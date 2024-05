Un nouveau chat hebdomadaire, périménopause et sommeil perdu : La semaine en Bien+Être

Bon week-end du Memorial Day ! À tous les anciens combattants (y compris mon père) et aux militaires en service actif et à leurs familles, merci pour votre service. Aujourd’hui, j’ai des nouvelles d’un nouveau chat en direct que j’organiserai tous les jeudis. J’espère que vous me rejoindrez ! De plus, nous avons des conseils si vous rattrapez votre sommeil ce week-end, un mystère médical pour les grillades de viande des Fêtes et nos collations hebdomadaires « joie ». Mais avant ça …