Un nouveau dentifrice pourrait réduire les réactions allergiques aux arachides chez les adultes

Les scientifiques ont développé un nouveau dentifrice qui présente le potentiel de prévenir les réactions allergiques graves chez les adultes allergiques aux arachides.

Un essai clinique préliminaire a testé si 32 adultes allergiques aux arachides pouvaient se brosser les dents en toute sécurité avec ce dentifrice, qui contient des traces de protéines d’arachide. L’espoir est que l’introduction de petites quantités d’arachides dans le corps au fil du temps aidera le système immunitaire à s’habituer à l’allergène et à réduire les réactions graves.

Les adultes participant à l’essai ont utilisé le dentifrice une fois par jour pendant environ 11 mois. À la fin de l’étude, aucun des participants n’a présenté de réactions graves ou d’anaphylaxie – une réaction allergique souvent caractérisée par des difficultés respiratoires, un gonflement de la gorge, une peau pâle, des lèvres bleues, des évanouissements ou des étourdissements.

Un résumé des résultats a été présenté jeudi lors de la réunion annuelle de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology à Anaheim, en Californie. Bien que l’essai se soit concentré sur la sécurité du dentifrice et n’ait pas testé l’efficacité du traitement chez les adultes, les résultats constituent une première indication qu’il pourrait aider à prévenir des réactions allergiques potentiellement mortelles chez les personnes souffrant d’allergies sévères aux arachides.

William Berger, l’auteur principal de l’étude et allergologue certifié, a déclaré que le dentifrice devrait être plus facile à administrer que les traitements par injection.

« Les gens n’aiment pas s’injecter eux-mêmes », a déclaré Berger. Avec le dentifrice, ajoute-t-il, « les patients n’ont rien d’autre à faire que de se brosser les dents. Nous pensons que cela offrira une meilleure protection car le patient suivra son traitement de manière régulière, sans aucune interruption.

Les participants à l’étude ont été divisés en deux groupes : 24 adultes ayant utilisé le dentifrice et huit adultes ayant utilisé une pâte placebo. Pendant environ quatre mois, les chercheurs ont progressivement augmenté la dose de protéines d’arachide dans le dentifrice jusqu’à ce que les participants reçoivent l’équivalent d’environ un tiers d’un noyau d’arachide, a déclaré Berger. Les chercheurs ont demandé à tous les participants de se brosser les dents avec la pâte pendant deux minutes par jour, puis de la recracher.

Le dentifrice, qui n’a pas encore de nom commercial, est un produit de la société de biotechnologie Intrommune Therapeutics. Lorsque les gens se brossent les dents avec, la protéine d’arachide est absorbée dans leur bouche. Au fil du temps, les cellules immunitaires de la bouche devraient devenir désensibilisées à l’allergène et les réactions des gens aux arachides pourraient devenir moins graves.

Le corps « développe une immunité contre cet allergène au fil du temps », a déclaré Berger, tout en soulignant que le dentifrice est uniquement destiné à prévenir une réaction allergique grave à une exposition accidentelle aux arachides et ne sert pas à guérir l’allergie.

Tous les participants, sauf 3 %, ont continué à utiliser soit le dentifrice, soit le placebo pendant l’essai de 11 mois. Alors que 54 % des participants qui ont utilisé le dentifrice ont ressenti de légères démangeaisons dans la bouche et autour des lèvres, a déclaré Berger, personne n’a abandonné l’étude en raison d’effets secondaires.

Edwin Kim, directeur de la Food Allergy Initiative à l’Université de Caroline du Nord, a déclaré que le dentifrice pourrait avoir un avantage sur Palforzia, une poudre approuvée par la Food and Drug Administration pour traiter les allergies aux arachides chez les enfants âgés de 4 à 17 ans. être réfrigéré et mélangé à des aliments comme de la compote de pommes ou du yaourt.

“Malheureusement, ce que nous savons avec ce type de traitement, c’est que les effets secondaires, notamment les réactions allergiques, sont en réalité assez courants”, a déclaré Kim, qui n’a pas participé à l’essai. “C’est déjà déjà assez difficile de penser à éviter son allergène.”

D’autres traitements pourraient être à l’horizon

Plusieurs autres traitements contre les allergies graves aux arachides sont étudiés dans le cadre d’essais cliniques.

Un Etude d’octobre menée par Kim et publiée dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology, a découvert que le fait de mettre une petite quantité d’extrait d’arachide liquide sous la langue désensibilise les jeunes enfants à leur allergie à l’arachide. À la fin de l’essai, près de 80 % des tout-petits participants pouvaient tolérer 15 cacahuètes sans symptômes allergiques.

UN essai avancé en mai a également montré qu’un « patch d’arachide » aidait les enfants âgés de 1 à 3 ans à tolérer l’équivalent d’une à quatre arachides en les aidant à absorber de petites doses de protéines d’arachide par la peau.

Aux États-Unis, environ 1 enfant sur 50 est allergique aux arachides. Etude 2021 a révélé qu’environ 4,6 millions d’adultes américains souffrent également de cette allergie. Une autre étude de la même année, a révélé que les allergies aux arachides chez les adultes américains avaient plus que triplé au cours des deux dernières décennies, bien que les raisons de cette tendance ne soient pas claires.

Ruchi Gupta, directeur fondateur du Centre de recherche sur les allergies alimentaires et l’asthme de l’Université Northwestern, a déclaré qu’il était important d’administrer des traitements contre les allergies aux enfants le plus tôt possible, car c’est à ce moment-là que le système immunitaire du corps est le plus malléable.

Idéalement, les parents devraient faire traiter l’allergie de leur enfant au cours de sa première année de vie, ou dès qu’elle est découverte, a déclaré Gupta. Cela donne à l’enfant la plus grande opportunité d’inverser l’allergie ou au moins de développer une forte tolérance.

«Je pense qu’à mesure que les gens vieillissent, [the allergy] devient un peu plus fixe », a déclaré Gupta, qui n’a pas été impliqué dans la nouvelle recherche.

Maintenant que le dentifrice aux protéines d’arachide semble sans danger pour les adultes, a déclaré Berger, la prochaine étape consiste à tester la sécurité et l’efficacité de la pâte chez les enfants. Un essai pédiatrique portant sur 80 enfants âgés de 4 à 17 ans devrait débuter l’année prochaine, a déclaré Berger.

Berger a déclaré qu’il espère soumettre le dentifrice à l’approbation de la FDA d’ici deux ou trois ans, ce qui nécessiterait d’abord de l’étudier auprès d’un plus grand groupe de volontaires. Si le dentifrice est finalement approuvé, Berger s’attend à ce qu’il soit disponible sur ordonnance plutôt qu’en vente libre.