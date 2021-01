WASHINGTON – Un nouveau Congrès historiquement diversifié prend ses fonctions dimanche avec le contrôle du Sénat indéterminé, une pandémie de COVID-19 toujours rugissante et des cicatrices laissées après deux années brutales de partisanerie amère.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Feront prêter serment aux membres nouveaux et réélus dans leur chambre au Capitole des États-Unis dimanche.

Le 117e Congrès est le plus diversifié à ce jour, avec au moins 121 femmes et 124 personnes de couleur prêtes à prendre ses fonctions.

Mais le nouveau Congrès, peu importe à quoi il ressemble, fait face à des défis difficiles. Avec des vaccins en distribution, il est chargé de sortir les États-Unis de la pandémie de COVID-19, qui a tué des centaines de milliers de personnes, fermé des entreprises et bouleversé la vie quotidienne en Amérique. Il devra travailler avec un nouveau président mais familier en Joe Biden, diriger une nation qui compte avec les conflits raciaux et aider à guérir les divisions à la suite d’une élection présidentielle féroce et de l’administration turbulente du président Donald Trump.

«Son test le plus difficile à ce jour»:Nancy Pelosi brandira le marteau de l’orateur avec une faible majorité dans ce qui pourrait être son dernier mandat

Les tentatives pour adopter un projet de loi de secours en décembre se sont heurtées à un mur d’acrimonie partisane alors que les législateurs luttaient pour adopter un projet de loi de relance. Ces combats ont suivi des mois d’impasse sur les secours alors que les cas de COVID augmentaient et que les gens étaient mis au chômage.

Parmi le premier ordre du jour du nouveau Congrès: Donner le sceau d’approbation final sur la présidence de Biden. Trump continue d’affirmer sans fondement que l’élection lui a été volée, malgré des dizaines d’efforts juridiques infructueux et son propre ministère de la Justice affirmant que l’élection était légitime. Mercredi, la nouvelle Chambre et le Sénat se réunissent pour compter et voter sur les résultats du Collège électoral. «

Normalement symbolique, cette année, plusieurs membres du Congrès ont menacé de s’opposer au décompte des voix électorales de certains Etats. Une douzaine de sénateurs républicains en séance et entrants et entrants prévoient de s’opposer à la certification des résultats des élections mercredi. Le plan a suscité de vives critiques de la part de collègues sénateurs du GOP comme le sénateur Mitt Romney, R-Utah, qui l’a qualifié de «stratagème flagrant» qui «menace dangereusement notre République démocratique».

Il est peu probable que leurs objections renversent les résultats dans aucun État, car les majorités à la fois à la Chambre et au Sénat devraient accepter de les exclure, mais le débat qui s’ensuivra jettera davantage le doute parmi les républicains sur les résultats des élections et l’amertume résiduelle du 2020. les élections pourraient assombrir les premières semaines de session du Congrès.

Sénateurs du GOP:Une douzaine de sénateurs républicains prévoient de s’opposer à la certification de la victoire électorale de Biden contre Trump

Ce Congrès aura une relation différente avec la Maison Blanche que sous l’administration Trump. Contrairement au président sortant, qui était un outsider politique lorsqu’il est arrivé à Washington il y a quatre ans, Biden entretient des relations étroites avec de nombreuses personnes à la tête de ses 36 ans en tant que sénateur du Delaware et de 8 ans en tant que vice-président. Sa relation cordiale avec le leader de la majorité à la Chambre, Mitch McConnell, sera mise à l’épreuve alors qu’il tente de faire passer les politiques démocrates au Congrès. Mais les divisions partisanes dans les deux chambres se sont durcies au cours des quatre années écoulées depuis la dernière fonction publique de Biden.

Les deux chambres auront des majorités plus serrées cette fois-ci.

Les démocrates reviendront avec un avantage réduit à la Chambre, le résultat de pertes électorales et de plusieurs membres partis rejoindre l’administration de Biden.

Une fois que les représentants Marcia Fudge de l’Ohio, Cedric Richmond de Louisiane et Deb Haaland du Nouveau-Mexique démissionneront pour occuper des postes à la Maison Blanche, il n’y aura plus que 219 démocrates à la Maison, ce qui leur donnera l’une des majorités à la Chambre les plus minces depuis des décennies et pourrait limiter La capacité de Biden à adopter des lois à la Chambre.

De l’autre côté du Capitole, les républicains ont réussi à résister aux défis démocratiques difficiles lors des courses au Sénat à travers le pays le jour des élections. Mais il y a une possibilité que les républicains perdent leur majorité si deux challengers libéraux renversent les républicains sortants lors des élections cruciales du Sénat de Géorgie mardi.

Mise en quarantaine perdue:Le sénateur du GOP Perdue est mis en quarantaine après une éventuelle exposition au COVID-19 quelques jours à peine avant le second tour en Géorgie

Les deux parties ont investi de l’argent et des efforts pour gagner les courses, où les républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue affrontent le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff. Même si Loeffler et Perdue défendent avec succès leurs sièges, les républicains auront un avantage légèrement inférieur au Sénat, faisant des législateurs modérés un aspect crucial si Biden veut adopter une législation au Sénat.

Quelle que soit la composition finale du parti du Congrès, ce sera le Congrès le plus diversifié à ce jour, avec des gains de représentation des deux côtés de l’allée.

Parmi les premières historiques de la représentation:

Les premières femmes coréo-américaines: les représentants Marilyn Strickland, D-Wash .; Young Kim, R-Calif .; et Michelle Steel, R-Calif.

Les premiers hommes noirs ouvertement gay: les représentants Mondaire Jones, DN.Y., et Ritchie Torres, DN.Y.

La première femme républicaine amérindienne: la représentante Yvette Herrell, RN.M.

On s’attend également à ce que ce soit le dernier mandat de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. À la mi-novembre, elle a déclaré aux journalistes qu’elle respecterait probablement un accord visant à limiter les mandats des dirigeants démocrates qu’elle avait frappés avec les progressistes pour obtenir leur soutien en 2018.

« Je ne veux pas saper mon influence, mais j’ai fait cette déclaration », a-t-elle déclaré.

Plus:La nouvelle génération de républicains du Congrès est confrontée à l’option de rejoindre des caucus minoritaires à tendance démocrate. Vont-ils?

Plus:« Ce fut un échec »: les démocrates furieux de la Chambre déchargent alors que les dirigeants promettent des réponses après des pertes électorales

Plus:Le Parti démocrate mène une guerre pour son avenir au moment où Joe Biden prend la barre