Un nouveau décompte montre que les électeurs de l’Arizona rejettent une loi plus stricte sur l’identification des électeurs

PHOENIX (AP) – Les électeurs de l’Arizona qui ont massivement voté par courrier ont rejeté une mesure qui les aurait obligés à ajouter plus d’informations à la simple signature et à la date qu’ils apposent maintenant au dos de l’enveloppe de retour.

La proposition 309 aurait également éliminé la possibilité pour les électeurs inscrits qui n’ont pas de pièce d’identité avec photo émise par l’État ou le gouvernement fédéral lorsqu’ils votent en personne de fournir une autre preuve d’identité pour voter.

De nouveaux décomptes du comté de Maricopa et de plusieurs petits comtés publiés mercredi ont montré qu’il n’y avait aucune chance que la mesure soit adoptée. Il avait été trop proche pour appeler dans les huit jours depuis la fermeture des bureaux de vote le 8 novembre et était la dernière des 10 mesures sur le scrutin à être appelées par l’Associated Press.

La mesure manquait d’environ 20 000 voix pour être adoptée, bien au-dessus de la marge pour un recomptage en vertu d’une nouvelle loi qui augmente la différence entre les mesures de vote ou les candidats de 1/10 de pour cent à 1%.

Les démocrates et les groupes de défense des droits de vote ont déclaré que les changements entraîneraient le rejet d’un plus grand nombre de bulletins de vote par correspondance et le rejet de personnes aux urnes. Ils ont également souligné que la citoyenneté et d’autres exigences pour voter sont déjà remplies lors du processus d’inscription des électeurs.

Les républicains ont déclaré qu’ils étaient nécessaires pour renforcer la sécurité des élections. La législature dominée par le GOP a mis la mesure sur le bulletin de vote.

Si elle avait été adoptée, la proposition 309 aurait obligé les électeurs à écrire leur date de naissance et à ajouter des numéros d’identification des électeurs émis par l’État, des numéros de permis de conduire ou de carte d’identité ou un numéro de sécurité sociale partiel aux affidavits plutôt que de simplement les signer et les dater. La signature au dos de l’enveloppe utilisée par de nombreux comtés serait également modifiée pour exiger qu’ils soient placés dans une deuxième enveloppe.

Les exigences de vote en personne changeraient également, éliminant la possibilité pour les électeurs qui n’ont pas de pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement d’État, tribal ou fédéral de voter en présentant deux documents alternatifs, comme une facture de services publics.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Bob Christie, l’Associated Press