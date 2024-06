Un nouveau cas humain de grippe aviaire aux États-Unis présente des symptômes respiratoires troublants

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le producteur laitier Brent Pollard donne de la nourriture aux vaches dans sa ferme de Rockford, dans l’Illinois. Jim Vondruska/Reuters

Le virus de la grippe aviaire H5N1 a infecté une troisième personne aux États-Unis, présentant cette fois des symptômes respiratoires.

La toux et le mal de gorge du nouveau patient pourraient aider le virus à mieux infecter les humains.

Les experts craignent que les États-Unis ne manquent des occasions cruciales de vérifier l’ADN du virus à la recherche de nouvelles mutations.

Le virus de la grippe aviaire H5N1 a de nouveau infecté un être humain. Mais cette fois, le patient malchanceux a eu une toux et un mal de gorge, ce qui constitue une nouvelle étape dans la propagation du virus aux États-Unis.

Le virus H5N1 est devenu une pandémie parmi les animaux, faisant rage parmi les populations d’oiseaux du monde entier et maintenant parmi les troupeaux de bovins aux États-Unis.

Ce dernier cas humain, confirmé jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, est le troisième cas humain connu aux États-Unis, après celui du Texas et celui du Michigan.

Les trois personnes sont des ouvriers d’une ferme laitière qui ont été exposées à des vaches infectées, selon le CDC.

Cependant, les deux premiers cas ne concernaient que des symptômes oculaires, notamment une conjonctivite ou une conjonctivite. Cela signifie que l’infection s’est probablement limitée à leurs yeux. Maintenant, cela a touché les poumons de quelqu’un.

Le risque pour le grand public est encore faible, affirme le CDC, mais ces nouveaux symptômes suggèrent que le virus pourrait être entré dans une nouvelle phase de flirt avec l’infection humaine.

Les poumons donnent au virus plus de possibilités de s’adapter aux humains

Le virologue de St. Jude, Richard Webby, est un chercheur de premier plan sur un groupe H5 de virus grippaux, qui circulent dans les populations d’oiseaux depuis environ 25 ans.

Depuis 2021, le virus H5N1 s’est propagé vers de nouvelles frontières de propagation soutenue, infectant les dauphins et les marsouins, migrant vers les Amériques, abattant les otaries et les phoques, et se propageant désormais dans les troupeaux de bovins américains.

Des scientifiques collectent des matières organiques sur un marsouin mort sur la côte de l’océan Atlantique, lors d’une épidémie de grippe aviaire à Sao Jose do Norte, au Brésil. Diego Vara/Reuters

« Ce virus continue de créer des surprises », a déclaré Webby, qui dirige le Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour les études sur l’écologie de la grippe chez les animaux et les oiseaux, à Business Insider. « Si vous m’aviez demandé, en début d’année, quelles sont les chances que du H5 apparaisse chez les vaches, j’aurais répondu extrêmement faible. »

Pourtant, a-t-il ajouté, le H5N1 est davantage un virus aviaire qu’un virus mammifère. Cela est principalement dû aux récepteurs auxquels il se lie pour pénétrer dans les cellules de son hôte et se répliquer.

« Les virus aviaires se lient à une forme de ce récepteur sur la cellule hôte. Les virus mammifères se lient à une forme différente », a déclaré Webby.

Le mucus qui tapisse l’œil humain (là où le premier ouvrier agricole a contracté une conjonctivite) est riche en récepteurs captés par les virus aviaires, a-t-il déclaré. Là, le virus H5N1 peut continuer à fonctionner comme un virus aviaire captant les récepteurs aviaires, sans avoir besoin de s’adapter aux récepteurs humains.

Mais nos voies respiratoires regorgent des deux formes de ce récepteur — la forme préférée des virus aviaires et celle préférée des virus de mammifères. Donc, Selon Webby, le fait d’être dans les poumons donne au H5N1 une plus grande exposition aux récepteurs que les virus des mammifères utilisent.

Cela donne au H5N1 plus de possibilités de subir une mutation qui lui permettrait de se lier à ces mammifères. récepteurs, s’adaptant mieux au corps humain.

C’est là le problème, mais il n’est pas clair si cela s’est réellement produit dans les poumons de ce patient. Pour qu’une telle mutation soit significative, il faudrait qu’elle se propage également à d’autres personnes. Jusqu’à présent, sur la base de tous les cas connus, le virus n’a pas pu se propager d’une personne à une autre.

Séquençage des tests viraux pour les mutations

Dans un New York Times avis Dans un article publié dimanche, le virologue Rick Bright a fait valoir que l’émergence de symptômes respiratoires indique « un point d’inflexion dangereux » pour le virus.

Après tout, écrit-il, « la toux peut propager des virus plus facilement que l’irritation des yeux ».

La toux peut propager des infections respiratoires comme le rhume ou le COVID-19. Photo d’archives/Getty Images

Mais pour Webby, la toux du patient du Michigan « ne change pas grand-chose ».

Deux cas humains ponctuels antérieurs de H5N1 – un au Chili et un en Équateur – présentaient des symptômes respiratoires.

Le virus n’avait pas nécessairement besoin de muter pour infecter le système respiratoire de l’ouvrier agricole du Michigan, selon Webby. La personne aurait pu simplement avoir été confrontée à une grande quantité de virus, peut-être une vache particulièrement malade.

« C’est moi qui regarde un peu la boule de cristal », a-t-il déclaré, ajoutant que c’est « l’explication la plus probable de ce que nous voyons, plutôt que l’autre, qui est bien sûr beaucoup plus effrayante, que ce virus a déjà changé. »

Quoi qu’il en soit, les scientifiques ne sauront pas si des mutations effrayantes se sont produites jusqu’à ce qu’ils puissent examiner la séquence d’ADN du virus provenant de ce nouveau cas. Le patient était cependant porteur de si petites quantités de virus qu’il est possible que le CDC n’en ait pas assez pour obtenir la séquence, a déclaré Webby.

Les séquences d’ADN sont essentielles. En vérifiant les gènes du virus dans chaque nouveau cas humain, quels que soient les symptômes, les scientifiques peuvent identifier toute nouvelle mutation qui l’aide à s’adapter aux humains. Si le H5N1 devient un véritable virus mammifère, ils pourraient observer sa transformation en temps réel.

Un inspecteur agricole fédéral travaille sur un échantillon pour tester le virus de la grippe aviaire à Campinas, au Brésil. Amanda Perobelli/Reuters

« Les tout premiers signaux que nous allons recevoir indiquant que ce virus est en train de changer proviendront probablement d’infections humaines », a déclaré Webby.

Cependant, jusqu’à présent, la surveillance exercée par le gouvernement n’est peut-être pas suffisamment solide pour détecter ces mutations à un stade précoce.

Les experts réclament davantage de tests pour ne pas manquer de mutations

La FDA a détecté des fragments du virus dans le lait et la viande de bœuf commerciaux. Bien qu’il soit peu probable que la nourriture puisse vous infecter, ont déclaré des experts en santé publique à BI, les personnes prudentes peuvent cuire leurs œufs et leur viande jusqu’au bout. Personne ne devrait boire du lait non pasteurisé, c’est-à-dire du lait cru, disent-ils.

Les agences gouvernementales américaines surveillent les troupeaux de bovins à la recherche du H5N1, mais les scientifiques souhaitent voir davantage de séquences d’ADN. John Harper/Getty Images

Le véritable risque concerne les personnes qui travaillent directement avec des animaux malades, en particulier les ouvriers agricoles comme les trois qui ont été infectés jusqu’à présent.

Dans tout le pays, le gouvernement surveille environ 350 personnes qui pourraient avoir été exposées au H5N1, la plupart d’entre elles dans le Michigan, a déclaré jeudi le directeur adjoint du CDC, Nirav Shah, à la presse lors d’un point de presse. Cependant, seulement une quarantaine d’ouvriers agricoles ont été testés pour le virus, Le New York Times signalé.

« Nous aimerions faire davantage de tests », a déclaré Shah, selon Actualités STAT.

Bright soutient que la faiblesse du régime de tests du gouvernement pourrait permettre aux infections chez les travailleurs agricoles de passer inaperçues.

Bill Powers avec son troupeau de dindes blanches, gardées sous abri pour éviter toute exposition à la grippe aviaire, le 14 novembre 2022 à Townsend, Delaware. Nathan Howard/Getty Images

Cependant, les cas non détectés ne sont pas la même chose qu’une propagation non détectée.

L’essai de Bright sonne l’alarme sur une transmission interhumaine inconnue, mais Webby trouve cela peu probable. Même avec sa surveillance actuelle, le CDC détecterait probablement une propagation humaine soutenue, a-t-il déclaré.

Le problème des cas non détectés est plutôt que personne ne peut séquencer leurs échantillons. Ce sont des fenêtres sur l’ADN du virus (et ses mutations possibles) que personne ne regarde.

Webby et Bright conviennent que les scientifiques ont besoin de plus de séquences du virus, plus rapidement. Malgré la propagation continue du troupeau, par exemple, l’USDA n’a pas partagé de nouvelle séquence d’un échantillon d’infection d’une vache depuis des semaines, selon Bright.

« En fin de compte, nous avons besoin de plus d’informations sur ce que fait exactement ce virus », a déclaré Webby. « Plus nous en comprenons, plus je crois que nous pouvons le contrôler correctement, ou du moins le contrôler bien mieux que nous. »