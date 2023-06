Un nouveau chapitre débloque plus d’offres de technologie et de défense

Les relations américano-indiennes sont entrées dans un nouveau chapitre lorsque le Premier ministre Narendra Modi et le président Joe Biden ont annoncé une série d’accords sur la technologie et la défense.

« Lorsque l’Inde et les États-Unis travaillent ensemble sur les semi-conducteurs et les minéraux critiques, cela aide le monde à rendre les chaînes d’approvisionnement plus diversifiées, résilientes et fiables », a déclaré Modi lors d’un discours à la session conjointe du Congrès américain. « Nous étions étrangers à la coopération en matière de défense au tournant du siècle, mais maintenant les États-Unis sont devenus l’un de nos partenaires de défense les plus importants. »

D’anciens diplomates et analystes ont déclaré à CNBC qu’ils s’attendent seulement à ce que cette relation se renforce et génère encore plus d’accords.

Cela inclut davantage d’accords militaires, selon Atul Keshap, président du Conseil commercial américano-indien et ancien chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis à New Delhi.

« Ce sera formidable pour la démocratie, formidable pour nos deux pays et, franchement, formidable pour l’Indo-Pacifique et le monde. Je me sens donc très optimiste et je suis vraiment très impressionné par les livrables qui ont été annoncés par les deux gouvernements », a-t-il déclaré vendredi à « Squawk Box Asia » de CNBC.