne ayant participé à sa mort. J’ai tenté d’éloigner Pete Doherty de la drogue… Ma sympathie et mon soutien vont à Sheila Blanco. Mark et sa famille méritent justice.

Doherty a déclaré au programme : « Je suis désolé pour la perte de Mme Blanco et j’apprécie toute l’aide que les gens peuvent lui apporter pour accepter ce qui s’est passé. »

Pete Doherty, Qui a tué mon fils ? est diffusé sur Channel 4 à 22 heures le lundi 25 septembre.