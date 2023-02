Un nouveau compte TikTok prétendant montrer “la vie en Corée du Nord” a rassemblé plus de 60 000 abonnés en 3 jours

La page a déjà accumulé des millions de vues. (Capture d’écran/TikTok – vie nord-coréenne)

Un nouveau compte TikTok qui semble mettre en lumière la vie quotidienne en Corée du Nord est devenu viral.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’affiche, elle recueille déjà des millions de vues d’étrangers curieux et inquiets.

La chaîne intervient au milieu d’une montée en puissance des chaînes YouTube nord-coréennes qui seraient sanctionnées par l’État.

Une nouvelle chaîne TikTok qui semble promouvoir et mettre en valeur la vie en Corée du Nord a déjà rassemblé plus de 60 000 abonnés en quelques jours.

Parce que le pays est connu pour sa censure stricte et son accès Internet étroitement contrôlé, les utilisateurs du reste du monde ne savent pas quoi penser de @Northkoreanlife.

La chaîne a commencé à publier du contenu vendredi. Le premier clip était une vidéo de personnes marchant dans une gare très fréquentée de la capitale du pays, Pyongyang.

Depuis, la chaîne a mis en ligne 14 autres vidéos, dont l’un d’une grande masse d’étudiants interprétant une chorégraphie et un clip du TikToker’s “promenade matinale quotidienne” qui totalise près de 10 millions de vues.

Bien qu’il ne soit pas clair si ces vidéos ont été prises en Corée du Nord – ou si le titulaire du compte est un citoyen privé – le compte est habillé comme du tourisme promotionnel.

UN Vidéo de 15 secondes du créateur marcher dans une ville la nuit a pour description “Pyongyang a la meilleure vie nocturne”. Dans une autre description d’un clip de les gens regardent un film jouant sur un panneau d’affichage, le créateur a écrit : “La Corée du Nord est dans le futur !”

L’initié a contacté le titulaire du compte.

Dans une vidéo, le créateur semblait essayer de dissiper le mythe que la Corée du Nord n’a pas de voitures en montrant une poignée de véhicules qui circulent. Dans un autre, le créateur a fait un panoramique sur un paysage magnifique des montagnes et a écrit: “Les médias occidentaux de la Corée du Nord ne vous montrent pas.”

Lundi, le compte avait déjà amassé plus de 61 000 abonnés, et il augmente rapidement d’heure en heure.

Les sections de commentaires sont pleines de choc et les gens ne savent pas quoi penser du récit – et si quelqu’un peut filmer librement dans le pays. Outre les hautes autorités gouvernementales, les citoyens nord-coréens n’ont pas accès à l’internet mondial. Ils ne peuvent utiliser qu’un intranet approuvé par le gouvernement appelé Kwangmyong, qui compte un certain nombre de sites organisés. Les ordinateurs sont aussi pour la plupart interdits.

Certains téléspectateurs spéculent sur le fait que le compte TikTok est en fait un compte géré par le gouvernement, d’autant plus que de plus en plus de contenus prétendant montrer la vie “quotidienne” de la Corée du Nord ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux au cours de la dernière année.

La semaine dernière, des experts ont mis en garde contre les efforts de propagande dans plusieurs chaînes YouTube nord-coréennes qui ont été créés en 2022. YouTuber Song A, qui a déclaré dans des vidéos qu’elle avait terminé la cinquième année, a accumulé environ 21 000 abonnés YouTube en neuf mois montrant à quoi ressemble sa vie moyenne dans la capitale nord-coréenne.

Des chercheurs dit à CNN que des créateurs comme Song A pourraient faire partie d’un nouvel effort de propagande visant à remodeler la perception extérieure du pays pour qu’elle soit plus pertinente. Une YouTubeuse qui se fait appeler “Olivia Natasha”, par exemple, s’est avérée être dirigée par Sogwang Media Corporation, une société de médias nord-coréenne avec liens signalés au gouvernement.