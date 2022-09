Le Parti conservateur du Canada élira un nouveau chef aujourd’hui après une course de plusieurs mois qui a parfois été marquée par de grands drames et des querelles partisanes, mais qui a également connu un taux de participation record.

Pour éviter une répétition de la dernière élection à la direction – lorsque des problèmes techniques ont retardé le résultat final jusqu’aux petites heures du matin – le parti a commencé à alimenter les bulletins de vote via ses machines à compter plus tôt cette semaine.

Une équipe de bénévoles du parti travaille 24 heures sur 24 pour traiter la montagne de bulletins de vote déposés pour les cinq candidats de cette course : les députés conservateurs Scott Aitchison, Pierre Poilievre et Leslyn Lewis, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest et l’ancien député provincial de l’Ontario Roman Baber.

Un nombre remarquable de 417 987 bulletins de vote devaient être comptés cette semaine, selon les chiffres du parti – un nombre sans précédent pour un concours de parti politique canadien.

Les scrutateurs de campagne – des représentants de chacune des campagnes à la direction – ont surveillé attentivement le déroulement du processus pour assurer l’intégrité de l’élection.

“Nous n’avons pas à nous soucier des problèmes avec la machine à voter, donc les résultats devraient sortir sans heurts”, a déclaré Rob Batherson, président du parti.

“Il y aura un bouton enfoncé et pouf, nous verrons la tabulation.”

À chaque tour de tabulation, le parti annoncera le nombre de points reçus par chaque candidat. Les premiers résultats sont attendus vers 19 h 30 HE.

CBCNews.ca diffusera l’élection à la direction en direct, avec une couverture spéciale également à la radio, à la télévision et à Gem de CBC. Voici comment regarder et suivre les résultats.

Dans l’impasse avec les libéraux

Le nouveau chef de la loyale opposition de Sa Majesté prendra les rênes d’un parti qui a hâte de renverser le premier ministre Justin Trudeau et de mettre fin à son gouvernement de près de sept ans — qui a été en proie à des problèmes ces derniers mois comme le chaos persistant dans les aéroports, les passeports retards de traitement, un système d’immigration en attente et une inflation vertigineuse.

Malgré ces problèmes, un récent sondage fédéral suggère que les libéraux et les conservateurs sont toujours au coude à coude.

Et il faudra peut-être des années avant que le nouveau chef conservateur ait la chance d’affronter Trudeau lors d’élections générales, car l’accord de confiance et d’approvisionnement que le premier ministre a signé avec le chef du NPD Jagmeet Singh plus tôt cette année pourrait garantir que les libéraux resteront au pouvoir jusqu’à ce que le campagne 2025 prévue.

Le chef du NPD Jagmeet Singh rencontre le premier ministre Justin Trudeau sur la colline du Parlement à Ottawa le jeudi 14 novembre 2019. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Au lieu de cela, la première tâche du nouveau chef sera probablement d’empêcher le parti de se fracturer après une campagne souvent mauvaise.

Les deux favoris, Poilievre et Charest, ont échangé des barbes depuis le début de ce concours en mars.

Poilievre a accusé Charest d’être un libéral caché, tandis que Charest a à son tour critiqué son adversaire comme un radical qui a recherché le soutien de criminels associés au Freedom Convoy.

Les deux candidats ont présenté l’élection comme une lutte pour l’identité du parti – avec le plus modéré Charest d’un côté et le solidement droitier et populiste Poilievre de l’autre.

Le candidat à la direction du parti conservateur Pierre Poilievre, à droite, passe devant Jean Charest alors qu’il prend place sur scène lors d’un débat à la conférence du Réseau Canada Strong and Free à Ottawa le 5 mai 2022. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Batherson a déclaré que les campagnes de leadership amères ne sont pas nouvelles. Il a dit qu’il s’attend à ce que les gens se rassemblent autour du nouveau chef pour affronter l’ennemi commun : Trudeau.

“Une chose que j’ai entendue de la part des membres conservateurs de base d’un océan à l’autre est une ferme résolution de sortir de ce week-end unis. Il y a une ferme résolution de soutenir le nouveau chef et de plaider en faveur du changement”, a déclaré Batherson.

“Lorsque le chef est élu, notre attention doit se porter sur la préparation aux élections.”

Alors que les sondages nationaux suggèrent que les conservateurs actuellement sans chef sont dans une impasse avec les libéraux – et il y a des questions sur une éventuelle scission au sein du parti lui-même – la base du Parti conservateur est clairement dynamisée.

Une campagne à la direction pas comme les autres

Les cinq candidats à la direction ont collectivement vendu un nombre impressionnant d’adhésions. La campagne de Poilievre a affirmé avoir vendu plus de 300 000 cartes au cours de cette course.

Sur les 678 702 membres jugés éligibles au vote, le parti a reçu 437 854 bulletins de vote à la date limite de mardi, soit un taux de participation respectable de 65 %.

Cela signifie que des centaines de milliers de Canadiens étaient prêts à dépenser 15 $ pour une adhésion annuelle – et ont suivi le processus parfois fastidieux de photocopier une pièce d’identité acceptable et de l’envoyer par la poste avec leur bulletin de vote au siège du parti – pour avoir leur mot à dire dans cette course à la chefferie.

Ces chiffres sont inégalés dans l’histoire politique canadienne.

Plus de deux fois plus de votes ont été exprimés lors de cette élection que lors du concours de 2020 – une autre élection à la direction très disputée qui comprenait deux anciens ministres principaux du cabinet et deux nouveaux arrivants bien organisés.

C’est plus de quatre fois le nombre de votes exprimés lors du concours de 2004 qui a élu l’ancien premier ministre Stephen Harper à la tête du parti.

C’est aussi beaucoup plus que les quelque 103 000 votes qui ont été exprimés lors de la course à la direction libérale de 2014, qui a vu Trudeau couronné chef du parti.

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur Pierre Poilievre prend part au débat à la direction du Parti conservateur du Canada en français à Laval, au Québec, le mercredi 25 mai 2022. (Ryan Remiorz/La Presse canadienne)

Kory Teneycke est un ancien membre du personnel du bureau de Harper et ancien directeur de campagne du premier ministre ontarien Doug Ford.

Il a dit que l’événement de ce soir sera comme un couronnement parce que Poilievre a vendu tant de nouvelles adhésions.

“Ce ne sera pas un événement dramatique”, a déclaré Teneycke.

“Évidemment, les gens ne seront pas assis à attendre de voir ce que sera le résultat. Ils attendront de voir comment Pierre Poilievre se positionne et positionne le parti.”

