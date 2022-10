Un nouveau club de tir ouvre chaque jour au Brésil de Jair Bolsonaro alors que les armes deviennent un enjeu électoral clé | Nouvelles du monde

C’est une rue calme dans un quartier assez difficile de Sao Paulo, mais le bruit des tirs d’armes à grande vitesse et le bruit sourd des obus qui frappent toutes les quelques secondes sont quelque peu déconcertants.

On sonne à la porte d’un immeuble d’apparence anodine ; au bout de quelques minutes, l’épaisse porte métallique s’ouvre et nous sommes accueillis par un homme vêtu d’une élégante veste noire par-dessus un gilet pare-balles.

Il nous fait signe d’entrer et la porte se referme. Devant nous, une autre porte métallique s’ouvre et le bruit des coups de feu nous accueille à travers un nuage de fumée qui sent le barbecue.

C’est le club de tir G-16 et il est ouvert 24h/24. C’est l’heure du déjeuner et le BBQ, inclus dans la cotisation, est à l’extérieur.

Dans le Brésil du président Jair Bolsonaroles clubs de tir ont ouvert au rythme étonnant d’un par jour au cours des quatre dernières années.

L’ambiance est conviviale mais professionnelle. Aux guichets, les gens remplissent leurs formulaires de permis d’armes à feu. Se déplaçant, pistolets dans leurs étuis et vêtus de tenues militaires, les membres et les entraîneurs se préparent pour les champs de tir disséminés dans le bâtiment.

Des mitrailleuses tapissent les murs et des armes de poing sont posées sur des vitrines.

Une jeune femme explique que les titulaires de permis peuvent acheter et emporter les armes de poing, mais qu’ils doivent commander les fusils d’assaut.

“Ou vous pouvez les emprunter pendant que vous êtes ici et les utiliser sur la plage”, ajoute-t-elle avec un sourire radieux.

La propriété privée d’armes à feu a explosé sous le gouvernement de droite de M. Bolsonaro.

Lui et ses partisans contestent que le port d’armes soit un droit fondamental, bien que, contrairement aux États-Unis, cela ne soit pas mentionné dans la constitution brésilienne.

“Bolsonaro est un passionné d’armes”

Le costaud propriétaire du club G-16, Gustavo Pazzini, est fier de la croissance de son entreprise ces dernières années. Il a commencé avec un club, et il en a maintenant quatre avec 12 000 membres.

C’est un partisan inconditionnel de Bolsonaro – la photo du président est accrochée dans le hall du club.

“Bolsonaro est un passionné d’armes, un militaire, un politicien pro-liberté, et il a réussi à faire quelques changements, et cela a généralement réchauffé le marché, et cela a ravivé les rêves des Brésiliens qui sont passionnés d’armes et aiment les armes. “

C’est un grand secteur de croissance en plein essor et c’est un autre enjeu clé dans ce bataille électorale désespérément serrée.

Les Brésiliens se rendront aux urnes dimanche prochain pour un vote au deuxième tour après que M. Bolsonaro et son rival Lula da Silva n’aient pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour une victoire pure et simple.

Le vote hautement polarisé déterminera si le pays renvoie un gauchiste à la tête de la quatrième plus grande démocratie du monde ou maintient le leader d’extrême droite au pouvoir pendant encore quatre ans.

Lors de ce qui est sans doute l’élection la plus critique du pays depuis la fin de la dictature militaire en 1985, M. da Silva du Parti des travailleurs de gauche a remporté 48,26 % des voix et M. Bolsonaro a obtenu 43,34 %.

Image:

Le propriétaire du club G-16, Gustavo Pazzini



Menace de violence liée aux élections

À environ une heure de Sao Paulo, nous avons quitté la route principale et conduit vers une série de port-a-cabines au bord d’un grand espace ouvert.

Même dans notre voiture, le bruit des mitrailleuses, des fusils à pompe et des revolvers était très fort.

Il s’agit du champ de tir Assault, une sorte de country club pour les utilisateurs d’armes à feu amateurs et un terrain d’entraînement pour la police et les amateurs de clubs de tir plus sérieux vêtus d’uniformes assortis, désireux d’apprendre le métier de champ de bataille comme l’armée.

On craint que les groupes soutenant Bolsonaro ne se façonnent sur les porte-armes américains soutenant Trump.

Cette crainte a été mise en évidence par la proximité des élections et la menace de violences liées aux élections.

Mais une journée au stand de tir Assault est aussi une affaire de famille.

Image:

La famille Stopa ensemble sur le champ de tir



“Je pense que c’est cool”

Toutes les générations de la famille Stopa sont sur le terrain avec une variété d’armes et un instructeur leur montrant comment les utiliser toutes.

Georgia, 18 ans, tire avec une arme pour la première fois aujourd’hui.

“Je pense que c’est tellement cool, je suis très heureuse”, nous a-t-elle dit avec enthousiasme après avoir tiré avec le fusil de chasse.

Sa fière maman a pris des photos tout le temps.

Leur instructeur est mortellement sérieux mais il y a des rires et des sourires tout au long de la leçon.

Le propriétaire du club Assault, un ancien policier, ne doute pas que tout sauf une victoire de Bolsonaro sera mauvais pour lui et son entreprise.

Le président Bolsonaro a utilisé les pouvoirs exécutifs pour assouplir les lois auparavant strictes sur les armes à feu imposées par son adversaire électoral Monsieur da Silva.

“Les gens s’inquiètent du retour de Lula au gouvernement, bien sûr, si sa première attitude est de désarmer la population. Plus la population est analphabète, désarmée et analphabète, mieux c’est pour elle”, a expliqué le propriétaire du club à moi.

En revenant d’Assault, nous nous sommes arrêtés dans l’un des plus grands magasins d’armes du pays.

ISA est livré avec un café-restaurant haut de gamme et est immaculé à l’intérieur, avec un éclairage d’ambiance et des vitrines pleines d’armes étincelantes de toutes sortes.

Image:

Clovis Aguiar montre des armes qu’il a importées



C’est une entreprise très prospère, et elle s’est épanouie sous M. Bolsonaro.

Le propriétaire de l’armurerie nous a dit qu’il dégageait 1,7 million de livres sterling chaque mois.

Clovis Aguiar a montré à Jorge Seif, un sénateur partisan de Bolsonaro qui est un grand acteur politique ici, des armes qu’il a importées de son usine en Israël.

J’ai demandé au sénateur s’il aimerait une des armes – oui, a-t-il répondu avec enthousiasme en riant.

Image:

Le sénateur Jorge Seif est confiant dans sa victoire électorale



M. Seif est convaincu que M. Bolsonaro gagnera et dit que s’il le fait et qu’ils contrôlent le Sénat, ils modifieront définitivement les lois sur les armes à feu.

“Quand un gouvernement socialiste, un gouvernement dictateur, un gouvernement oppressif arrive au pouvoir, leur première action est de désarmer la population”, a-t-il déclaré, faisant référence au Parti des travailleurs de Lula da Silva.

“Mais le président Bolsonaro montre son engagement envers le peuple brésilien, n’est-ce pas ? Il respecte avant tout la démocratie car il fait confiance à sa population lorsqu’il lui donne le droit d’acheter des armes à feu.”

M. da Silva et ses partisans disent qu’avoir plus d’armes à feu dans un pays qui a déjà un terrible bilan en matière de criminalité est au mieux imprudent.

Les partisans de M. Bolsonaro ne sont pas d’accord, affirmant que les armes à feu permettent aux gens de se protéger.

Comme tant de choses dans cette élection, ils ne seront jamais d’accord.