Un nouveau chèque de relance arrive dans quelques jours – voici comment déterminer l’argent que vous obtiendrez

Des MILLIONS d’Américains devraient recevoir leur deuxième paiement de crédit d’impôt pour enfants la semaine prochaine dans le cadre de l’élargissement de l’America Rescue Plan à l’aide fédérale.

La majorité des ménages américains ont déjà reçu leur premier chèque bonifié après que les paiements ont commencé à être émis par l’IRS le 15 juillet.

Les crédits d’impôt pour enfants élargis ont été émis par l’IRS le 15 juillet et continueront d’être envoyés mensuellement jusqu’à la fin de l’année.

Toute personne considérée comme admissible aux crédits d’impôt pour enfants peut obtenir jusqu’à 300 $ par mois pour le reste de l’année.

Le média CNET a créé un calculateur de crédit d’impôt pour enfants pour 2021 – qui fonctionne en obtenant les détails de la déclaration 2020 d’un contribuable.

Pour que la calculatrice indique combien vous obtiendrez, quatre questions doivent être répondues.

Vous devez entrer votre statut de déclaration correct, votre revenu brut ajusté (AGI), le nombre d’enfants âgés de cinq ans et moins avant le 31 décembre 2021 et le nombre d’enfants âgés de six à 17 ans avant le 31 décembre 2021.

COMBIEN SONT LES PAIEMENTS ?

Le crédit d’impôt pour enfants était auparavant plafonné à 2 000 $ pour la plupart des familles, cependant, l’administration de Joe Biden l’a étendu pour l’année dans le but d’injecter de l’argent dans l’économie au milieu de la pandémie en cours.

Le montant augmenté alloue 3 600 $ par enfant pour les enfants de moins de six ans et 3 000 $ par enfant pour les enfants âgés de 6 à 17 ans.

Les paiements seront effectués en versements de 300 $ ou 250 $ pour les familles admissibles, qui débuteront le 15 juillet et se poursuivront le 15 de chaque mois pour le reste de l’année.

Les soldes restants peuvent ensuite être réclamés à la fin de l’année sur la déclaration de revenus de la famille.

Pour être admissible au crédit d’impôt pour enfants élargi, les couples doivent gagner moins de 150 000 $ et les parents célibataires qui se présentent comme chef de famille doivent gagner moins de 112 500 $.

Au-dessus de ces niveaux de revenu, le paiement global sera réduit de 50 $ pour chaque tranche de 1 000 $ supplémentaire du revenu brut ajusté (AGI) de la famille.

Par exemple, si une famille biparentale a un AGI de 152 000 $, son crédit global serait réduit de 100 $.

PUIS-JE DÉSACTIVER ?

Comme pour les chèques de relance précédents, les parents admissibles au crédit d’impôt peuvent s’attendre à recevoir leur argent automatiquement tant qu’ils ont produit une déclaration de revenus 2019 ou 2020.

Les parents ont également la possibilité de se retirer des paiements mensuels et de réclamer le montant total de leurs impôts 2021.

L’IRS a déclaré que l’outil de retrait sera disponible sous peu.

Alors que le crédit d’impôt pour enfants élargi donnera à de nombreux Américains un peu d’argent supplémentaire, il n’est pas clair pour le moment si un quatrième chèque de relance sera approuvé.

De nombreux législateurs démocrates ont exprimé leur soutien à une autre série de contrôles de relance, certains appelant même à plus que cela.

Cependant, bien que l’administration Biden ne se soit pas opposée catégoriquement à des contrôles supplémentaires, ils ne semblent pas être une priorité actuellement.

Heureusement, la plupart des Américains empocheront plus de 3 000 $ d’aide fédérale cette année après avoir collecté des chèques de relance et profité de crédits d’impôt élargis.

Une analyse récente menée par l’Institute on Taxation and Economic Policy a récemment révélé que la valeur des dollars de relance fédéraux est en moyenne de 3 450 $ pour les 60 pour cent les plus pauvres des salariés à travers le pays.