Un nouveau chapitre de la rivalité épique entre l’Angleterre et l’Australie s’écrit

SYDNEY – La sélectionneuse néerlandaise de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a suivi cette semaine un cours intensif sur la rivalité sportive entre l’Angleterre et l’Australie. La première page de l’Australian Daily Telegraph de lundi l’aurait aidée à se mettre au courant. Le titre a sonné: « Maintenant pour les Poms! »

Le texte d’accompagnement détaillait l’histoire des affrontements sportifs de cet été entre les deux nations : la bataille pour The Ashes en cricket masculin et féminin, et la récente finale de la Coupe du monde de netball. Dans les trois, c’est l’Australie qui a remporté le butin. Maintenant, alors que les deux pays se rencontrent à nouveau mercredi lors de leur demi-finale de la Coupe du monde féminine à Sydney, la presse locale et le public veulent un balayage complet de l’Australie.

Le récit est difficile à éviter. C’est ce qui arrive quand ces deux-là se rencontrent. Les 146 ans d’histoire des Ashes masculins ont renforcé la rivalité. L’édition de lundi du journal australien avait un article avec un titre intitulé « Un vieil ennemi. Une nouvelle bataille. Et une nation adoratrice retient son souffle », où il détaillait les plus grands moments sportifs entre les deux équipes, le tout sous la bannière de ce qu’il appelle une « vendetta sportive ».

Le stade où se déroulera la demi-finale de mercredi a également une résonance particulière pour les fans de sport anglais. En 2003, c’est le drop goal de Jonny Wilkinson au Stadium Australia qui a brisé le cœur de l’Australie lors de la finale de la Coupe du monde de rugby masculin. . »

L’éditorial du journal disait: « Nous retirons officiellement la ou les puces de 215 ans de nos épaules fatiguées et encourageons tous les Australiens à être gentils avec toute personne de persuasion anglaise avec laquelle ils entrent en contact pour le reste de la semaine … eh bien, au moins jusqu’à la fermeture des bureaux aujourd’hui. » Un bref coup d’œil dans les annales suggère que c’était la dernière fois qu’une équipe sportive anglaise de n’importe quel code jouait dans le célèbre stade, vu dans le monde entier en 2000 lorsque Sydney a accueilli les Jeux Olympiques. C’était jusqu’à ce que les Lionnes y affrontent la Colombie samedi.

Mais loin du battage médiatique et des souvenirs teintés de rose des affrontements sportifs entre les deux pays dans le passé, les Matildas et les Lionnes ne s’engagent pas dans ce récit. Mardi, l’entraîneur des Matildas Tony Gustavsson et le gardien Mackenzie Arnold ont fait face à la presse. Gustavsson a regardé à travers la conférence de presse bondée au quatrième étage du Stadium Australia et a déclaré en souriant: « Nous allons avoir besoin d’une salle plus grande, je pense. » Le match a attiré l’attention du monde, mais plus vous parlez de la rivalité entre les deux nations, plus il devient évident qu’il s’agit ici d’une simple intrigue secondaire, plutôt que d’une occasion façonnée par le récit de la rivalité.

« De toute évidence, il y a une énorme rivalité entre l’Australie et l’Angleterre dans le sport partout », a déclaré Arnold. « Ce ne sera pas différent demain, mais en même temps, nous avons beaucoup de rivalités dans le football. Ce sera juste un autre match et nous essaierons de nous concentrer sur notre plan de match et de ne pas nous laisser prendre dans la rivalité. »

Les mêmes bruits venaient du camp anglais. « Avec le cricket et le netball, je comprends pourquoi tout le monde ressent cela, mais pour nous, c’est une demi-finale, peu importe contre qui vous jouez, c’est un match énorme », a déclaré la milieu de terrain Keira Walsh. « Je ne dirais pas que c’est une rivalité majeure dans le football. C’est une grande équipe et c’est une demi-finale. Qui que vous jouiez, ce sera un match intense. Donc pour nous [the rivalry] est l’une des dernières choses auxquelles nous pensons. »

Les records montrent que les deux équipes se sont affrontées six fois, l’Angleterre en remportant trois victoires, un match nul et deux défaites. L’équipe britannique a également rencontré l’Australie en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo, les Matildas s’imposant 4-3 en prolongation contre une équipe composée de neuf joueurs anglais dans le onze de départ. L’Angleterre et l’Australie se sont rencontrées pour la dernière fois à Brentford en avril lors d’une sombre nuit de pluie torrentielle au cours de laquelle les Matildas ont réalisé une contre-attaque magistrale pour mettre fin à la séquence sans défaite de 30 matchs de l’Angleterre avec une victoire 2-0.

Du côté masculin, ils se sont rencontrés sept fois – l’Angleterre en a remporté quatre, l’Australie une fois et deux nuls. Mark Schwarzer était dans le but de leur seule victoire – une victoire amicale 3-1 pour les Socceroos en février 2003. « Je pense que la rivalité que nous avons au cricket n’est certainement pas la même dans le football, cela va sans dire », l’ancien Fulham , a déclaré le gardien de but de Chelsea et de Leicester City à ESPN. « Je pense que c’est principalement dû au fait que, dans le football masculin, l’Angleterre n’a jamais vu l’Australie à un niveau suffisamment proche de l’Angleterre pour créer une rivalité.

« Je me souviens que nous avons joué contre l’Angleterre en 2003 lorsque Sven-Goran Eriksson était aux commandes. Il n’avait aucune idée de la rivalité. Et je pense que même les joueurs anglais n’étaient pas concernés à ce moment-là. Mais je me souviens être retourné à Middlesbrough après cela et, et Gareth Southgate était déçu de ne pas avoir été sélectionné, mais aussi dévasté que nous les ayons battus parce que je lui donnais tellement de bâton à ce sujet. »

L’Australie a battu l’Angleterre lors d’un match amical avant la Coupe du monde féminine plus tôt cette année pour mettre fin à la série de 30 matchs sans défaite des Lionnes. Ryan Pierse/Getty Images

C’est de loin la plus grande rencontre entre les deux pays dans le football. Mais les équipes sont familières ; il y a des coéquipiers et des amis du club de chaque côté de la ligne de partage. Prenez le match entre la défense anglaise et l’attaquant Sam Kerr ; Millie Bright, Jess Carter et Kerr sont tous à Chelsea. « Je pense que tout le monde la connaît assez bien », a déclaré Bright à propos de Kerr. « Sur la scène mondiale, elle s’est fait un nom. Il y a d’autres joueuses dans l’équipe, je pense que nous sommes prêts à jouer contre l’Australie en équipe. »

L’influence et la puissance de la Super League féminine signifient que 14 des 23 joueuses de l’équipe des Matildas ont déjà joué en Angleterre, dont 10 dans des clubs de la WSL et deux autres récemment parties. « Il y en a pas mal qui viendraient de [Manchester] City, Arsenal, Manchester United », déclare la gardienne australienne Lydia Williams, qui joue dans son club de football pour Brighton & Hove Albion. « Nous jouons contre eux, nous connaissons leurs tendances, les affrontons semaine après semaine et les surveillons. C’est plus un match d’échecs. »

Le Sydney Morning Herald a publié mardi un titre « Pourquoi Kerr est Kryptonite pour la superwoman anglaise », détaillant toutes les fois où Kerr a marqué contre Mary Earps. Il y a une familiarité et une histoire sur le terrain partout où vous regardez, mais principalement enracinées dans les matchs nationaux. Arnold connaît si bien son opposition qu’elle n’aura pas besoin de faire une analyse aussi vigoureuse que d’habitude.

Demandez aux Matildas qui ils considèrent comme des rivaux, et ils jettent une couverture sur quelques équipes. « Vous le voyez dans de nombreuses compétitions masculines – en particulier au cricket et au rugby – mais pour nous, nous avons eu tellement de rivalités avec d’autres pays », a déclaré Williams. « Nous avons joué contre le Brésil à toutes les autres Coupes du monde. On pourrait dire ça de l’Amérique, on pourrait le dire de tant de pays. »

Il y a aussi leurs rivaux trans-Tasman. « La plus grande rivalité interne est probablement la Nouvelle-Zélande », a déclaré Tameka Yallop. « Cela a toujours été notre genre de ‘Nous ne pouvons pas perdre contre eux, et nous ne perdrons pas contre eux.’ C’est toujours un problème majeur pour nous. »

Mais potentiellement, l’Angleterre pourrait être ajoutée à cette liste après mercredi. « Je pense certainement que dans le football féminin, cela pourrait être le début d’une rivalité, absolument », a déclaré Schwarzer. « Je pense que même si cela est minimisé devant les médias là-bas, il y a énormément de fierté et de désespoir à gagner. D’abord et avant tout, ils sont tous les deux désespérés d’accéder à une finale de Coupe du monde. Il y a aussi l’incitation supplémentaire du droit de se vanter : ils jouent les uns contre les autres, ils sont dans les mêmes équipes, donc ils se connaissent très bien. C’est naturel. »

Quelques instants après la victoire de l’Angleterre sur la Colombie, on a demandé à Wiegman si elle comprenait l’histoire des matchs Angleterre-Australie. « Je pense juste que ça va être vraiment gros, mais maintenant j’ai quelques questions à ce sujet, donc ça va probablement être plus gros que je ne le pensais. Je parlerai à mes joueurs et à mon personnel pour voir quelle est cette rivalité alors . » Quelques jours plus tard, elle en a parlé à nouveau en disant : « J’ai demandé aux joueurs et au staff. Pour nous, nous n’avons pas tellement ressenti cette rivalité. L’essentiel est qu’il y a beaucoup de rivalité dans le rugby, le cricket et le netball. Nous savons juste que ce sera vraiment compétitif. Ils veulent nous battre et nous voulons les battre. C’est la principale compétitivité. »

Il a été dit à Arnold mercredi qu’une défaite contre l’Angleterre, à ce stade du tournoi compte tenu de l’histoire sportive des deux nations, serait « impensable ». Elle a déclaré: « Être éliminé par quelqu’un est impensable. Ouais, il y aura beaucoup de fans anglais qui, j’en suis sûr, aimeraient nous voir éliminés par eux, mais je pense qu’il y a beaucoup d’Australiens qui aimeraient que nous frappions Il y a des rivalités avec tant de pays, donc c’est juste un autre match pour nous. Nous prenons juste un match à la fois et ça a fonctionné jusqu’à présent, donc nous allons refaire la même chose.

À ce stade du tournoi, l’occasion et le poids des opportunités et des déchirements potentiels liés au résultat transcendent tout sens de l’histoire sportive entre les deux pays. Une demi-finale de Coupe du monde est assez importante pour cela. Comme l’a dit Gustavsson, « ce jeu a sa propre vie ».