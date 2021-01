Le soleil se lève sur le Capitole américain le 28 décembre 2020 à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

Les démocrates sont confrontés à une faible majorité de la Chambre, le contrôle du Sénat devant être décidé lors de deux scrutins en Géorgie.

Un nouveau congrès historique a prêté serment dimanche, un congrès qui a réduit la marge de contrôle dans les deux chambres et a amené une classe diversifiée de membres de premier mandat au Capitole.

À la Chambre des représentants, une majorité démocrate auparavant robuste s’est réduite à 222 sièges – quatre de plus que les 218 nécessaires pour une simple majorité – avec deux courses encore indécises, pour un pick-up net GOP de neuf sièges.

Un membre de la Chambre républicaine, la représentante de l’Iowa Mariannette Miller-Meeks, était assis provisoirement alors que son adversaire continue de contester la marge de victoire de six voix de Miller-Meeks, et le 22e district du Congrès de New York sera temporairement sans représentant en tant que représentant en exercice Anthony Brindisi. la course reste trop proche pour appeler.

Et un autre quartier de la maison en Louisiane restera vacant pour le moment après la mort soudaine du représentant élu Luke Letlow des complications de Covid-19 la semaine dernière. Letlow, 41 ans, avait remporté un second tour dans le 5e district du Congrès de la Louisiane; maintenant, une élection spéciale aura lieu pour occuper son siège.

Malgré la mort tragique de Letlow, l’adhésion à la politique de masque a été un point critique dimanche alors que de nouveaux membres ont prêté serment: au moins deux nouveaux membres républicains se sont affrontés avec le personnel de la Chambre sur la question dimanche, selon Jake Sherman de Punchbowl News.

2 nouveaux républicains – dont @mtgreenee – se font dire par le personnel de la maison qu’ils doivent mettre leurs masques. à partir de maintenant, ils semblent dire au personnel de plancher qu’ils ne le mettront pas. Taylor Greene quitte le sol avec l’autre R, qui essayait de s’identifier – Jake Sherman (@JakeSherman) 3 janvier 2021

Le républicain Majorité au Sénat, quant à lui, a légèrement diminué à seulement 51 sièges avant deux tours décisifs en Géorgie ce mardi. C’est en baisse par rapport à la marge de 53 sièges du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pour la majeure partie du 116e Congrès, une majorité qui est tombée brièvement à seulement 52 sièges le mois dernier après que le sénateur de l’Arizona Mark Kelly, un démocrate, a prêté serment le 2 décembre 2020 à la suite de sa spéciale. – victoire électorale.

Le second tour en Géorgie signifie que le siège du Sénat appartenant auparavant au sénateur sortant David Perdue restera temporairement vacant entre dimanche et les élections du 5 janvier, bien que le sénateur Kelly Loeffler, qui fait face à un second tour des élections spéciales, conservera le sien au moins jusqu’au 5 janvier. .

Au-delà de Kelly remportant un siège précédemment occupé par la sénatrice républicaine Martha McSally, deux autres sièges du Sénat ont changé de mains en novembre, le sénateur John Hickenlooper évincant le sénateur républicain sortant Cory Gardner au Colorado et le sénateur Tommy Tuberville battant le sénateur démocrate sortant Doug Jones dans Alabama. Cependant, étant donné les affiliations des deux vainqueurs, ces élections n’auront aucun effet sur l’équilibre général des pouvoirs de la chambre.

Un cours de premier trimestre plein de premières

En plus des changements partisans, le 117e Congrès a inauguré un certain nombre de premières démographiques.

À la Chambre, le représentant démocrate de New York Mondaire Jones est devenu le premier homme noir ouvertement gay à siéger au Congrès, tandis que le représentant démocrate de New York, Ritchie Torres, est devenu le premier membre afro-latino ouvertement gay.

La représentante Stephanie Brice (R-IA) est maintenant la première Personne irano-américaine au Congrès.

Les représentants Marilyn Strickland (D-WA), Young Kim (R-CA) et Michelle Steel (R-CA) sont les premières femmes coréo-américaines au Congrès.

Et à seulement 25 ans, la représentante Madison Cawthorn (R-NC) est la plus jeune personne à siéger au Congrès à l’ère moderne, selon CNN.

La nouvelle Maison comprend également plus de femmes que jamais, battant un record établi par le 116e Congrès. Sur les 118 femmes présentes à la Chambre, 89 sont démocrates et 29 républicaines.

Une autre première notable est la présence de deux partisans ouverts de la théorie virale du complot Qanon, qui postule l’existence d’une cabale mondiale de pédophiles sataniques et qui a été amplifié à plusieurs reprises par le président Donald Trump.

Le FBI a qualifié Qanon de menace de terrorisme domestique et la conspiration, qui compte parmi ses adhérents, les représentants. Marjorie Taylor Greene (R-GA) et Lauren Boebert (R-CO) a été liée à de multiples actes de violence dans le monde réel, notamment au moins un meurtre.

Un nouveau test pour Nancy Pelosi

En plus de faire prêter serment aux nouveaux membres, la Chambre élira également un nouveau président dimanche. La représentante Nancy Pelosi, qui a récupéré le marteau après la mi-mandat de 2018, devrait remporter un autre mandat, même si elle aura peu de marge d’erreur avec une nouvelle majorité mince.

Pelosi, 80 ans, dirige le caucus démocrate de la Chambre depuis 17 ans et doit recevoir une majorité simple des voix à la Chambre plénière pour conserver la présidence. Une poignée de démocrates ont déjà signalé leur intention de refuser de soutenir l’offre de Pelosi, mais probablement pas assez pour faire dérailler l’offre de Pelosi pour le marteau.

Cependant, le 117e Congrès sera probablement le dernier de Pelosi en tant que président. En 2018, elle a conclu un accord avec ses collègues démocrates à la Chambre selon laquelle elle ne chercherait que deux ans de plus dans le poste, selon CNN.

Si elle redevient oratrice, Pelosi devra faire face au premier défi de la diminution de sa majorité, même si elle n’est probablement que temporairement. Au moins trois démocrates de la Chambre – les représentants Cedric Richmond, Marcia Fudge et Deb Haaland – ont été sélectionnés pour des emplois dans l’administration Biden, laissant leurs sièges vacants. (Richmond, qui est en ligne pour devenir directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison Blanche, n’a pas besoin d’être confirmé pour le poste, contrairement à Fudge et Haaland.)

Tous les trois servent actuellement dans des districts confortablement démocratiques qui resteront probablement bleus si leurs occupants actuels partent pour une administration Biden – mais les sièges prendront du temps à se pourvoir, laissant temporairement Pelosi avec aussi peu que 219 votes démocrates.

Le Sénat est toujours en l’air

Au Sénat, la faible majorité de McConnell – et donc son mandat en tant que chef de la majorité au 117e Congrès – pourrait s’avérer éphémère, en fonction de la façon dont les hauts enjeux de mardi en Géorgie se déroulent.

À deux jours avant que les électeurs ne se rendent aux urnes en Géorgie, les républicains sortants Perdue et Loeffler traînent tous les deux leurs adversaires démocrates respectifs – Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock – de moins de 2 points de pourcentage, selon la moyenne des sondages de FiveThirtyEight, ce qui représente les deux courses. essentiellement des lancers.

Biden a remporté l’État en novembre de cette année, devenant le premier candidat démocrate à la présidentielle à gagner en Géorgie depuis 1992, et Trump a concentré une grande partie de sa colère suite à sa défaite électorale sur le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger et le gouverneur de Géorgie Brian Kemp.

Si les démocrates gagnent les deux courses, cependant, cela augmentera leur marge dans la chambre à 50 sièges (en comptant les sens indépendants. Bernie Sanders et Angus King, qui caucus avec les démocrates du Sénat). Avec l’inclusion de la vice-présidente élue Kamala Harris, qui pourrait devenir le vote décisif une fois qu’elle aura prêté serment le 20 janvier, les démocrates détiendraient la majorité pour la première fois depuis le 113e Congrès, qui s’est terminé en janvier 2015.

La victoire de Warnock serait particulièrement historique: s’il gagne, il sera le premier sénateur noir jamais élu dans l’état de Géorgie.

Si l’un ou les deux de Perdue et Loeffler remportent la réélection, McConnell conservera la majorité et le président élu Joe Biden trouvera probablement sa capacité à travailler avec le Sénat beaucoup plus difficile.