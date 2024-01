Un nouveau complexe de divertissement arrive sur la bande du lac Ozark ! Piscine, jeux et bar sur le toit prévus | Actualités nautiques au lac des Ozarks

LAKE OZARK, Missouri — Un nouveau développement au bord du lac arrive sur la bande du barrage de Bagnell, avec des piscines, des jeux et un bar sur le toit, en cours de développement par le restaurant du lac des Ozarks, George Tucker.

Tucker ajoute le nouveau concept à son portefeuille à succès d’entreprises de Lake : Neon Taco, Malted Monkey, Tucker’s Shuckers Oyster & Tap, Paradise Tropical Restaurant & Bar et Franky & Louie’s Beachfront Bar & Grill. La nouvelle entreprise sera un complexe de divertissement sur cinq niveaux ouvert toute l’année.

“Je pense que cela ajoute quelque chose que le Strip n’offre pas à ce stade, cela élève en quelque sorte l’expérience du Strip”, a déclaré Tucker, qui a ajouté que les équipes martelaient actuellement la propriété, située entre Neon Taco et Bagnell Dam.

Dans une interview avec LakeExpo, Tucker a révélé que le projet de 18 000 pieds carrés devrait ouvrir ses portes en mai 2025. L’espace est conçu par des professionnels, jusqu’aux couleurs de peinture.

Tucker a également présenté les plans de chaque niveau du site à cinq niveaux…

Niveaux inférieurs : la piscine

Sur les deux niveaux inférieurs au bord du lac, il y aura deux piscines, trois bars et une gamme de coins salons. Bien qu’ils ne soient pas techniquement connectés à Neon Taco, les clients pourront utiliser la promenade pour accéder facilement aux deux lieux.

Niveaux intermédiaires : Happies Social Club

Pour les deux niveaux intérieurs intermédiaires, Tucker a surnommé l’espace « Happies Social Club : Premium Dive Bar ». Plus qu’une expérience de bar typique, le club disposera de serveurs fournissant de la nourriture et des boissons autour du salon et des zones de jeux.

“Quand il fait froid et qu’il pleut et que vous voulez aller faire quelque chose, il n’y a vraiment pas grand-chose à faire au lac en ce moment”, a déclaré Tucker. “Il y a beaucoup de bars qui sont des endroits amusants, mais ils ne proposent pas d’activités interactives. Vous vous contentez de vous asseoir avec les garçons et de boire des bières.”

Les clients auront de nombreuses options chez Happies, qu’ils souhaitent se détendre et regarder la télévision ou jouer à des jeux nostalgiques. Certaines activités incluent le flipper, les vieilles machines Pac Man, le bowling aux canards, un taureau mécanique et un jeu de palets.

“Les espaces sont uniques et nous pensons que ce sera un endroit amusant pour les gens”, a déclaré Tucker.

Niveau supérieur : le toit

Ensuite, il y a le toit. Le bar à cocktails et apéritifs n’a pas de nom pour l’instant, mais il offrira de superbes vues sur le lac et le barrage de Bagnell.

Les piscines et le bar sur le toit seront ouverts en saison, tandis que le Happies Social Club sera ouvert toute l’année.

Les visiteurs pourront accéder au complexe par voie maritime au marqueur 0 Mile ou par voie terrestre à l’extrémité du barrage de la bande. Tucker prévoit d’ajouter des quais à cet endroit, afin que les plaisanciers puissent s’y garer ou à Neon Taco.

Le lieu est censé être agréable pour tous les âges, même si Tucker dit qu’il y aura probablement certaines restrictions d’âge, qu’il s’agisse de 21 ans et plus au bar sur le toit ou de soirées de week-end réservées aux adultes au Happies Social Club. Ces détails sont encore en cours de peaufinage.

“Quand les gens se dirigent vers cette direction pour des choses autres que les bars, peut-être qu’ils s’y garent, profitent de la piscine, puis remontent le Strip”, a déclaré Tucker. “Je pense que cela aidera la région à se développer.”

