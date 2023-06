Un nouveau défi sur les réseaux sociaux voit apparaître des sirènes des Premières Nations de tout le Manitoba

Les sirènes des Premières Nations de tout le Manitoba se sont retrouvées sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines.

Les hommes sur les portraits disent que la dernière tendance sur Facebook est l’humour autochtone à son meilleur.

« J’ai publié un message demandant si je devais y aller et le faire, et j’ai eu peut-être 40 réactions, alors j’ai juste décidé de le faire … pour rire », a déclaré Julian Baptiste, de la Première nation Ebb and Flow dans le sud-ouest du Manitoba. .

Des tritons majestueux du Manitoba ont fait leur apparition dans les publications sur les réseaux sociaux à la suite de la sortie récente de la dernière adaptation cinématographique de La petite Sirènequi présente la version féminine de la mythique créature mi-poisson mi-humaine.

La tendance voit les gens sur Facebook défier les autres de prendre leur plus belle pose de triton.

Beaucoup ont accepté, représentant leurs propres communautés à travers le Manitoba, avec une large gamme de costumes.

« Je viens d’utiliser l’un de nos draps, puis je suis allé voir ma cousine et lui ai demandé si elle avait un vieux soutien-gorge que je pourrais utiliser », a déclaré Baptiste. « Elle se demandait pourquoi j’en aurais besoin, puis je lui ai dit… « J’essaie de faire ce truc de sirène. » »

Kenneth Desjarlais, un autre triton Ebb and Flow. (Kenneth Desjarlais)

« Je voulais être la Petite Sirène, mais je me suis avéré être Ursula », a déclaré Baptiste sur Facebook après avoir publié sa photo de triton, faisant référence au méchant principal de la version Disney de l’histoire.

« Je n’arrêtais pas de rire. J’essayais de m’arrêter quand je les prenais », a déclaré Baptiste.

Les photos ont été rapidement et largement partagées dans les communautés autochtones de tout le Manitoba, incitant d’autres à suivre avec leurs propres photos, montrant des hommes allongés avec élégance à côté de lacs avec des draps enroulés autour de leurs jambes pour des palmes et des soutiens-gorge, imitant la tenue du personnage de Disney.

Baptiste aime la façon dont cela rassemble la communauté.

« Tout le monde [is] juste rire un bon coup, et c’est essentiellement ce que je voulais faire », a-t-il déclaré.

Le chef de la Première Nation de Dauphin River, Lawrence Letandre, dans sa tenue de triton. (Yolanda Thompson)

Wilson Harper représente la Première Nation de Garden Hill dans le défi des tritons. (Marleen Harper)

Petit triton de Grand Rapids Ron Dunsford. (Mazilyn Dunsford)

Lester Balfour de Norway House éclabousse dans l’eau dans sa pose de triton. (Bruce Foster)

Dylan Fontaine, un triton de la Première Nation de Poplar River. (Darlène Green)

L’humour « une grande partie de notre résilience »

Des tritons ont été aperçus dans des dizaines de communautés des Premières nations, et les photos deviennent de plus en plus sophistiquées.

Le triton Johnny Harper a posé aux côtés de Whitney Flett, qui s’est déguisée en héros de bande dessinée Aquaman, tous deux représentant la Première Nation de St. Theresa Point dans le nord-est du Manitoba.

Il a été inspiré par une « petite compétition amicale entre Norway House et Cross Lake », a déclaré Harper à CBC.

Après avoir partagé des messages de triton de ces communautés, les gens ont commencé à demander où se trouvait le triton de St. Theresa Point.

Johnny Harper de St. Theresa Point a été rejoint par Whitney Flett en tant qu’Aquaman pour sa photo. « Pour être honnête, j’étais assez gêné, mais en même temps, c’était pour le bien de la communauté, car l’humour est une grande partie de notre résilience », a déclaré Harper. (Eliza Harper)

C’est à ce moment-là que d’autres membres de la communauté lui ont demandé de s’habiller, a déclaré Harper.

« Chaque communauté a ses luttes, n’est-ce pas? Et elles trouveront toujours de l’humour dans leur cœur pour les aider dans ces luttes », a déclaré Harper.

Ces défis peuvent apparaître même dans les photos humoristiques, a-t-il déclaré.

« Il y a un feu de forêt à proximité ici, donc si vous regardez notre photo, vous pouvez voir qu’il y a une fumée bleue en arrière-plan. »

Harper a déclaré qu’environ six personnes l’ont aidé à l’habiller avec une tenue qu’ils ont reçue d’un membre de la communauté qui a posté qu’elle avait un costume qu’il pouvait utiliser.

« Pour être honnête, j’étais assez gêné, mais en même temps, c’était pour le bien de la communauté, car l’humour est une grande partie de notre résilience », a-t-il déclaré.

Flett s’est joint en tant qu’Aquaman pour aider St. Theresa Point à « unir » d’autres communautés, a déclaré Harper.

En moins d’une demi-heure, les photos ont fait plus de 400 partages, a-t-il dit.

« J’ai vu beaucoup de gens sur Facebook en rire », a-t-il déclaré.

« Ils disent ‘[it] vient de changer mon humeur de déprimante à vraiment heureuse, alors vous savez quoi ? Je suis content d’en faire partie. »

Merman Magnum Ross de la Première Nation de Gods River. (Magnum Ross)

La tendance triton s’est même propagée à Winnipeg, avec Jay Wood posant sur cette photo. (Tre Flett)

Le triton de la Première Nation Peguis, David Jeremy Stevenson. (Nikki Stevenson)

Corey Green, le triton de la Première Nation de Berens River. (Valérie Whiteway)