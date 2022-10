Un nouveau centre des Premières Nations arrive en Colombie-Britannique pour donner des conseils en matière de développement économique – Kelowna Capital News

Un groupe de 204 Premières nations de la Colombie-Britannique disposera bientôt d’un centre central vers lequel se tourner pour obtenir du soutien et des conseils sur le développement économique.

L’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique a annoncé mardi (11 octobre) le lancement de son nouveau Centre d’excellence en développement économique des Premières Nations, ainsi qu’une injection de 1,2 million de dollars de la province.

Le centre travaillera à la mise en œuvre des initiatives économiques mises en évidence dans le plan d’action de la Loi sur la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, élaborera et distribuera des pratiques exemplaires et des guides aux Premières Nations et fournira des services de consultation sur les possibilités économiques.

« Les Premières Nations de la Colombie-Britannique préconisent la réconciliation économique depuis des décennies, et le centre d’excellence démontre des progrès vers cet objectif », a déclaré le chef régional Terry Teegee dans un communiqué.

« Le centre d’excellence multipliera les investissements que font les Premières Nations pour combler l’écart socio-économique et nous apporter la prospérité que nous méritons à juste titre.

S’exprimant mardi lors d’une conférence de presse, Teegee a ajouté qu’il espérait que le centre impliquerait plus équitablement les Premières Nations dans les industries des ressources telles que la foresterie, l’exploitation minière et le gaz naturel.

Il a déclaré que certains des défis auxquels le centre sera confronté à l’avenir sont de trouver les bonnes personnes possédant une expertise culturellement appropriée, de déterminer comment servir les communautés urbaines et rurales des Premières Nations et de décider où placer le centre central.

Le ministre fédéral des Relations autochtones et de la Réconciliation, Murray Rankin, a déclaré qu’il espérait que le centre inspirerait un bien-être durable, soulignant qu’il s’agissait d’une occasion pour les Premières Nations de renforcer leurs propres initiatives économiques distinctes.

Le centre emploiera six personnes cette année, avec des plans d’expansion prévus.

Colombie-BritanniqueéconomiePremières nationsAutochtones