Un nouveau documentaire que même les critiques qualifient de miracle offre un aperçu choquant de la vie en Corée du Nord.

Du traitement cruel infligé à sa population aux voyages périlleux auxquels les transfuges sont confrontés lorsqu’ils tentent de fuir leur pays d’origine, Au-delà de l’utopie suit un pasteur héroïque qui se consacre à aider les Nord-Coréens à trouver la liberté.

« J’ai secouru plus de 1 000 personnes depuis la mort de mon fils il y a 10 ans », a déclaré le pasteur Sengeun Kim dans la bande-annonce du film.

Le public du monde entier est incité à agir après avoir visionné des images inédites de la Corée du Nord et entendu des révélations choquantes sur l’ampleur de la crise humanitaire exposée dans le film. Le documentaire montre également une famille risquant tout pour fuir la Corée du Nord alors que l’intrépide pasteur Kim fait confiance à Dieu pour les conduire en toute sécurité vers la liberté. Des vidéastes les suivent dans leur voyage à travers quatre pays sur le chemin de la liberté.

« Cela s’est avéré être une situation plus effrayante que ce que le pasteur Kim avait prévu ou que nous avions prévu, mais en tant que documentaristes, ils étaient tout à fait prêts à documenter ce voyage », a déclaré Rachel Cohen, productrice de Beyond Utopia, à CBN News.

Il montre également la tentative désespérée d’une mère nord-coréenne libre de retrouver le fils qu’elle a été forcée de laisser derrière elle.

« Je sauverai mon fils quoi qu’il en coûte », a déclaré Soyeon Lee dans la bande-annonce du film.

Mais même Hollywood ne pouvait pas contrôler l’issue du voyage des fils de Soyeon.

« J’aime demander aux gens de prier pour moi et de prier également pour les familles séparées », a déclaré Soyeon à CBN News. « Ils sont leur propre famille à cause du régime nord-coréen. »

Soyeon a déclaré à CBN News qu’elle avait failli se retirer du documentaire lorsque les autorités ont capturé son fils qui tentait de s’échapper et l’ont envoyé dans une prison nord-coréenne. Après de nombreuses prières, elle a déclaré qu’elle avait décidé de garder son histoire dans le film, espérant que toute publicité et prise de conscience mondiale contribuerait à protéger son fils.

« Grâce à Dieu et aux gens qui prient ici, je sais que je le rencontrerai un jour », a déclaré Soyeon à CBN News.

Cohen a déclaré que la principale préoccupation du cinéaste était la sécurité de la participante et qu’ils lui ont donné la possibilité de retirer son histoire à tout moment lorsque cela ne se déroulait pas comme prévu, partageant ainsi sa dévastation, son traumatisme et son incrédulité.

« Soyeon est courageuse », a déclaré Cohen. « La réalisation, les cinéastes, je pense que l’équipe est courageuse – mais elle est pour moi une merveille de mère, et sa douleur est si profonde et si aiguë et sa rage l’est aussi. Et, chaque fois qu’elle parle du film , j’ai l’impression que ça doit tellement bouger et elle le fait pour garder son fils en vie. »

Cohen espère que le film contribuera à convaincre les gens que la crise humanitaire en Corée du Nord est bien pire que ce que le monde imagine.

« Nous voulons qu’ils en ressortent plus conscients, plus connectés avec des gens auxquels beaucoup d’entre eux n’ont même jamais réfléchi à deux fois », a-t-il déclaré.

Le tournage s’est terminé juste au début de la fermeture du COVID, fermant les frontières et rendant presque impossible la fuite de la Corée du Nord.

« À l’époque, le pasteur Kim ne traînait pas », raconte son collègue de Mission Caleb, Sunny Parker, qui est également producteur associé du film. « Il a en fait construit une communauté de transfuges nord-coréens en Corée du Sud. »

Parker a déclaré que les sauvetages ont récemment repris, mais que de nouvelles lois et des mesures de sécurité plus strictes ont fait monter en flèche le coût des tentatives de sauvetage, passant d’environ 3 000 dollars par personne avant la pandémie à 20 000 dollars.

« Le plus difficile, c’est que Caleb Mission est prête, l’équipe pastorale est prête, mais pour sauver l’âme qui est la plus importante pour le monde, nous devons encore réunir les fonds », a déclaré Parker.

Événements Fathom sort le film pendant deux jours les 23 et 24 octobre avant sa sortie en salles le 3 novembre. Le film est considéré comme un espoir aux Oscars et a déjà remporté plusieurs prix dans les meilleurs festivals de cinéma l’année dernière, y compris le prix du public du meilleur documentaire américain à Sundance. .

Regardez la bande-annonce de Beyond Utopia ci-dessous :

