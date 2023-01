Un nouveau district fiscal spécial peut-il stimuler Spring Hill Mall? West Dundee envisage une option – Shaw Local

Lorsque les administrateurs de West Dundee ont approuvé un district fiscal spécial en 2016, ils espéraient que cela donnerait un nouveau souffle au centre commercial Spring Hill.

Le centre commercial a montré quelques signes d’espoir lorsqu’un nouveau théâtre a ouvert fin 2016. Dans l’ensemble, cependant, le centre commercial a stagné et les principaux piliers ont fermé boutique. En 2021, le village a vu la valeur foncière de sa part du centre commercial chuter d’une valeur de base de 7,6 millions de dollars en 2016 lorsque les administrateurs ont créé un district de financement par augmentation d’impôt pour le centre commercial à 2,5 millions de dollars en 2021.

Maintenant, les administrateurs envisagent de supprimer le district TIF 2016 et d’en créer un nouveau – et plus grand -. Le nouveau quartier TIF s’étendrait jusqu’à Huntley Road au nord, la route 31 à l’est, la route 72 au sud et engloberait une épicerie Jewel à l’ouest. Et tout comme en 2016, les responsables espèrent qu’un nouveau TIF avec des frontières plus larges et une valeur foncière de base plus faible contribuera à transformer le centre commercial.

“La mise en place de ce TIF nous donnera l’un des outils nécessaires pour faciliter un réaménagement de qualité et à long terme de la propriété”, a déclaré Joseph Cavallaro, directeur du village de West Dundee, qui a déclaré que le centre commercial avait un taux d’occupation de 40%.

Cette semaine, les syndics ont tenu une audition publique sur le nouveau quartier TIF. Ils prévoient de voter sur la question en février. Les municipalités utilisent généralement les districts TIF pour aider à stimuler le développement sur des propriétés en difficulté ou fermées.

Un district TIF gèle les taxes foncières versées aux gouvernements locaux à leur niveau actuel pendant 23 ans. En règle générale, à mesure que le réaménagement a lieu, la valeur des terres augmente, ce qui entraîne des taxes foncières supplémentaires. Toutes les taxes perçues au-dessus du niveau de base dans le district TIF sont versées dans un fonds spécial pour aider à payer les coûts de réaménagement.

Bien qu’il y ait eu quelques réaménagements autour du centre commercial, y compris l’ajout du cinéma, le TIF 2016 n’a jamais généré d’argent car la valeur des propriétés n’a pas augmenté, a déclaré Cavallaro.

Malgré l’échec du premier TIF, les promoteurs ont indiqué aux responsables du village que l’argent qu’un district TIF pourrait apporter pour le réaménagement serait la clé de toute transformation de la zone du centre commercial, a déclaré le président de West Dundee Village, Chris Nelson.

“Le TIF nous aiderait à encourager la propriété et le développement responsables”, a déclaré le maire de West Dundee, Chris Nelson.

L’été dernier, les administrateurs de Carpentersville ont pris des mesures similaires à celles envisagées par West Dundee. Une partie du centre commercial, qui comprend Kohl’s et l’ancien magasin Carson Pirie Scott, se situe dans les limites du village de Carpentersville.

En 2016, Carpentersville a également créé un quartier TIF pour sa part du centre commercial.

Comme West Dundee, la part de Carpentersville dans la valeur de la propriété du centre commercial est passée de 1,36 million de dollars en 2016 à 255 658 dollars en 2021.

L’été dernier, Carpentersville a mis au rebut le quartier TIF du centre commercial d’origine et en a créé un nouveau qui englobe certaines propriétés entourant le centre commercial, y compris le Home Depot à proximité.

“Cela signale à la communauté du développement qu’il s’agit d’une priorité pour le village”, a déclaré le directeur du village par intérim, Ben Mason, à propos du nouveau district TIF.

Un consultant de West Dundee a estimé que le nouveau TIF pourrait générer jusqu’à 72,75 millions de dollars à utiliser à des fins de réaménagement. Un budget provisoire comprenait 4,5 millions de dollars pour les coûts d’acquisition des terrains. Mason a déclaré que le TIF de Carpentersville pourrait générer jusqu’à 58,5 millions de dollars pour aider à payer les coûts de réaménagement.

Pour sa part, West Dundee envisage un certain type de développement à usage mixte avec des logements et des commerces de détail occupant les 26 acres. Nelson et Cavallaro envisagent un développement plus urbain avec une disposition en forme de grille au lieu d’une rocade autour d’un centre commercial.

Michael Kohan, président et chef de la direction de Kohan Retail Investment Group, a déclaré qu’il prévoyait de parler aux responsables du village du district TIF. Kohan Retail Investment Group a acheté Spring Hill Mall au début de 2022.

