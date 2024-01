Un nouveau chapitre pour Maxim’s, le restaurant parisien emblématique où ont dîné Serge Gainsbourg et Jane Birkin | Culture

Il est certains lieux qui dégagent un charme plus parisien que le Paris contemporain lui-même : ils regorgent d’élégance, de sophistication et de maîtrise de leur métier. Sur cette liste se trouve Maximeune institution centenaire qui a récemment changé de mains et qui a pour mission de retrouver son statut de destination gastronomique et sociale de l’élite parisienne.

À ses jours de gloire, Maxim’s accueillait de grandes stars qui ont laissé une marque indélébile sur la vie de la ville. La façade pourpre du 3 rue Royale, située quelque part entre la Seine et la Tour Eiffel, est devenue l’un des monuments emblématiques de la ville. Immortalisé dans des films comme Gigiréalisé par Vincente Minnelli et plusieurs fois oscarisé en 1959, capturé dans des moments éditoriaux inoubliables — on pense au cliché de Brigitte Bardot marchant pieds nus dans les années 1960 ou au rendez-vous amoureux de Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans les années 1970 — Maxim’s a formé une partie de l’histoire parisienne.

La façade de Maxim’s, à Paris.

Depuis octobre 2023, Société parisienne, groupe prestigieux de la restauration et de l’hôtellerie française, fondé par l’entrepreneur Laurent de Gourcuff, a repris la direction de Maxim’s avec l’objectif ambitieux de redonner vie à son statut mythique. Au cours des 15 dernières années, l’entreprise a pris la tête de restaurants et de discothèques comme le Raspoutine et le Girafe, connu pour ses fruits de mer servis sur une terrasse avec vue imprenable sur la Tour Eiffel. Gourcuff a été séduit par l’atmosphère magique et intemporelle de Maxim’s, qu’il considère, comme il l’a exprimé dans un communiqué de presse, comme « incontestablement la marque de restauration la plus forte au monde ».

Dès votre arrivée, le personnel partage de curieuses anecdotes sur l’histoire du restaurant, à commencer par le fait que la table même à laquelle nous sommes assis était autrefois réservée exclusivement au magnat Aristote Onassis, au cas où il déciderait de venir à la dernière minute. dîner. La table offre une vue magnifique sur le spectacle qui anime le service et se situe à côté du vitrail signature de Maxim, lui-même inspiré du monde de la flore, de la faune et de l’imaginaire féminin.

Le design de la vitrine résonne dans tout le restaurant et a même servi d’inspiration à la création de la bouteille de l’emblématique champagne Perrier-Jouët Belle Époque, qui est bien sûr servie chez Maxim’s. La carte des cocktails propose également des boissons rendant hommage à une clientèle distinguée d’antan, d’Onassis à Barbra Streisand en passant par Audrey Hepburn (19 euros).

L’histoire passionnante de cet établissement qui a tant séduit les stars de tout-Paris, remonte à 1893, lorsque, selon le restaurant, le serveur Maxime Gaillard ouvre un petit bistro rue Royale. Cette même année, Irma de Montigny, une jeune actrice parisienne, entre chez Maxim’s lors de l’épreuve équestre Prix de Diane. Elle a été tellement impressionnée par le lieu qu’elle s’est engagée à soutenir son ouverture.

Homard, salade et vinaigrette aux truffes. Image fournie par le restaurant. Romain Ricard

Lors de l’Exposition universelle de 1900, Maxim’s devient l’un des restaurants incontournables de Paris, sous la direction d’Eugène Cornuché. L’entrepreneur français a fait appel aux artistes populaires de l’école de Nancy et a transformé l’entreprise en un temple de l’Art nouveau, si bien qu’elle a été classée monument historique français. On dit que son secret pour attirer l’élite était d’avoir toujours une femme assise, visible depuis le trottoir.

En 1932, le restaurateur Octave Vaudable rachète le restaurant, instituant un code vestimentaire et s’adressant à une clientèle aisée. Plus tard, en 1981, le couturier Pierre Cardin, un client régulier, reprend l’affaire pour que le restaurant reste aux mains des Français, « parce que les Vaudables allaient le vendre à des cheiks », explique Pierre-André Hélène, qui a été commissaire du musée Maxim’s pendant 13 ans.

L’entrepreneur Laurent de Gourcuff de Paris Society, qui dirige désormais le restaurant. Image fournie par le restaurant.

Sous la direction de Cardin, le premier étage du restaurant a été préservé et le deuxième étage, modernisé dans les années 1960, a retrouvé sa splendeur d’origine. Un ascenseur a été installé dans le bâtiment et la façade a été rénovée pour retrouver un aspect identique à celui de 1900. L’appartement des anciens propriétaires ainsi qu’une partie du bureau, qui occupait les troisième et quatrième étages, ont été transformés en un bâtiment Art Nouveau. musée qu’Hélène a dirigé jusqu’en 2018. La direction actuelle de l’enseigne Pierre Cardin, dirigée par Rodrigo Basilicati, le neveu du créateur décédé en 2020, a confié la gestion du restaurant à la Société de Paris pour quatre ans, précise Hélène.

Aux yeux de l’experte Hélène, l’essence de Maxim’s est restée intacte. Le changement de direction « n’a rien changé, étant donné qu’il n’y a eu aucune modification dans le restaurant, hormis la cuisine ». Il reconnaît un changement positif apporté par la Société de Paris dans la transformation du deuxième étage en bar : « C’était comme ça avant, et Pierre Cardin n’aimait pas ça. » Le bar est indépendant du restaurant et ceux qui n’ont pas réservé pour le dîner sont invités à prendre un verre ou à grignoter, comme une terrine de foie gras avec une brioche toastée (42 euros), un cocktail (de 15 à 19 euros) ou un verre de vin (à partir de 12 euros).

Malgré la préservation de l’essence du restaurant, Hélène souligne que Maxim’s fait face à un défi pour attirer les jeunes générations qui semblent « tout ignorer ». Il considère que Maxim’s est une légende parisienne. « La légende de l’élégance, l’esprit, le symbole de la vieille France. Et c’est là que réside le problème. Il n’y a plus de clientèle pour ça. Les jeunes générations l’ignorent complètement», affirme le commissaire, qui estime que les mots élégance, esprit et distinction ne font plus partie du vocabulaire des élites contemporaines.

Maxim’s a institué un code vestimentaire élégant pour les femmes et oblige les hommes à porter des vestes de costume. Gardez cela à l’esprit, car le restaurant ne propose pas de vestes en cas d’oubli. La quasi-totalité du menu est axée sur une cuisine bourgeoise française raffinée. Hélène dit que la sole est un classique de Maxim’s réinterprété, et les crêpes, autrefois vendues sous le nom de Veuve Joyeuse — une recette perfectionnée chez Maxim’s, qui les voyait fourrées d’un délicat souffle et arôme de citron — ont évolué pour le nouveau menu en Crêpes Suzette.

Cocktail champenois. Image fournie par le restaurant. RICARD ROMAIN

Sur la nouvelle carte — la Société Parisienne n’a pas dévoilé publiquement l’identité de son chef — se démarquent certains délices gastronomiques, dont le soupe aux truffes VGE (33 euros), créé par le prestigieux chef Paul Bocuse pour le président français Valéry Giscard d’Estaing lorsque l’homme politique a nommé Bocuse chevalier de la Légion d’honneur. Il propose également du homard à l’Américaine, préparé avec sauce tomate, vin blanc et cognac (78 euros) ; pétoncles avec le classique beurre blanc sauce, délicieuse association de beurre et de vin blanc (41 euros, 71 euros avec du caviar) ; et le tournedo Rossiniun faux-filet sauté au beurre, garni de truffe noire et foie gras (60 euros).

Pour le grand final, le chef pâtissier Yann Couvreur a réinterprété les desserts classiques, en plus de crêpes (18 euros), le île flottante (île flottante) — un dessert merengue sur base de crème anglaise (14 euros) — et un chocolat souffle mousses (16 euros).

Mousse soufflée au chocolat. Image fournie par le restaurant.

Le service du soir chez Maxim’s s’étend de 18 heures jusqu’à bien après minuit, offrant une expérience gastronomique complète qui allie histoire, élégance et cuisine parisienne raffinée. Selon Gourcuff, « l’objectif de Paris Society est de faire revivre la légende de Maxim’s, d’en perpétuer le charme, de lui redonner son prestige et de le préserver comme un lieu emblématique, élégant et festif où les clients peuvent profiter de la danse, du chant et de leur compagnie. »

S’inscrire pour notre newsletter hebdomadaire pour obtenir plus de couverture de l’actualité en anglais de EL PAÍS USA Edition