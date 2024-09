Un nouveau centre de vie assistée de 27 millions de dollars va ouvrir. Découvrez où et quand

Il est présenté comme le dernier développement en matière de vie assistée, et Landmark Lifestyles à Ridgeland devrait ouvrir dans les prochaines semaines.

L’établissement de 27 millions de dollars et de 108 unités est presque terminé au 120 Dyess Road à Ridgeland sur le site de l’ancien hôtel Cabot Lodge et la direction recrute déjà des personnes pour des visites.

Wealth Hospitality, qui soutient le projet, promet à ceux qui choisissent de vivre à Landmark Lifestyles, « un calendrier rempli d’une variété d’activités et d’engagements ».

« Nous pensons que c’est une opportunité incroyable pour les gens », a déclaré Chico Patel, PDG de Wealth Hospitality. « Il y a un énorme besoin de ces communautés dans la région. Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’options comme celle-ci dans la région de Ridgeland, Madison et Jackson. La plupart d’entre elles ont un taux d’occupation de 90 % et il y a une liste d’attente dans la plupart des autres résidences pour personnes âgées assistées de la région. Ce seul emplacement ne répondra pas aux besoins de tout le monde, mais c’est un début. »

Patel a déclaré que les occupants du nouveau bâtiment trouveront de nombreux espaces communs confortables pour passer du temps avec leurs amis et leur famille, que ce soit dans la salle familiale, la bibliothèque, les balcons meublés, le café ou les espaces extérieurs. Il a déclaré que les grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle dans toute la communauté, ce qui donne une impression d’espace ouvert et aéré.

« Il y a des salles plus grandes et des espaces publics de plus en plus grands que la plupart de nos concurrents », a déclaré Patel, qui pense que Landmark Lifestyles pourrait ouvrir dès le 1er octobre.

L’établissement Landmark Lifestyles de 27 millions de dollars et de 108 unités est presque terminé au 120 Dyess Road à Ridgeland sur le site de l’ancien hôtel Cabot Lodge.

Le Cabot Lodge Hotel était un incontournable de la région de Ridgeland depuis plus de 30 ans, mais il était fermé depuis près de deux ans avant que Patel et son entreprise n’envisagent cette opportunité.

« Il y a eu quelques contretemps imprévus, car nous étions en train de réaménager un bâtiment existant, mais nous n’avons rien pu gérer », a-t-il déclaré. « Nous avons dû démonter l’ensemble du bâtiment et tout recommencer. Évidemment, passer d’un hôtel à une résidence pour personnes âgées sont deux choses totalement différentes et nous devions nous assurer que nous répondions aux besoins des personnes qui allaient y vivre avec nous. C’était un bâtiment en blocs et en béton. Nous avons tout enlevé, la mécanique, l’électricité, la plomberie, le toit, tout. »

Lié à Amazon ? Qu’est-ce qu’Amazon a à voir avec ces travaux de terrassement à côté du Holiday Inn Express à Ridgeland ?

Quelle est la prochaine étape pour les Braves du Mississippi ? Les Braves du Mississippi clôturent la saison régulière dimanche. Alors, quelle est la prochaine étape pour Trustmark Park à Pearl ?

Après l’avoir démonté, Wealth Hospitality est revenu et a ajouté une extension à l’arrière de l’établissement pour permettre une plus grande cuisine, une vaste salle à manger, un salon et un espace théâtre pour plus d’activités.

Ce n’est qu’un des nombreux projets que Wealth Hospitality mène actuellement.

Voici un rendu d’un espace commun dans l’établissement Landmark Lifestyles de 27 millions de dollars et de 108 unités situé au 120 Dyess Road à Ridgeland sur le site de l’ancien hôtel Cabot Lodge.

Le coup d’envoi devrait être donné pour un Hampton Inn de 25 millions de dollars, de style boutique et comptant 111 chambres, avec un espace de vente et de restauration au rez-de-chaussée le long de State Street, entre le restaurant de pizzas Station et le Pig and Pint BBQ, au cours du premier trimestre 2025.

Patel et Wealth Hospitality possèdent et développent également le Holiday Inn Express de 108 chambres à Ridgeland, qui a été achevé au printemps 2024 pour un coût de 16 millions de dollars et travaillent à la construction d’un Tru By Hilton de 98 chambres à côté de celui-ci.

Pour plus d’informations sur la vie à Landmark Lifestyles, appelez le 769-209-1899.

Ross Reily Vous pouvez le joindre par courriel à [email protected] ou au 601-573-2952. Vous pouvez le suivre sur Twitter @GreenOkra1.

Cet article a été publié à l’origine sur Mississippi Clarion Ledger : Ouverture d’un nouveau centre de vie assistée de 27 millions de dollars à Ridgeland