Un nouveau cookie Raspberry Girl Scout arrive, mais vous ne pouvez pas l’acheter en personne

Le populaire cookie Thin Mint Girl Scout a une sœur. Comme Thin Mints, le nouveau Biscuit rallye framboise est un biscuit fin et croustillant trempé dans du chocolat. Mais au lieu de menthe, il est infusé avec une saveur de framboise. Et le nouveau cookie a une particularité : contrairement à d’autres saveurs, Raspberry Rally sera disponible à la vente en ligne et à l’expédition directe uniquement.

Cela signifie que les scouts que vous connaissez n’auront pas de cookies Raspberry Rally sur les stands en personne ou sur leurs feuilles de commande de cookies. Vous pourrez toujours commander cette saveur, mais une éclaireuse devra vous donner l’URL de sa page Web Digital Cookie. Vous ne connaissez pas d’éclaireur ? Vous pouvez également le commander via une page Web de commande nationale, à partir de février 2023. (146 jours à compter du moment de la presse, selon le Compte à rebours Raspberry Rally.)

Comme le montre la photo ci-dessous, les dépisteurs n’auront peut-être pas de boîtes de cookies sur leurs stands de vente, mais ils auront de grands panneaux vantant le cookie en ligne uniquement.

La saison des Girl Scout Cookies s’étend de janvier à avril, mais les horaires locaux varient. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous inscrire sur www.girlscoutcookies.org Inscrivez-vous pour être averti dès que votre troupe locale commencera à vendre dans votre région. Il y a aussi un tirage au sort où vous pouvez participez pour gagner un paquet cadeau de biscuits gratuit qui comprend Raspberry Rally.