Un nouveau challenger donne à l’opposition mexicaine l’espoir de battre le parti d’AMLO

MEXICO — Au Mexique, l’environnement politique est décourageant pour une opposition incapable de positionner une alternative au président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), qui domine l’opinion publique depuis sa première victoire en 2018.

Pourtant, les choses pourraient changer avec l’arrivée d’une dirigeante perturbatrice qui change rapidement les règles du jeu en générant une vague d’enthousiasme dans tout le Mexique, donnant à l’opposition l’espoir de remporter la présidence en 2024. Elle s’appelle Xóchitl Gálvez.

Après avoir été critiquée par le président lors de sa conférence de presse du matin, la sénatrice Gálvez a demandé le droit de réponse, et le président l’a refusée. Après avoir obtenu une ordonnance judiciaire censée obliger le président à la recevoir, il a refusé d’ouvrir les portes du Palais national.

À partir de ce moment, Gálvez est devenu un symbole de la résistance, un chef d’opposition prêt à mener la bataille démocratique pour remporter la présidence en 2024 et retirer AMLO et son parti Morena de la présidence.

« Xóchitl Gálvez gère intelligemment les insultes qui viennent de la présidence. Elle sourit et répond avec classe, voire humour. Cela lui a permis d’exposer l’attitude autocratique et irrespectueuse dont López Obrador a toujours fait preuve », a expliqué Alejandro Motta, analyste politique .

La vie et l’histoire de Gálvez, une femme indigène qui est née et a grandi dans une communauté pauvre et qui a réussi à surmonter une série d’obstacles pour devenir une ingénieure et une femme d’affaires prospère, est un exemple d’auto-amélioration et de mobilité sociale qui relie et excite des millions de Mexicains de différents horizons et régions.

Gálvez était à la tête du bureau des peuples indigènes de l’administration Vincente Fox, poste à partir duquel elle a aidé de nombreuses communautés indigènes à travers le pays. Elle a été chef de la délégation de Miguel Hidalgo à Mexico, s’est présentée au poste de gouverneur de l’État d’Hidalgo et est actuellement sénatrice. Son succès professionnel en tant que femme d’affaires et en tant que fonctionnaire l’a poussée à devenir la dirigeante qui est aujourd’hui considérée comme la meilleure alternative pour battre Morena en 2024.

Dans l’une de ses premières interviews avec des médias étrangers, Gálvez a expliqué à Fox News Digital les opportunités qu’elle considère comme les plus pertinentes dans la relation entre le Mexique et les États-Unis. De manière perturbatrice, elle propose une solution qui pourrait plaire au gouvernement américain car elle aiderait en quelque sorte à stopper l’immigration clandestine.

« Il y a deux problèmes – l’immigration et la délocalisation », a déclaré Gálvez. « Les deux pays peuvent faire de l’immigration une opportunité plutôt qu’un problème. Le Mexique connaît des problèmes de main-d’œuvre dans certaines régions. De toute évidence, les immigrants qui traversent le Mexique pourraient avoir intérêt à rester et le Mexique pourrait, dans certaines régions spécifiques, profiter de ce capital humain en leur offrant une éducation et en veillant à ce qu’ils ne soient pas maltraités ou enfermés.

« Les immigrés mexicains pourraient aussi être vus aux États-Unis comme une belle opportunité. Je pense qu’il faut aborder la question de l’immigration sous un angle différent car tous ces gens qui émigrent cherchent à travailler. Ils ne cherchent pas à aller vers la délinquance, ( en général).

« Avec la délocalisation des entreprises, le nearshoring est une grande opportunité pour le Mexique car il peut générer beaucoup plus de main-d’œuvre. Le nearshoring ne doit pas rester uniquement dans le nord du pays ; il pourrait avoir lieu dans le sud-est du Mexique, où nous devons créer plus d’infrastructures et investir dans le capital humain pour qu’il ne s’agisse pas seulement d’usines. De nombreuses entreprises qui viennent de pays asiatiques sont des entreprises technologiques. Par conséquent, nous devons investir dans un programme permettant aux jeunes et aux femmes mexicaines d’étudier l’ingénierie et les carrières techniques. Celles-ci, pour moi, sont les deux opportunités les plus importantes que le Mexique a dans ses relations avec les États-Unis. »

Dans une alliance sans précédent, les trois partis politiques d’opposition – PAN, PRI et PRD – se sont associés à la société civile pour créer le Frente Amplio por México, les différents dirigeants se disputant le poste de candidat de l’opposition. Gálvez est l’un d’entre eux et, selon les sondages, est le mieux placé pour être son candidat.

« Xóchitl Gálvez est devenue une véritable menace pour López Obrador pour plusieurs raisons : parce qu’elle est une femme, parce qu’elle a le potentiel de se connecter avec les secteurs populaires et parce qu’elle sape la crédibilité du discours du gouvernement qui dit que toute l’opposition est conservatrice et appartient à l’élite économique », a déclaré Motta à Fox News Digital.

« López Obrador est devenu le meilleur promoteur de Xóchitl Gálvez. Ses attaques constantes contre l’opposition ont amené des segments indécis et des adversaires désenchantés à considérer qu’elle peut être différente des autres. »

Pour encourager les chefs d’entreprise américains à voir de nouvelles opportunités d’investissement et d’affaires au Mexique, Gálvez explique qu’il y a six priorités qui doivent être traitées de toute urgence : « renforcer l’état de droit et favoriser une culture de la légalité, s’engager pour une énergie propre, résoudre le problème de l’eau , investir dans le capital humain, construire des infrastructures et restaurer la paix. »

Se référant aux Mexicains qui immigrent aux États-Unis, Gálvez a expliqué : « Beaucoup de mes compatriotes de ma ville natale sont aux États-Unis. De nombreux cousins ​​​​ont dû partir à la recherche de meilleures opportunités. Je n’ai pas émigré aux États-Unis, mais j’ai émigré vers Mexico.

« Et je peux me mettre à leur place en ce qui concerne ce que c’est que de venir dans une ville qui vous discrimine ou dans un pays qui ne vous considère pas comme un égal. Tous ceux qui partent sont des entrepreneurs. Ce gouvernement (du Mexique ) semble détester ceux qui aspirent à une vie meilleure. »

Comme une aspiration personnelle, voire un rêve personnel, Gálvez avoue que les conditions devraient être créées au Mexique pour que les immigrants retournent dans leur pays.

« J’aimerais trouver des mécanismes d’investissement pour que les immigrants qui souhaitent retourner au Mexique puissent investir dans des entreprises qui leur permettent de revenir avec un emploi ou une entreprise bien formée », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup veulent rentrer mais ne trouvent pas d’opportunités d’emploi. Il faudrait donc créer un mécanisme de fonds d’investissement pour eux en tant qu’immigrés afin qu’ils puissent devenir des partenaires commerciaux. Par exemple, dans l’isthme de Tehuantepec, il y a beaucoup de l’énergie propre, et peut-être que les peuples autochtones pourraient avoir un projet de production d’énergie éolienne.

« Les gouvernements ont manqué de créativité. Ils doivent créer les conditions pour qu’ils investissent au Mexique et garantir ces investissements qui, à long terme, leur permettront d’avoir un revenu. Ce serait mon rêve, pour qu’ils n’aient pas à travailler toute leur vie Je demande à mes cousins, pourquoi ne revenez-vous pas vivre au Mexique ? Et ils répondent : ‘Il n’y a pas de travail qui me rapporte ce que je gagne là-bas (aux États-Unis).' »

« La candidature de Xóchitl au Frente Amplio por México n’est pas encore une certitude, mais elle a déjà changé l’humeur de l’opposition en créant une attente de succès électoral qui n’existait pas jusqu’à présent », consultant en communication politique et associé chez Zimat Consultores Andrea Castro a déclaré à Fox News Digital.

« Avec Xóchitl, deux facteurs sont introduits dans le processus électoral : 1. La possibilité de concurrence. Les sondages d’opinion montrent pour la première fois que les citoyens perçoivent la possibilité d’une élection contestée. 2. L’incertitude dans l’issue du processus électoral, contrairement à la victoire sûre pour Morena qui a été envisagé il y a quelques mois à peine », a-t-il déclaré.

« Si Xóchitl devient candidat, nous nous dirigerons vers un processus plus dynamique qui encourage la participation citoyenne et donne une continuité aux récentes manifestations publiques en faveur de l’Institut national électoral (INE) et de la Cour suprême de justice (SCJN), qui, bien que électoralement sans importance en nombre, a démontré le désir d’une partie de la population de jouer un rôle actif dans la définition de l’avenir politique du Mexique », a déclaré Castro.

Il a conclu que « bien que Xóchitl ne soit pas encore compétitive sur le plan électoral, elle est déjà un facteur qui pourrait empêcher Morena d’avoir la majorité absolue au Congrès. La compétition électorale, la participation citoyenne et un Congrès pluriel pourraient être le résultat de l’apparition de Xóchitl en tant que figure électorale. , et toutes sont de bonnes nouvelles pour la démocratie mexicaine et nord-américaine. »

