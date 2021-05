Un nouveau « changement de gouvernement » peut-il changer Israël ?

JÉRUSALEM – Naftali Bennett, qui dirige un petit parti de droite, et Yair Lapid, le chef centriste de l’opposition israélienne, ont uni leurs forces pour tenter de former une coalition diversifiée qui renverserait Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien.

Couvrant l’éventail politique agité d’Israël de gauche à droite, et s’appuyant sur le soutien d’un petit parti arabe et islamiste, la coalition proposée, surnommée le « changement de gouvernement » par ses partisans, pourrait marquer un changement profond pour Israël.

Après une impasse qui a conduit à quatre élections non concluantes en deux ans et à une période encore plus longue de polarisation politique et de paralysie gouvernementale, les architectes de la coalition se sont engagés à remettre Israël sur les rails.

Qu’ils puissent former un gouvernement, renversant M. Netanyahu, un survivant politique rusé qui a fondamentalement remodelé la politique israélienne, d’ici la date limite de mercredi à minuit reste incertain. Il en va de même de la question de savoir quel changement le « changement de gouvernement » pourrait apporter lorsque certaines des parties s’accordent sur peu d’autre que l’hostilité envers M. Netanyahu.