Un nouveau classicisme défini à Maison & Objet et Paris Déco Off

MILAN – Inaugure une nouvelle version des vieux classiques, les marques au salon de la décoration d’intérieur Maison & Objet et Paris Déco Off a dévoilé de nouveaux imprimés et textures.

Autour du 6ème arrondissement les showrooms qui ont constitué l’événement textiles, revêtements muraux et passementerie Paris Déco Au large du Parc des expositions de Paris Nord Villepinte qui abritait Maison & Objet, un nouveau chapitre du textile et du revêtement mural se réécrivait.

Le service sur mesure de Loro Piana

Loro Piana Intérieurs Avec l’aimable autorisation de Loro Piana. Photo de Mattia Aquila

Dans son showroom parisien et dans une palette de teintes naturelles, Loro Piana a présenté les possibilités de ses nouveaux services sur mesure, en mettant l’accent sur la chambre, la salle à manger, la salle de bain et l’espace spa, afin de répondre à une hausse globale. dans des projets de décoration d’intérieur. Les propositions, en termes de tissus et de couleurs, se sont inspirées de la palette classique de Loro Piana Interiors et des textiles patrimoniaux.

“L’expansion de nos services sur mesure nous permet de créer des projets de décoration intérieure complets et inimitables, des espaces qui disent quelque chose de nous dans chaque pièce avec un langage harmonieux fait de matériaux, de couleurs et d’élégance”, a déclaré Francesco Pergamo, directeur de Division intérieure de Loro Piana. « Le fondement de nos collections reste toujours le textile, gage de notre excellence. Pour 2024, dans une optique de personnalisation, nous misons sur les lins et cotons les plus nobles, et bien sûr chaque fois que cela est possible, une touche de cachemire, qui est l’essence de notre ADN.

En outre, l’entreprise a introduit des tissus d’extérieur en Trevira, un matériau breveté, ignifuge et résistant aux intempéries, composé de pourcentages élevés de fibres recyclées, en rayures, couleurs unies et surfaces texturées.

Le nouveau classicisme de Sahco

Tissu Sahco 2024 chez Paris Déco Off. Avec l’aimable autorisation de Sahco



La marque allemande Sahco, active dans le secteur textile depuis près de deux siècles, s’est penchée sur son histoire profonde pour trouver des réponses à son avenir. Inspirée par un livre intitulé « Néo-classicisme dans le Nord », une collection d’influences architecturales et artistiques nordiques de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, l’équipe a recontextualisé les motifs classiques et « limite ringards » sous un nouveau jour. Propriété de l’entreprise textile danoise Kvadrat depuis 2018, le fabricant de tissus a déclaré que les motifs de cette saison étaient « sauvages mais calmes, émotionnels mais posés, ancrés mais révolutionnaires ».

Le directeur créatif de Sahco, le designer suédois Bengt Thornefors, a déclaré que son objectif était de créer des designs saisissants qui dureront. « Beaucoup de gens recherchent la nouveauté, mais je pense que la grandeur est une meilleure ambition. Notre intention est de créer des produits qui ont une raison d’être. Si quelqu’un a pris la décision d’investir dans tel rideau ou tel textile d’ameublement, nous devons l’avoir fait durer, du point de vue du design et de la qualité. J’aimerais pouvoir le transmettre à mes enfants – c’est ce que nous avons en tête lorsque nous créons des produits.

Le nouveau skin d’ange de Fazzini

Literie de la collection Fazzini 2024. Avec l’aimable autorisation de Fazzini. Photo de Mattia Aquila.

Le fabricant de tissus italien Fazzini a élargi sa collection Fazzini Atelier et a introduit une nouvelle percale de marque Pelle D’Angelo (peau d’ange). Des jacquards sophistiqués et des effets tridimensionnels ont donné à leur literie traditionnelle une nouvelle dimension.

La nouvelle ligne s’inspire des monuments et de l’architecture de Milan, qui entre la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXeème a déclenché un mouvement qui a influencé le style dans le monde entier. Cela a également marqué une époque de prospérité, au cours de laquelle l’esprit bourgeois de la ville était à son plus haut niveau.

Quenin, un vieux classique français, renaît

Archives Quenin toile de Jouy.

Si ces tissus pouvaient parler. Quenin, fondée en 1865, est devenue célèbre à la Belle Époque pour ses créations innovantes et avant-gardistes. L’usine de Quenin a été achetée par la Maison Lelièvre, fabricant de tissus, de papiers peints, de tapis et de meubles, en 1973, offrant ainsi à la maison l’opportunité de perdurer dans un nouveau millénaire.

Revêtement mural et tissus frais de la collection 2024 de Quenin. Avec l’aimable autorisation de Quentin. Photo de Morgane Le Gall

La Maison Lelièvre, qui a conservé ses archives depuis, a relancé la marque textile par excellence française à Paris Déco Off – une décision motivée par un penchant croissant pour les tissus qui possèdent à la fois « tradition et impertinence ». L’entreprise a souligné une curiosité croissante pour les motifs rares de la toile de Jouy, générant des recherches à grande échelle.

« Un client curieux à la recherche d’un tissu spécifique, comme une toile de Jouy, un indien ou un velours de coton anisé, trouvera chez Quenin ce qu’il recherche : un tissu traditionnel avec une touche audacieuse et moderne. Ils seront également rassurés par l’héritage de la marque en tant qu’éditeur et fabricant, gage de robustesse », précise l’entreprise.

L’ode de Serena Confalonieri au style du milieu du siècle

Poursuivant sa collaboration avec Wall & Decò, Serena Confalonieri a déployé Fires. SilviaRivoltella

Classique avec une touche d’originalité. La designer et directrice artistique basée à Milan, Serena Confalonieri, qui a fait ses débuts à la Milan Design Week en 2013 avec les sociétés de tapis Cc-Tapis et Nodus, et le fabricant de papiers peints et de revêtements contemporains Wall & Decò, a insufflé de subtiles étincelles à la saison du design parisien. Poursuivant sa collaboration avec Wall & Decò, elle déploie Fires. “C’est une ode au charme intemporel du style du milieu du siècle : une cascade de feux d’artifice vibrants brille dans le ciel sombre, un contraste de lumières et de couleurs qui évoque l’énergie des fêtes nocturnes”, a-t-elle déclaré.

Maison & Objet a ouvert ses portes jeudi et se poursuivra jusqu’à lundi. Paris Déco Off a ouvert ses portes mercredi et se poursuivra jusqu’à dimanche.