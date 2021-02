La première station de radio indépendante de Hongrie, Klubrádió, quittera les ondes dimanche à minuit après qu’un tribunal a confirmé la décision des autorités des médias de ne pas prolonger sa licence de radiodiffusion.

Cette nouvelle marque un nouveau revers pour les médias indépendants dans le pays, sous pression depuis le retour au pouvoir du Premier ministre Viktor Orban en 2010.

Le président de Klubrádió, Andras Arato, a fait cette annonce mardi, ajoutant que les autorités avaient déclaré que la station avait « enfreint les règles » lorsque les médias avaient perdu leur licence.

La station commerciale de tendance libérale était l’une des seules voix d’opposition restantes à la radio en Hongrie.

Arato a dénoncé la décision de mardi comme « une décision honteuse », ce qui soulève de nouvelles inquiétudes quant à la liberté de la presse dans ce pays de l’Union européenne.

Il a déclaré à Euronews qu’il prévoyait de faire appel à la plus haute cour de Hongrie, la Curie, en promettant que ses médias continueraient en ligne et que les auditeurs étaient «enthousiastes».

« Nous ne serons pas réduits au silence, et s’ils veulent aussi nous soutenir, nous essaierons de faire notre part pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur », a-t-il déclaré.

Pourquoi la revendication de Klubrádió sur la fréquence n’a-t-elle pas été renouvelée?

Le conseil des médias hongrois (NMHH), contrôlé par le parti au pouvoir Fidesz, a cité en septembre des violations présumées de la loi sur les médias du pays pour la décision de ne pas renouveler la licence de Klubrádió après le 14 février et de mettre la fréquence en appel d’offres.

L’organisme, mis en place en 2011 sous le patronage du président Viktor Orbán, a déclaré que la station avait soumis des documents administratifs tardivement à deux reprises en l’espace d’un an.

Les dirigeants de la station ont affirmé dans un communiqué que les licences d’autres stations, plus favorables au gouvernement, qui avaient commis des infractions similaires au code avaient été renouvelées.

Le conseil des médias a déclaré que Klubrádió pourrait postuler pour la fréquence, qui dessert la capitale, Budapest, et ses environs.

Qu’est-ce que Klubrádió a contesté?

La station avait demandé au tribunal municipal de Budapest une autorisation temporaire en attendant le résultat de l’appel d’offres, qui n’était pas attendu avant plusieurs mois. Deux autres stations de radio ont également posé leur candidature.

Klubrádió a allégué que l’autorité tentait délibérément de détourner l’offre dans une impasse légale.

La semaine dernière, l’Institut international de la presse, une organisation de la liberté de la presse basée à Vienne, en Autriche, s’est jointe à cinq autres organisations de presse européennes pour accuser le parti Fidesz de chercher à faire taire Klubradio dans le cadre d’une répression des médias critiques.

Arato a également fait valoir que le conseil, un organe de cinq membres nommés par le parlement hongrois, ne peut pas être considéré comme un régulateur indépendant puisque tous ses membres actuels ont été nommés pour un mandat de neuf ans par le parti au pouvoir, le Fidesz.

Mais le NMHH a déclaré à l’Associated Press dans un courrier électronique que « dans tous les cas, (le corps) agit conformément aux lois et règlements en vigueur ».

« L’autorité n’opère pas sur une base politique mais professionnelle et rejette de telles allégations », écrit-il.

Le conseil des médias a cité l’incapacité de Klubradio à fournir des données mensuelles adéquates sur ses émissions au régulateur des médias à deux reprises en 2017, une infraction à la loi hongroise sur les médias qui, selon lui, empêche les radiodiffuseurs d’envisager une extension automatique de leurs licences de fréquences.

Comment les gens ont-ils réagi?

Klubrádió avait dit dans un déclaration que les efforts pour révoquer sa licence avaient «pour but de faire taire toutes les voix critiques, et si possible, sous le couvert de la légalité».

Le personnel de la station s’est rendu sur les réseaux sociaux pour parler au public de la station après l’annonce de sa mise hors ligne.

Le rédacteur en chef Tamás Báder a écrit que la station deviendrait « silencieuse juste après la Saint-Valentin » mais a ajouté: « Si vous étiez inquiet, ne le faites pas, si quelqu’un peut être heureux, profitez-en! Nous reviendrons! »

Dans une déclaration la semaine dernière, l’Association nationale des journalistes hongrois a qualifié Klubradio de « le seul radiodiffuseur de service public restant en Hongrie dont le contenu n’est pas sous l’influence du gouvernement ».

« L’hégémonie des radiodiffuseurs pro-gouvernementaux augmenterait à 100% avec la mise au silence de Klubradio, ce qui serait totalement sans précédent en Europe », a ajouté le groupe.

En septembre, la chercheuse principale de Human Rights Watch, Lydia Gall, a qualifié les décisions concernant Klubrádió de «les dernières d’une longue série d’exemples des efforts du gouvernement hongrois pour freiner la presse indépendante et prendre le contrôle du paysage médiatique».

L’eurodéputé allemand Daniel Freund, qui a co-négocié le mécanisme d’état de droit pour les Verts au Parlement européen, a déclaré: « C’est la prochaine victoire de Viktor Orban dans sa croisade contre les médias indépendants en Hongrie … Les actions de Viktor Orban en Hongrie sont mettre en danger la démocratie dans toute l’Europe.

« Nous ne pouvons pas continuer à rester les bras croisés pendant qu’un système autoritaire est construit en Hongrie. »

La Hongrie est actuellement classée 89e sur 180 pays dans l’indice de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF). Il était 23e lorsque Orban est revenu au pouvoir en 2010.