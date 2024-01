Un nouveau contrat ne dépend pas de moi cette intersaison

Les salaires des quarterbacks de la NFL ont grimpé en flèche depuis que Jared Goff a signé son dernier contrat il y a plus de quatre ans, et après avoir mené les Lions de Détroit au match de championnat de la NFC ce mois-ci, Goff semble être en ligne pour un gros salaire cette intersaison.

Lorsqu’on lui a demandé lundi lors du nettoyage des vestiaires à quel point il était important pour lui d’obtenir un accord au niveau du marché cette intersaison, Goff a déclaré qu’il laissait toutes les négociations contractuelles à son agent.

“Dans quelle mesure est-ce important ? Je ne sais pas. C’est comme ça que se déroule la ligue”, a-t-il déclaré. “Si cela arrive, cela arrive, si ce n’est pas le cas, cela n’arrive pas. Mais je pense que j’ai aimé chaque seconde de mon séjour ici et j’aimerais encore plus. Encore une fois, je fais écho à ce que je viens de dire, j’aime (entraîneur-chef) Dan Campbell, j’aime les entraîneurs, j’aime les joueurs ici et mes coéquipiers. Ouais, ce serait génial, mais cela ne dépend pas de moi.

Goff a terminé deuxième de la NFL en passes décisives cette saison et a disputé trois matchs éliminatoires sans chiffre d’affaires pour mener les Lions à un cheveu de leur tout premier Super Bowl.

Y compris le salaire de base et la prime d’effectif, Goff devrait gagner 27,3 millions de dollars la saison prochaine au cours de la dernière année d’un contrat qu’il a signé avec les Rams de Los Angeles en 2019.

Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson et Jalen Hurts ont tous signé des prolongations de contrat au cours des 12 derniers mois pour une moyenne de plus de 50 millions de dollars par saison, et Goff devrait se situer quelque part dans cette fourchette lorsque les Lions parviendront à récompenser. lui avec un nouveau contrat plus tard cette année.

Goff, dont la dernière prolongation est survenue après avoir mené les Rams au Super Bowl, a déclaré que cette année serait l’une de ses saisons les plus agréables de tous les temps.

Il a mené les Lions à un record de franchise de 14 victoires (y compris la saison régulière et les séries éliminatoires) et s’est épanoui en tant que favori des fans qui a reçu une sérénade avec des chants de “Jar-ed Goff, Jar-ed Goff” lors des deux séries éliminatoires à domicile des Lions. Jeux.

“Voir la réponse des fans, non seulement pour moi mais pour toute notre équipe, a été si spécial et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais”, a déclaré Goff. “Évidemment, la saison ne s’est pas terminée comme nous l’espérions et hier soir, c’était décevant, mais oui, en particulier ces deux matchs à domicile en séries éliminatoires étaient un environnement aussi spécial et électrique que vous pouvez l’imaginer. Oui, c’était beaucoup de amusant.”

Goff a déclaré qu’il était impératif que les Lions reviennent en 2024, prêts à s’appuyer sur les séries éliminatoires de cette année, qui se sont terminées par une défaite 34-31 contre les 49ers de San Francisco lors du match pour le titre de conférence de dimanche.

En 2019, les Rams ont raté les séries éliminatoires lors de la première année d’un nouvel accord de Goff, et il a été échangé aux Lions après la saison 2020 avec trois choix au repêchage pour Matthew Stafford.

“En ce qui concerne mon avenir, cela ne dépend pas de moi”, a déclaré Goff. “J’adore cet endroit et nous verrons ce qui se passera avec le temps. Mais oui, j’aime cet endroit et j’aime Dan, j’aime tous les entraîneurs, j’aime tous mes coéquipiers. D’une certaine manière, c’est hors de mon contrôle. Cela dépend de mes représentants et évidemment des gens d’en haut.”

