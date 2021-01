Même si le gaz naturel est considéré comme le plus «propre» de tous les combustibles fossiles, il n’est pas encore entièrement propre car il produit une certaine quantité de gaz à effet de serre lors de la combustion. Cependant, il pourrait y avoir un moyen de rendre la combustion du gaz encore plus propre en utilisant un catalyseur.

Le catalyseur à 10 éléments, appelé catalyseur du couteau suisse, aidera à brûler le méthane du gaz naturel à une température beaucoup plus basse.

«Plus nous brûlons le méthane efficacement et moins nous utilisons d’énergie pour le brûler, moins il produit de gaz à effet de serre et de polluants. Tout ce que nous pouvons faire pour réduire cette température de combustion est une victoire environnementale », a déclaré Reza Shahbazian-Yassar.

Yassar est professeur de génie mécanique et industriel à l’Université de l’Illinois à Chicago et auteur principal de cette étude publiée dans la revue Nature Catalysis.

Le catalyseur révolutionnaire à dix éléments est soigneusement planifié. Chaque élément aide à réduire le taux de combustion et la température du méthane ainsi que de l’oxygène. Habituellement, le méthane contenu dans le gaz naturel brûle à 1400 degrés Kelvin (1126,85 ° C). Mais l’application de ce catalyseur peut aider à ramener la température à 600 à 700 degrés Kelvin (326 à 426,85 ° C).

Shahbazian-Yassar avait auparavant travaillé sur des recherches où ils étaient des catalyseurs de nanoparticules multi-éléments, connus sous le nom d’alliages à haute entropie. Avant que l’équipe n’utilise une technique d’onde de choc pour créer cette formule de catalyseur, les catalyseurs à nanoparticules étaient limités à un maximum de deux à trois éléments. En effet, lorsque plus d’éléments étaient utilisés, les atomes de chaque élément se séparaient les uns des autres, rendant le produit inutile.

« Il est presque impossible de maintenir un mélange parfait de ces éléments dans une phase solide en raison des différences de rayon atomique, de structure cristalline, de potentiel d’oxydation et de propriétés électroniques des éléments », a déclaré le co-auteur Zhennan Huang. Mais ils ont montré que cela était possible, a-t-il ajouté.

Leur alliage est composé de divers métaux de transition. Ce sont des éléments de terres rares, des métaux nobles et de l’oxygène. La structure cristalline à l’état solide unique qui en résulte reste stable sous la contrainte et à des températures aussi élevées que 1 073 degrés Kelvin (799,85 ° C).

Selon Science Daily, Shahbazian-Yassar dit qu’ils ont créé plusieurs alliages avec plusieurs éléments dans le processus, mais ils ont découvert que celui avec 10 éléments était le plus efficace pour réduire le méthane au point de combustion. C’était aussi la plus stable de toutes leurs autres expériences.

L’application de ce catalyseur peut être utile pour la préservation du climat. En réduisant la température de combustion du méthane et en rendant la combustion du gaz plus propre, les émissions de gaz nocifs sont réduites. Il peut être appliqué dans les zones de consommation de gaz entièrement naturel, comme les turbines ou les véhicules fonctionnant au GNC, pour une meilleure utilisation du carburant.