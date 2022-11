Un nouveau couple se tient la main – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Emilio Utrabo / MEGA

Gerard pique et sa nouvelle petite amie, Clara Chia Martia profité d’une soirée dans son Espagne natale le 16 novembre, environ une semaine après Gérard, 35 ans, et son ex, Shakiraont conclu un accord de garde concernant leurs fils, Milan9 et Sacha, 7. Pendant la soirée, Gérard et Clara se sont tenu la main devant un restaurant japonais. Gerard s’est habillé avec désinvolture pour la soirée en portant un t-shirt blanc surdimensionné, un pantalon et des baskets. Clara s’est habillée plus formellement, optant pour un blazer noir, un pantalon et un haut. Elle a complété le look avec une paire de chaussures blanches et noires.

Cette date de dîner est le dernier PDA entre Girard et Clara Chia depuis que lui et Shakira, 45 ans, ont annoncé leur rupture début juin. Clara serait étudiante en relations publiques et aurait travaillé comme superviseure d’événements spéciaux dans la société de production télévisée et cinématographique de Gerard, Kosmos. On ne sait pas quand les deux se sont rencontrés pour la première fois, mais ils ont rendu public leur romance le 21 août. Elle et Girard ont recréé ce PDA début novembre après avoir joué son dernier match de football. (Girard a annoncé sa retraite du football au début du mois, mettant fin à sa carrière professionnelle de 18 ans.) Peu de temps après, un représentant de l’ex-couple a confirmé qu’ils avaient conclu un accord de garde et que leurs fils déménageraient à Miami, Floride, pour vivre avec leur mère, selon Reuters.

Alors que Gerard est passé de la rupture, Shakira est restée célibataire dans les mois qui ont suivi la rupture. En septembre, elle s’est entretenue avec Elle magazine, dans lequel elle a qualifié ce moment de sa vie d ‘«heure la plus sombre de ma vie».

Elle a déclaré dans l’interview que la rupture de sa relation de 11 ans avec Gérard était “vraiment difficile à aborder personnellement, d’autant plus que c’est la première fois que j’aborde cette situation dans une interview. Je suis resté silencieux et j’ai juste essayé de tout assimiler. Euh, et oui, c’est difficile d’en parler, surtout parce que je suis encore en train de vivre ça, et parce que je suis sous les yeux du public et parce que notre séparation n’est pas comme une séparation normale. Et donc ça a été difficile non seulement pour moi mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile. J’ai des paparazzis qui campent dehors, devant chez moi, 24h/24 et 7j/7. ”

“Et il n’y a pas d’endroit où je puisse me cacher d’eux avec mes enfants, à part ma propre maison”, a-t-elle poursuivi. “Alors c’est dur. Et j’ai essayé de cacher la situation devant mes enfants. J’essaie de le faire et de les protéger parce que c’est ma mission numéro un dans la vie. Mais ensuite, ils entendent des choses à l’école de la part de leurs amis, ou ils tombent sur des nouvelles désagréables et désagréables en ligne, et cela les affecte, vous savez ? »