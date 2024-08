Le gouvernement local d’un comté en grande partie rural et désertique, juste à l’est de Los Angeles, demande aux électeurs de rejeter la proposition de « définancer la police » en faveur de « financer la police pour toujours ».

Le conseil de surveillance du comté de San Bernardino a approuvé un amendement à la charte pour « protéger la communauté d’un éventuel retrait de financement des services d’application de la loi » et établir un niveau minimum de financement pour les agents dans les vastes zones non constituées en municipalité du comté.

La mesure, Proposition Lapparaîtra sur le bulletin de vote de novembre du comté d’Inland Empire aux côtés de la proposition 36, qui a relancé un débat à l’échelle de l’État sur la criminalité et l’application de la loi.

« Nous ne voulons pas que les futurs conseils de surveillance puissent priver de sécurité publique nos zones rurales et reculées du comté », a déclaré la superviseure Dawn Rowe, une non partisane ayant des liens républicains qui représente les régions les moins constituées en municipalité du comté.

Dans une interview, Rowe a lié la mesure locale aux débats politiques à l’échelle de l’État et a spécifiquement mentionné la proposition 47, une initiative de l’État de 2014 qui classait certains crimes contre les biens non violents comme des délits, comme un fardeau pour le comté. Rowe a déclaré que la mesure a fait augmenter le nombre de délits dans son comté.

Contrairement à San Francisco et San José, où les dirigeants locaux ont critiqué L’initiative de justice pénale de 2014 étant jugée insuffisamment punitive, les zones non constituées en municipalité de San Bernardino ne devraient pas être confrontées à un problème de vol à grande échelle dans les commerces de détail.

Les étendues reculées du désert et de la montagne sont généralement si éloignées qu’elles manquent de produits de consommation à voler. (Les crimes violents et les crimes contre les biens ont tous deux diminué dans les zones non constituées en municipalités selon les données les plus récentes disponibles publiquementbien que les taux varient considérablement d’un comté à l’autre.)

San Bernardino, qui penche vers le rouge, est le comté géographiquement le plus grand du pays, englobant à la fois les banlieues conservatrices à l’est de Los Angeles ainsi que la réserve nationale de Mojave et de vastes étendues de désert jusqu’à la frontière de l’Arizona.

Cette taille contribue aux véritables défis géographiques et économiques auxquels le comté est confronté en matière de maintien de l’ordre. Pendant des années, le comté de San Bernardino a perdu des agents au profit d’emplois mieux rémunérés dans les comtés voisins de Los Angeles et d’Orange et s’est souvent retrouvé en sous-effectif. Parallèlement, la taille même du comté signifie que les agents sont chargés de patrouiller de vastes zones. (Un commissariat, à Needles, couvre une superficie de 13 000 km², soit à peu près la taille du Connecticut.) Plus récemment, le comté a augmenté les salaires des agents et, bien qu’il y ait encore des postes vacants, il est parvenu à un certain équilibre en matière de personnel.

« Defund the Police » est devenu un appel à l’action des militants des droits civiques après le meurtre de George Floyd et les manifestations Black Lives Matter qui ont suivi en 2020. Bien que le mouvement ait largement disparu des discussions politiques pratiques ces dernières années, il plane toujours sur le discours politique. Au moins localement, l’amendement à la charte ramène ce débat sur le devant de la scène.

Rowe reconnaît qu’il y a peu de débat à San Bernardino sur le maintien de la présence policière actuelle, bien que dans la ville voisine de Los Angeles, la maire Karen Bass a récemment été critiqué Les progressistes ont demandé une augmentation des salaires des policiers de Los Angeles. À l’heure actuelle, aucune campagne n’est en cours pour soutenir ou s’opposer à l’amendement de la charte. Il n’y a pas eu récemment de pressions pour réduire le financement des forces de l’ordre, mais Rowe a déclaré que les appels passés à une telle action dans tout l’État étaient une preuve suffisante de la menace.

« Nous avons eu de nombreuses discussions dans les municipalités qui nous entourent au sujet de la suppression du financement de la police », a déclaré Rowe. « Ce n’est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous voulons dire que nous favorisons la sécurité publique. »