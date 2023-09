Un nouveau corridor rail-port différent de la Ceinture et de la Route chinoises ? Le ministre explique

Le projet de corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, qui est considéré par beaucoup comme un rival du projet chinois de la Ceinture et de la Route, sera sensiblement différent, a déclaré aujourd’hui le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw à NDTV. Comparé au projet chinois qui a plongé certains de ses pays hôtes dans le piège de la dette, le projet du G20 générera des revenus et sera bancable, a-t-il déclaré à NDTV dans une interview exclusive.



« La vision du Premier ministre consistant à emmener tout le monde est une partie importante de ce couloir… La vision du Premier ministre de sabka saath sabka vikas est très clairement ancrée dans celui-ci depuis sa conception », a déclaré le ministre.

Depuis son annonce, le projet soutenu par les États-Unis, surnommé par beaucoup la nouvelle Route des épices, a été considéré comme un contrepoids à l’ambitieuse initiative chinoise de la Ceinture et de la Route, qui visait à faire revivre l’ancienne route de la soie.

Mais dix ans plus tard, les nations européennes doutent. Le seul pays du G7 à y avoir adhéré, l’Italie, devrait abandonner, selon des rapports. Et les rumeurs se multiplient quant au piège de la dette auquel sont confrontés les pays hôtes.

M. Vaishnaw a déclaré que la BRI était soumise à de nombreuses conditions. Dans le cas de ce projet, qui sera en partie un corridor maritime et le reste un chemin de fer, chaque pays pourra décider en fonction de ses besoins, a-t-il souligné.

Le projet sera si bancable que plusieurs institutions multilatérales sont prêtes à le financer. « Le transport générera tellement de revenus qu’il sera capable de payer seul sans plonger le pays hôte dans le piège de l’endettement », a-t-il ajouté.

Le projet proposé pour le G20, annoncé en marge de la réunion, reliera les chemins de fer, les ports, les réseaux d’électricité et de données et les gazoducs d’hydrogène.

Le projet reliera les installations ferroviaires et portuaires du Moyen-Orient, notamment les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, en contournant le canal de Suez et en accélérant potentiellement le commerce entre l’Inde et l’Europe jusqu’à 40 pour cent.