Un nouveau couple montre son PDA lors d’un rendez-vous galant – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Halsey31 ans, sort avec un acteur avan Jogia. Le chanteur, qui utilise les pronoms elle/ils, et le beau gosse canadien ont été photographiés montrant un PDA, y compris un baiser passionné, alors qu’ils étaient dehors lors d’une soirée en amoureux à l’hôtel Cara à Los Angeles, en Californie, lundi. Ils portaient tous les deux des tenues élégantes, dont un t-shirt graphique sans manches gris sous une veste en cuir noire et un jean bleu foncé, et une longue veste en cuir noir sur une chemise boutonnée bleue et un jean avec un motif d’éclaboussures blanches sur lui, alors qu’ils se mêlaient. autour d’une foule dans un espace extérieur avec des escaliers et s’est tenu la main en marchant sur un trottoir.

Avant leur dernière sortie, les nouveaux tourtereaux sont restés silencieux sur leur idylle. Ils avaient été vus sortir ensemble à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais n’avaient pas fait savoir qu’ils sortaient ensemble.

La relation apparemment confirmée survient cinq mois après que Halsey et leur ancien amour ont été rapportés, Alev Aydinqui est le père de leur enfant de deux ans, Ender Ridley, diviser. Dans les documents judiciaires obtenus par Nous chaque semaine, il montrait que le crooner de « Without Me » avait demandé la « garde physique totale » d’Ender. Les documents montraient également qu’elle recherchait un accord de garde légale conjointe, ainsi que des dépenses communes pour leur fils, et demandait un droit de visite pour Alev.

« Leur séparation s’est déroulée à l’amiable », a déclaré une source proche du couple. HollywoodVie EXCLUSIVEMENT à l’époque. « Et elle n’a demandé la garde exclusive que parce qu’elle part en tournée et qu’Ender sera avec eux. Mais ils envisagent de coparentalité leur fils ensemble. C’était juste une formalité à accomplir pour qu’elle puisse emmener Ender avec eux.

Quand Halsey ne profite pas d’une vie amoureuse active et ne passe pas de temps avec Ender, elle est occupée à travailler sur sa musique. L’auteur-compositeur s’est récemment rendu sur Instagram pour partager diverses photos et vidéos d’elle-même, que l’on peut voir ci-dessus, et a ajouté une légende sur la nouvelle musique. « Pas sur la photo : je me divise en deux tous les jours pour pouvoir vous offrir mes blessures les plus profondes (et une poignée de joies parfaites) pour la 5ème fois en 10 ans », a-t-elle écrit.