Un nouveau chef du Parti conservateur uni – et le prochain premier ministre de l’Alberta – sera annoncé ce soir

Ce soir, le Parti conservateur uni annoncera son nouveau chef et le 19e premier ministre de l’Alberta.

Près de quatre mois après le début de la course à la direction, l’un des sept candidats sortira vainqueur.

Près de 124 000 personnes ont acheté ou renouvelé leur adhésion à l’UCP avant la date limite du 12 août pour se qualifier pour voter. Les membres du parti votent par correspondance depuis début septembre.

Lundi soir, environ 82 000 membres – 66% du total des membres – avaient voté, selon des sources de l’UCP familières avec la course à la direction.

Les députés peuvent voter en personne ce matin dans cinq bureaux de vote à travers la province.

Le parti dit qu’il annoncera les résultats du premier tour de scrutin vers 18 heures au BMO Centre à Calgary.

Vous pouvez regarder les résultats en direct et le discours de victoire ici à partir de 18 h MT et suivre notre couverture en direct sur les bulletins de nouvelles télévisés de CBC Alberta à partir de 18 h MT. Vassy Kapelos anime une édition spéciale de Power & Politics sur CBC News Network depuis le BMO Centre à Calgary à partir de 15 h MT.

Les candidats sont la députée et ancienne ministre de la culture Leela Aheer ; l’ancien chef du parti Wildrose et député Brian Jean; Todd Loewen, député indépendant et ancien président du caucus de l’UCP; Rajan Sawhney, député provincial et ancien ministre des Transports et des Services sociaux; Rebecca Schulz, députée et ancienne ministre des Services à l’enfance; le député et ancien ministre des Finances Travis Toews; et Danielle Smith, une autre ancienne dirigeante de Wildrose.

Les bulletins de vote demandent aux membres de classer leurs dirigeants préférés par ordre de préférence, numérotés de 1 à 7.

Si un candidat obtient plus de 50 % des voix au premier tour de scrutin, il remportera le leadership.

Si personne n’obtient plus de la moitié des voix au premier tour de scrutin, le candidat ayant obtenu le moins de voix sera retiré du scrutin et ses voix seront réaffectées aux deuxièmes choix des électeurs.

Le parti répétera ce processus jusqu’à ce qu’un candidat obtienne une majorité de soutien.

Les résultats de la course à la direction sont difficiles à interroger, selon les experts

L’UCP a appelé la course à la direction en mai à la suite d’un examen du leadership au printemps qui a vu le premier ministre Jason Kenney recevoir le soutien de 51,4 % des membres. Kenney a déclaré que ce n’était pas assez de soutien pour qu’il continue à diriger et s’est engagé à démissionner une fois que les membres en auraient choisi un nouveau.

Des sondages internes divulgués dans certains camps suggèrent que le candidat anti-establishment Smith est le favori, avec Toews, aligné sur Kenney, à la deuxième place.

Lisa Young, professeure de sciences politiques à l’Université de Calgary, a déclaré qu’il était difficile de voter avec précision pendant les courses à la direction, car seuls les membres du parti peuvent voter. La plupart des sondages ont interrogé les partisans de l’UCP, et non les membres en particulier.

Ce qui amène Young à croire que Smith est un favori pour gagner, c’est que tous les candidats agissent comme si c’était elle qu’il fallait attraper.

Dans les courses à la chefferie précédentes, le scrutin préférentiel a fourni des gagnants inattendus : Ed Stelmach est devenu premier ministre de l’Alberta après avoir remporté une victoire surprise lors de la course à la direction des progressistes-conservateurs en 2006. Alison Redford est devenue leader du PC et première ministre en 2011, également après avoir remporté des scrutins préférentiels.

La sondeuse indépendante basée à Calgary, Janet Brown, a déclaré que les règles des courses à la direction de l’UCP sont différentes et plus susceptibles de conduire à un leader soutenu par la base qu’à un vainqueur modéré du consensus. La date limite pour acheter une adhésion à temps pour voter était beaucoup plus tôt, pour commencer.

“C’est plus facile d’attirer les gens qui se sentent émus par les problèmes, n’est-ce pas ?” a-t-elle déclaré dans une interview la semaine dernière. “Il est plus facile de leur vendre une adhésion. Il est plus difficile de vendre une adhésion à des personnes plus impartiales.”

L’UCP est né en 2017 avec la fusion des partis progressiste-conservateur et Wildrose en une nouvelle coalition de grande tente.

De gauche à droite, les candidats Todd Loewen, Danielle Smith, Rajan Sawhney, Rebecca Schulz, Leela Aheer, Travis Toews et Brian Jean assistent au débat à la direction du Parti conservateur uni de l’Alberta à Medicine Hat en juillet. L’un des sept sera couronné vainqueur ce soir, devenant ainsi le 19e premier ministre de l’Alberta. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Un nouveau chef sera chargé d’un défi qui, selon certains, a conduit à la perte de Kenney : maintenir l’unité du parti. Young a déclaré qu’une victoire de Toews présente une menace plus immédiate pour cette unité qu’une victoire de Smith.

Elle a déclaré que les membres libertaires de l’UCP qui se sont hérissés des restrictions de santé publique en cas de pandémie – et pensent que le gouvernement Kenney n’a pas réussi à repousser efficacement les politiques du gouvernement fédéral – pourraient se sentir privés de leurs droits avec une victoire de Toews et croire que leurs préoccupations concernant le leadership descendant resteront sans réponse.

Cela pourrait inciter certains députés qui ont tenté de pousser Kenney à quitter le caucus, a déclaré Young.

Smith a fait campagne pour présenter une loi controversée sur la souveraineté qui, selon elle, permettrait à l’Alberta de refuser d’appliquer les lois fédérales et les décisions de justice qu’elle ne peut pas supporter. Si elle peut déposer une législation modérée que les députés peuvent accepter, elle pourrait peut-être tenir la tente ensemble, a déclaré Young.

Certains députés de l’UCP ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas voter en faveur d’une loi sur la souveraineté de l’Alberta telle que décrite, ce qui pourrait créer une crise de confiance, mais Smith n’a pas encore publié le libellé proposé de la loi.

Brown a déclaré que son sondage a révélé que les problèmes qui préoccupent le plus les Albertains sont l’inflation, les soins de santé et l’éducation, et pourtant, ceux-ci n’étaient pas au centre de la campagne à la direction.

Elle a dit que cela a conduit à une déconnexion entre les électeurs et l’UCP, ce qui pourrait laisser Rachel Notley et le NPD les gagnants des prochaines élections provinciales.

“En ce moment, l’idée d’un leadership crédible et stable semble plus favorable aux Albertains que le cirque qu’est l’UCP”, a déclaré Brown.